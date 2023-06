Cửa sổ trời xe ô tô có tác dụng gì?

Nâng cao trải nghiệm lái xe

Cùng sự phát triển của xã hội, nhu cầu sử dụng xe ô tô đang được gia tăng đáng kể ở thế hệ trẻ. Việc lựa chọn ô tô ngoài việc thích hợp đi làm thì còn đáp ứng cho những chuyến du lịch tự lái.

Cửa sổ trời trên xe ô tô là trang bị được nhiều người tiêu dùng ưa chọn. (Ảnh minh họa)

Nếu xe được trang bị cửa sổ trời, bạn có thể tận hưởng thiên nhiên một cách hoàn hảo nhất. Ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào khoang lái thông qua cửa sổ trời không chỉ giúp tăng độ sáng và không khí thiên nhiên bên trong xe mà còn mang đến cho người lái cảm giác lái tốt hơn.



Giảm nhiệt độ trong xe

Trong những ngày hè, nhiệt độ trong xe có thể tăng cao do tác động của mặt trời, thậm chí nhiệt độ trong xe có thể cao khoảng trên 40 độ C, còn cao hơn cả nhiệt độ bên ngoài. Để nhanh chóng giảm nhiệt độ trên xe một cách nhanh chóng, người lái hãy mở cửa sổ trời và cùng lúc bật điều hòa sử dụng chế độ lấy khí bên ngoài.

Nhanh chóng loại bỏ hơi ẩm trong xe

Thời điểm mùa hè và mùa thu, độ ẩm không khí sẽ tăng cao, trong xe sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơi nước trên mặt kính. Để loại bỏ hơi ẩm ra khỏi xe, sử dụng cửa sổ trời chính là cách tốt nhất. Lúc này, bạn chỉ cần mở đến vị trí thông gió cánh hậu, hơi ẩm tròn xe sẽ thoát ra bên ngoài, đảm bảo cho việc lái xe an toàn.

Thông gió



Việc đóng cửa kính trong thời gian dài có thể làm cho không khí đục trong xe bị tích tụ gây mệt mỏi, khó chịu cho người lái.

Đặc biệt, khi tắc đường, tất cả các xe đều ở trạng thái dừng hoặc di chuyển rất chậm, do đó khí thải từ các xe khác sẽ thải ra rất nhiều.

Việc chủ động cửa sổ trời là rất cần thiết để áp suất không khí trong và ngoài xe có thể được giải tỏa và không khí bẩn bên trong xe sẽ được thải ra bên ngoài xe.

Lối thoát hiểm

Trong một số tình huống khẩn cấp như tai nạn hoặc xe bị nhấn chìm xuống nước, cửa sổ trời sẽ phát huy tác dụng như một lối thoát hoàn hảo nếu như xung quanh xe đang bị các vật cản chắn lại, đặc biệt là đối với những người ngồi hàng ghế sau.

Giảm tiếng ồn của gió

Nếu người lái vận hành xe ở tốc độ cao, khi mở cửa sổ hai bên, lái xe thường bị ảnh hưởng bởi tạp âm do tiếng gió mạnh, từ đó gây mất an toàn cho hành trình. Lúc này, nếu bạn này mở cửa sổ trời và đóng cửa sổ hai bên, tình trạng gió gây sao nhãng đến việc lái xe sẽ không còn, người lái vẫn có thể hít thở khí trời theo một cách thức an toàn hơn.