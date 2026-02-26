Cuba công bố chi tiết vụ đụng độ với tàu cao tốc Mỹ

(Ảnh: Bộ Nội vụ Cuba)

Trước đó, Havana cho biết một cuộc đụng độ đã nổ ra hôm 25/2, khi lực lượng tuần tra bờ biển Cuba tiếp cận một tàu cao tốc mang số hiệu FL7726SH, hoạt động cách bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara khoảng một hải lý, để kiểm tra giấy tờ.

Những người trên tàu được cho là đã nổ súng trước, làm bị thương chỉ huy một tàu tuần tra của Cuba trước khi lực lượng tuần tra bắn trả, khiến bốn người thiệt mạng và sáu người khác bị thương.

Các quan chức Cuba cho biết đã tìm thấy vũ khí và trang thiết bị chiến thuật trên tàu, bao gồm súng trường tấn công, súng ngắn, thiết bị nổ tự chế như bom xăng Molotov, áo chống đạn, ống ngắm và quân phục ngụy trang. Theo phía Cuba, những thiết bị này cho thấy nhóm tay súng đang âm mưu “xâm nhập với mục tiêu khủng bố”.

Danh tính một trong bốn người thiệt mạng được xác định là Michel Ortega Casanova. Cuba đang xác định danh tính ba người còn lại.

Trong số sáu người bị bắt giữ, có một số người nằm trong danh sách “các cá nhân và thực thể” bị truy nã vì nghi có liên hệ với các hoạt động bạo lực và khủng bố trong quá khứ.

Tất cả những người tham gia kế hoạch đều được cho là công dân Cuba đang cư trú tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - Maria Zakharova - mô tả vụ việc là “một hành động khiêu khích của Mỹ, nhằm leo thang tình hình và gây ra xung đột”.

Washington đã phủ nhận mọi sự liên quan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định con tàu không thuộc Hải quân hay Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ. “Hãy để chúng tôi điều tra chính xác những gì đã xảy ra”, ông Rubio nói với các phóng viên, từ chối suy đoán cho đến khi xem xét dữ liệu độc lập.