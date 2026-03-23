Cuba tuyên bố đã chuẩn bị cho cuộc tấn công quân sự

Cuba chuẩn bị cho khả năng bị tấn công

"Quân đội của chúng tôi luôn sẵn sàng", Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Fernandez de Cossio nói trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật trên chương trình Meet the Press của đài NBC. "Và trên thực tế, những ngày này chúng tôi đang chuẩn bị cho khả năng bị tấn công quân sự. Chúng ta sẽ thật ngây thơ nếu, nhìn vào những gì đang xảy ra trên thế giới, chúng ta lại không làm điều đó. Nhưng chúng tôi thực sự hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra", ông De Cossio nói thêm.

Ông De Cossio từ chối nêu cụ thể các biện pháp chuẩn bị quân sự.

Ông De Cossio nói rằng trong khi Cuba "mở cửa cho các hoạt động kinh doanh", thì những thay đổi chính trị do Mỹ áp đặt không nằm trong chương trình nghị sự.

"Bản chất của chính phủ Cuba, cấu trúc của chính phủ Cuba và các thành viên của chính phủ Cuba không phải là một phần của cuộc đàm phán", ông nói với NBC.

Đại sứ Cuba tại Liên Hợp Quốc, Ernesto Soberón Guzmán, cho biết nước ông sẽ không phế truất Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel để làm hài lòng Mỹ.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nền kinh tế Cuba đã siết chặt dưới thời Trump và hiện bao gồm cả việc phong tỏa nhiên liệu, khiến quốc đảo này bị thiếu hụt nguồn năng lượng, nguồn cung cấp và tài trợ.

Một vụ mất điện trên toàn quốc đã xảy ra ở Cuba vào tuần trước, ít nhất là lần thứ sáu trong khoảng một năm. Ngày thứ Bảy, Cuba ghi nhận thêm 1 vụ mất điện trên toàn quốc khác.

"Tình hình rất nghiêm trọng", ông de Cossio nói về tình trạng khan hiếm nhiên liệu, và cho biết thêm ông hy vọng rằng "lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt sẽ không kéo dài và không thể duy trì mãi mãi".

Chủ tịch Cuba Díaz-Canel hôm thứ Ba cho biết Mỹ công khai đe dọa Cuba gần như hàng ngày.

"Họ có ý định và tuyên bố kế hoạch chiếm đoạt đất nước, tài nguyên, tài sản và thậm chí cả nền kinh tế mà họ tìm cách bóp nghẹt để buộc chúng tôi đầu hàng", ông viết trên X. Cuba sẽ đáp trả bất kỳ "kẻ xâm lược bên ngoài" nào bằng "sự kháng cự không lay chuyển", ông nói.

Cuba bác đề nghị xin nhập dầu của Đại sứ quán Mỹ

Washington Post đưa tin, chính phủ Cuba đã từ chối đề nghị của Đại sứ quán Mỹ tại Havana về việc nhập khẩu nhiên liệu diesel cho máy phát điện, gọi đề nghị này là "không biết xấu hổ".

Việc từ chối này có thể buộc đại sứ quán phải yêu cầu các nhân viên không thiết yếu rời khỏi Cuba vào tháng 5 hoặc sớm hơn, đại sứ quán cảnh báo hôm thứ Tư.

Đại sứ quán Mỹ tại Cuba đã phải sử dụng máy phát điện trong những lần mất điện thường xuyên trong 18 tháng qua.

Cuba gặp tình trạng mất điện vào ngày thứ Bảy, 21/3. Ảnh: AP

Cuba đã không nhận được bất kỳ lô hàng dầu nhập khẩu nào trong 3 tháng qua, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết tuần trước.

Nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ đã được tập trung vào các khu nhà ở tập thể để tiết kiệm nhiên liệu và ngày càng làm việc từ xa, theo một nguồn tin.

Đại sứ quán đã hoạt động với một nửa số nhân viên và hạn chế việc sử dụng máy phát điện tại một số khu nhà ở xuống còn 4 giờ mỗi ngày. Các khu nhà ở đã được cung cấp bộ pin dự phòng, tấm pin mặt trời và điện thoại vệ tinh.

Đại sứ quán đã xin phép nhập khẩu hai container nhiên liệu từ Mỹ. Nhưng Bộ Ngoại giao Cuba đã từ chối yêu cầu khi lô dầu đến cảng Mariel vào thứ Ba.

"Bộ Ngoại giao coi việc phái đoàn ngoại giao yêu cầu tiếp cận một mặt hàng là hành động trơ trẽn, như một đặc quyền mà chính họ đã chặn của người dân Cuba", Bộ Ngoại giao cho hay.