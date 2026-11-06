Cuba phản đối biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Ngoại trưởng Cuba phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào nhiều doanh nghiệp nhà nước, cho rằng điều này vi phạm luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, cho rằng những biện pháp phong tỏa này vi phạm luật pháp quốc tế, gây thiệt hại cho nền kinh tế và đời sống người dân Cuba.

Gói trừng phạt mới do Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố, nhắm vào các doanh nghiệp nhà nước Cuba hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

(Ảnh chụp màn hình)

Các lĩnh vực bị tác động bao gồm kỹ thuật, công nghệ, xuất nhập khẩu sản phẩm điện tử và truyền thông, vận tải biển, dầu khí và hàng hải.

Các biện pháp cấm vận kéo dài cùng những khó khăn kinh tế đang khiến người dân Cuba đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiều mặt hàng thiết yếu, từ lương thực, nhiên liệu đến nước uống và thuốc men.