Cuba không chịu sự chi phối của Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel (Ảnh: AP)

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 9/4 (giờ địa phương) đã có cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với kênh truyền hình Mỹ NBC News. Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên Kristen Welker đã hỏi Chủ tịch Díaz-Canel liệu ông có sẵn sàng từ chức nếu điều đó có thể cứu Cuba hay không.

Trả lời câu hỏi này, Chủ tịch Cuba nói rằng ông sẽ không từ chức. Theo ông Díaz-Canel, các nhà lãnh đạo Cuba không do chính phủ Mỹ bầu ra và cũng không nhận nhiệm vụ từ Washington. Ông nhấn mạnh Cuba là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, đồng thời cho biết ông trở thành Chủ tịch Cuba không phải vì tham vọng cá nhân hay tham vọng đảng phái, mà vì sự tín nhiệm của người dân.

Ông Díaz-Canel nói: "Những người nắm giữ vị trí lãnh đạo ở Cuba không phải do chính phủ Mỹ bầu chọn, và họ không nhận sự ủy nhiệm từ chính phủ Mỹ. Cuba là một quốc gia tự do có chủ quyền".

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và phóng viên Kristen Welker (Ảnh: NBC News)



Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Cuba và Mỹ vẫn ở mức cao mặc dù cả hai bên đều thừa nhận đã tổ chức các cuộc đàm phán, dù chưa có chi tiết nào được chia sẻ.

Ông Díaz-Canel nói rằng Mỹ nên nhìn nhận các chính sách của mình đã gây tổn thất cho người dân Cuba như thế nào.

Nhà lãnh đạo Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại về mọi vấn đề dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, hệ thống chính trị, quyền tự quyết của người dân Cuba và trên cơ sở có đi có lại, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Cuba đã phải hứng chịu khó khăn ngày càng trầm trọng do lệnh cấm vận nhiên liệu của Mỹ (Ảnh: AFP/Getty Images)

Cuba cáo buộc lệnh cấm vận nhiên liệu của Mỹ là nguyên nhân gây ra những khó khăn ngày càng trầm trọng ở quốc đảo này. Theo đó, tình trạng thiếu hụt dầu mỏ đã ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống y tế, giao thông công cộng và sản xuất hàng hóa, dịch vụ của La Habana.

Vào cuối tháng 3, một tàu chở dầu của Nga chở 730.000 thùng dầu thô đã đến Cuba, đánh dấu chuyến hàng dầu đầu tiên đến hòn đảo này trong 3 tháng qua. Nga đã hứa sẽ gửi tàu chở dầu thứ 2 đến Cuba. Mặc dù đã đe dọa áp thuế vào đầu tháng 1 đối với các quốc gia bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho phép tàu chở dầu này tiếp tục hành trình.

Cuba chỉ sản xuất 40% lượng nhiên liệu tiêu thụ trong nước. La Habana đã không nhận được các chuyến hàng dầu quan trọng từ Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống nước này - ông Nicolás Maduro vào đầu tháng 1 năm nay.
























