HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cuba phản đối biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Ban Thời sự
|

Ngoại trưởng Cuba phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào nhiều doanh nghiệp nhà nước, cho rằng điều này vi phạm luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, cho rằng những biện pháp phong tỏa này vi phạm luật pháp quốc tế, gây thiệt hại cho nền kinh tế và đời sống người dân Cuba.

Gói trừng phạt mới do Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố, nhắm vào các doanh nghiệp nhà nước Cuba hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Các lĩnh vực bị tác động bao gồm kỹ thuật, công nghệ, xuất nhập khẩu sản phẩm điện tử và truyền thông, vận tải biển, dầu khí và hàng hải.

Các biện pháp cấm vận kéo dài cùng những khó khăn kinh tế đang khiến người dân Cuba đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiều mặt hàng thiết yếu, từ lương thực, nhiên liệu đến nước uống và thuốc men.

Thần tốc phát triển, Cuba vừa đạt được kỳ tích lớn - đích thân Chủ tịch nước này thông báo
Tags

Cuba

Bruno

trừng phạt

doanh nghiệp nhà nước

luật pháp quốc tế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại