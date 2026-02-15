Cuba: Cháy nhà máy lọc dầu, khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng

Hiện trường vụ cháy nhà máy lọc dầu Nico Lopez ở thủ đô Havana, Cuba.

Vụ cháy xảy ra tại nhà máy lọc dầu Nico Lopez, không xa nơi hai tàu chở dầu và hai tàu hải quân Mexico với hơn 800 tấn hàng viện trợ nhân đạo rất cần thiết đang neo đậu.

“Đám cháy bùng phát tại một trong những nhà kho của nhà máy lọc dầu đã được khống chế. Không có thương vong, và đám cháy không lan sang các khu vực lân cận.

Nguyên nhân đang được điều tra. Ngày làm việc tại nhà máy lọc dầu Nico Lopez vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường”, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de la O Levy, viết trên X hôm 14/2.





Cuba đã mất nguồn cung dầu chính kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh bắt giữ ông Nicolas Maduro, nhà lãnh đạo lâu năm của Venezuela, đồng minh của Cuba. Hơn 30 binh sĩ Cuba bảo vệ Tổng thống Maduro đã thiệt mạng trong chiến dịch đặc biệt này.

Vụ cháy nhà máy lọc dầu xảy ra khi Cuba bắt đầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo tồn nguồn nhiên liệu đang cạn kiệt nhanh chóng của mình.

Các trường đại học đóng cửa, giờ học và tuần làm việc bị rút ngắn, giao thông công cộng bị hạn chế. Ngay cả nhân viên tại các bệnh viện cũng bị cắt giảm.

Bên cạnh những nỗ lực siết chặt lệnh cấm vận dầu mỏ kéo dài từ năm 1962, một báo cáo của tờ Wall Street Journal hồi tháng trước tiết lộ, chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm những người thân cận trong chính phủ Cuba có thể giúp đàm phán chấm dứt chế độ Cộng sản ở nước này trước cuối năm nay.

Gần đây hơn, bốn nghị sĩ người Mỹ gốc Cuba đã viết thư cho Tổng thống Trump kêu gọi truy tố Raul Castro, anh trai cố lãnh đạo Cuba Fidel Castro, vì bị cáo buộc ra lệnh bắn hạ máy bay chở hàng tiếp tế cho những người đang chạy trốn sang Mỹ vào năm 1996, theo Axios.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Cuba hiện đang là mục tiêu nhắm đến của Mỹ, và xét đến điều này, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu vụ cháy gần đây là kết quả của một hành động gián điệp nào đó.