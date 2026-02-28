Cuba nói tìm thấy súng trường tấn công và súng bắn tỉa trên tàu vi phạm, có động thái đầu tiên với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Cossío. Ảnh: AP

Ông Carlos Fernández de Cossío, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba cho biết chính phủ nước này sẵn sàng trao đổi thông tin với các quan chức Mỹ, đồng thời cho biết thêm Cuba dự định yêu cầu Mỹ cung cấp thông tin về các nghi phạm liên quan và phương tiện tổ chức chuyến đi.

Thứ trưởng Ngoại giao nói thêm rằng chính phủ Mỹ thể hiện sự sẵn sằng “hợp tác để làm rõ sự thật”.

Sáng 25/2, Bộ Nội vụ Cuba thông báo một chiếc tàu cao tốc đăng ký tại bang Florida, Mỹ chở 10 người Cuba có vũ trang từ Mỹ đã nổ súng vào binh lính Cuba đang làm nhiệm vụ trên vùng biển phía bắc của nước này. Lực lượng tuần tra bờ biển Cuba đáp trả, loại bỏ 4 nghi phạm và 6 đối tượng còn lại bị thương. Một quan chức Cuba cũng bị thương trong vụ việc.

Ngày 26/2, phía Mỹ cho biết ít nhất 1 công dân Mỹ đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Trong nhóm này, 1 người đang sống ở Mỹ bằng visa và một số người khác có thể có thẻ xanh.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết chủ sở hữu chiếc thuyền nói rằng chiếc thuyền đã bị một trong những nhân viên của ông đánh cắp. Chiếc thuyền Pro Line sản xuất năm 1981 đã bị báo cáo mất trộm ở Florida Keys, theo một báo cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monroe.

Cuba cam kết sẽ sớm cung cấp thêm chi tiết.

Chính phủ Cuba đã công bố danh sách tên của các nghi phạm và cáo buộc họ lên kế hoạch xâm lược hòn đảo và gây ra khủng bố.

Ông Cossío cho biết nhà chức trách đã tìm thấy súng trường tấn công và súng bắn tỉa, súng lục, thiết bị nhìn đêm, lưỡi lê, quần áo ngụy trang, lương thực chiến đấu, thiết bị liên lạc “và một số lượng lớn phù hiệu của các tổ chức khủng bố”.

Ông nói thêm: “Thông tin này vẫn còn sơ bộ. Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp trong những ngày tới".

Vào tối thứ Tư, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ An ninh Nội địa và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đang điều tra vụ việc.

“Phần lớn các thông tin được công bố rộng rãi là thông tin do phía Cuba cung cấp. Chúng tôi sẽ xác minh độc lập khi thu thập thêm thông tin và chúng tôi sẽ sẵn sàng phản ứng phù hợp”, ông Rubio nói.

Ông Cossío lưu ý rằng chính quyền Cuba thường xuyên cung cấp cho Mỹ thông tin về những người mà ông khẳng định “đã tham gia vào việc thúc đẩy, tài trợ và tổ chức các hành vi bạo lực và khủng bố chống lại Cuba”.

Ông Cossío cho biết: “Chính phủ Cuba vẫn đang chờ phản hồi về các yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến họ và các cá nhân, tổ chức khác có tên trong danh sách đã công bố”.