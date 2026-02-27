Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez (Ảnh: misiones.cubaminrex.cu)

Ngày 26/2, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez cho biết giới chức nước này đã trao đổi với phía Mỹ, trong đó có Bộ Ngoại giao và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, và nhận được tín hiệu sẵn sàng phối hợp điều tra vụ xâm nhập bằng tàu cao tốc xảy ra trước đó 1 ngày.

Theo ông Fernandez, La Habana sẽ sử dụng các cơ chế hợp tác song phương hiện có để đề nghị phía Mỹ cung cấp thông tin liên quan đến những cá nhân tham gia vụ việc, phương tiện được sử dụng cũng như các chi tiết khác phục vụ công tác điều tra.

Khẳng định đây "không phải là một hành động đơn lẻ", ông Fernandez nhấn mạnh trong hơn 60 năm qua, Cuba đã phải hứng chịu nhiều hành động thù địch và các vụ tấn công mang tính khủng bố. Thứ trưởng Ngoại giao Cuba đồng thời tái khẳng định cam kết "tuyệt đối" của La Habana trong cuộc đấu tranh chống mọi hình thức khủng bố.

Ông nêu rõ các nỗ lực chống khủng bố của Cuba hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời là một phần trọng yếu trong chiến lược quốc phòng quốc gia, nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh cũng như tính mạng và phúc lợi của người dân.

Trước đó, sáng 25/2 (theo giờ địa phương), một tàu cao tốc trái phép đã bị phát hiện trong lãnh hải Cuba. Chiếc tàu, đăng ký tại Florida (Mỹ), với số đăng ký FL7726SH, đã tiếp cận trong phạm vi 1 hải lý về phía Đông Bắc kênh El Pino, gần đảo Falcones, huyện Corralillo, tỉnh Villa Clara. Khi một đơn vị mặt nước của Lực lượng Biên phòng thuộc Bộ Nội vụ, gồm 5 chiến sĩ, tiếp cận để xác minh, tàu xâm phạm đã nổ súng, khiến chỉ huy tàu Cuba bị thương. Kết quả của cuộc đối đầu, 4 kẻ xâm phạm đã thiệt mạng và 6 đối tượng bị thương về phía tàu nước ngoài.

Theo điều tra sơ bộ, chiếc tàu cao tốc bị vô hiệu hóa chở 10 cá nhân có vũ trang là người Cuba cư trú tại Mỹ. Theo lời khai ban đầu của những đối tượng bị bắt giữ, nhóm này có ý định thực hiện một cuộc xâm nhập nhằm mục đích khủng bố. Cơ quan chức năng Cuba cũng đã thu giữ nhiều súng trường tấn công, súng ngắn, thiết bị nổ tự chế (bom xăng), áo chống đạn, ống ngắm...



