Cửa tiệm của Á hậu Huyền My bể bảng hiệu, nhà nhiều sao Việt bị tốc mái vì siêu bão Yagi

Ngày 7/9, siêu bão Yagi đổ bộ vào đất liền và gây mưa to kéo theo giông lốc ở nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc. Vì ảnh hưởng của cơn bão số 3 mà nhiều nhà cửa bị phá hỏng, cây cối đổ ngã la liệt trên đường. Sau khi cơn bão đi qua đã để lại nhiều thiệt hại về người và của. Trên trang cá nhân, một vài sao Việt cũng đã cập nhật hậu quả bởi siêu bão gây ra.

Theo đó, Á hậu Huyền My đã chia sẻ hình ảnh phần mặt tiền cửa hàng bị thiệt hại sau siêu bão Yagi, cho thấy khung cảnh các biển quảng cáo rơi ngổn ngang. Nàng hậu viết: "Sau bão các bạn ổn hết chứ? Cửa hàng nhỏ xinh của t bị hỏng hết 2 biển quảng cáo rồi".

Cửa tiệm của Á hậu Huyền My ngổn ngang sau khi cơn bão đổ bộ

Trên trang cá nhân, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cũng cập nhật tình hình khu nhà ở Hà Nội sau khi cơn bão đi qua. Trong ảnh, cây cối xung quanh bị bật gốc, đổ ngã la liệt lên cổng nhà. Nam ca sĩ cho biết cảnh tượng đáng sợ ở nhà vẫn đang được khắc phục.

"Chị dâu cập nhật quang cảnh nhà ở Hà Nội sau trận bão lịch sử. Cả khu nhà cây cối tan hoang, cảnh tưởng thật đáng sợ. Sáng nay đã khắc phục được một phần. Một cơn bão lịch sử với sức gió khủng khiếp nhất từ trước giờ tại Hà Nội", Nguyễn Trần Trung Quân viết.

Nguyễn Trần Trung Quân cập nhật tình hình nhà ở Hà Nội sau cơn bão Yagi

Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú và chồng đại gia sinh sống trong một căn biệt thự trắng bề thế, rộng lớn và khang trang ở Hà Nội, cũng gặp thiệt hại. Cụ thể, Thanh Tú đã đăng tải hình ảnh cây cối trong vườn nhà đổ ngã rất nhiều. Các cây xanh to bên ngoài khu vực nhà của Thanh Tú cũng bị gãy, cô tiếc nuối vì hàng cây bằng lăng chồng từng làm thơ tặng cô được trồng trước nhà nay đã bật gốc. Bên trong biệt thự, Thanh Tú phải dùng băng dính để cố định những khe hở tại cửa để tránh nước tràn vào nhà.

Vợ chồng Á hậu Thanh Thanh Tú ứng phó với bão dù sinh sống trong căn biệt thự bề thế

Trước cửa nhà của nàng hậu là cảnh gãy đổ, xơ xác

Trong ngày 7/9, khi cơn bão đổ bộ, nhiều sao Việt cũng lo lắng chia sẻ trên trang cá nhân. Trong số đó, Mạc Văn Khoa chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý. Nam diễn viên vô cùng lo lắng khi không thể liên lạc với gia đình trong lúc cơn bão đổ bộ. Thế nên Mạc Văn Khoa đăng bài trên mạng xã hội để hỏi thăm người dân quê nhà Hải Dương về tình hình cơn bão.

Mạc Văn Khoa chia sẻ: "Ai ở Chí Linh thấy bài đăng này cho Khoa biết tình hình bão sao rồi được không ạ. Khoa không liên lạc được với bất cứ ai ở quê hết". Quê của Mạc Văn Khoa là một trong những tỉnh thành chịu ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi. Vì cơn bão số 3 đổ bộ nên nhiều khu vực mất điện và mất sóng nên khó liên lạc.

Ngay sau khi Mạc Văn Khoa chia sẻ dòng trạng thái, nhiều khán giả ở miền Bắc đã cập nhật tình hình và trấn an nam diễn viên giữa thời điểm khó khăn này. Nhiều người cũng cầu mong gia đình Mạc Văn Khoa được bình an sau cơn bão.

Mạc Văn Khoa vô cùng lo lắng cho gia đình giữa cơn bão số 3

Nam diễn viên Vương Anh Ole cũng gây lo lắng khi chia sẻ về hình ảnh mái nhà mình bị bay mất vì không chịu nổi trước gió bão. Anh chàng chia sẻ: "Mình đã cố gắng hết sức rồi. Thực sự thấu hiểu việc nhà mất nóc rồi đấy". Tương tự, JSol cũng vô cùng lo lắng khi được mẹ báo tình hình: "Mẹ mới gọi bảo nhà bay mất 2/3 cái mái rồi. Cầu nguyện cho mọi người bình an vượt qua đợt bão này".

Trước đó, diễn viên Phí Ngọc Hưng hoang mang đăng đàn vì bỗng dưng mất liên lạc với gia đình tại Hạ Long. Nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Hạ Long mất điện, mất cả sóng điện thoại hay sao hả các bác Hạ Long ơi, không gọi được cho gia đình cũng không liên lạc được cho ai. Ai cũng bị vậy hết đúng không ạ, em ở xa không gọi được em đang lo lắng quá".

Nhiều người lập tức trấn an, mong Phí Ngọc Hưng bình tĩnh do Hải Phòng, Quảng Ninh bị mất điện từ chiều, cùng với ảnh hưởng bão nên việc liên lạc sẽ gặp nhiều khó khăn. Đến tầm gần 1 tiếng sau đó, Phí Ngọc Hưng lên tiếng thông báo đã liên lạc được với người thân nên phần nào an tâm hơn.

Vương Anh Ole chia sẻ căn nhà bị tốc mái vì bão

JSol cho biết nhà cửa ở quê cũng đã bay 2/3 mái vì ảnh hưởng của bão

Phí Ngọc Hưng lo lắng vì mất liên lạc với gia đình khi cơn bão đi qua

Ngày 7/9, bão số 3 Yagi đổ bộ vào đất liền và nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Bắc bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhiều nơi có mưa lớn, gió giật mạnh kèm giông lốc với tốc độ khủng khiếp. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip ghi lại tình hình thời tiết khắc nghiệt. Để ứng phó với trận siêu bão mạnh nhất trong năm, hơn chục nghìn người đã phải sơ tán.

Bão và hoàn lưu bão số 3 cũng làm 3.279 căn nhà bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội….

Bão và hoàn lưu bão số 3 cũng làm 25 tàu xi măng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở tỉnh Quảng Ninh. Tình trạng mất điện, mất liên lạc trên diện rộng xảy ra tại các tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội. Thiệt hại về nông nghiệp ước tính 121.500 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại; hơn 1.000 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi, chủ yếu ở tỉnh Quảng Ninh.

Hình ảnh cây cối đổ ngã la liệt tại Hà Nội sau khi cơn bão đi qua

Sau khi quét qua khu vực Đông Bắc Bộ và tiến vào Tây Bắc Bộ, bão Yagi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vào 4h ngày 8/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Sơn La với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 7. Đêm qua, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi qua Sơn La, Điện Biên tiến vào khu vực Thượng Lào, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần. Khu vực phía Tây Bắc Bộ từ sáng sớm 8/9 đến sáng 9/9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi, ngập úng kéo dài ở nơi trũng thấp tại các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội, Hoà Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên.

Hiện tại, cơ quan chức năng và người dân đang tiến hành các bước khắc phục hậu quả do cơn bão để lại.