Cuba khôi phục hệ thống điện

HUY QUỐC |

Ngày 22-3 (giờ địa phương), Cuba bắt đầu khôi phục lưới điện quốc gia, chỉ một ngày sau khi sự cố sụp đổ toàn bộ lưới điện trên cả nước khiến hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện.

Theo báo cáo của Liên hiệp điện lực nhà nước cùng Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba, khoảng 72.000 khách hàng tại thủ đô, trong đó có 5 bệnh viện, đã có điện trở lại vào sáng 22-3.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Liên hiệp điện lực Cuba, nhà vận hành hệ thống điện quốc gia, cũng xác nhận lưới điện đã được kết nối trở lại ở hầu hết các địa phương, từ khu vực Pinar del Rio ở cực Tây cho đến khu vực Santiago de Cuba ở cực Đông.

Hiện chỉ còn 2 tỉnh chưa được kết nối. Tại các tỉnh như Matanzas (phía Tây) và Holguín (phía Đông), các hệ thống điện địa phương đã được thiết lập để cung cấp điện cho những cơ sở thiết yếu nhất.

Sự cố mất điện xảy ra khi Cuba phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Trả lời phỏng vấn của chương trình “Meet the Press” trên đài NBC, Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Fernandez de Cossio cho biết Cuba sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Mỹ, song khẳng định không thảo luận chủ đề thay đổi trong hệ thống chính trị.

