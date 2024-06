Cửa hàng nói hết vàng miếng để bán, chuyên gia phân tích gì?

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương điều này là có thể hiểu được. Rất có thể lúc này các cửa hàng thực sự không có nguồn vàng để bán.

“ Hiện tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang tập trung bán vàng miếng SJC cho 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và Công ty SJC, chứ không bán ra cho nhiều đơn vị khác như PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu…Do đó, cửa hàng của các doanh nghiệp này có thể không có vàng để bán, mặc dù họ vẫn niêm yết giá bán bằng mức giá mà Big4 và SJC đang niêm yết.

Chủ yếu hiện giờ họ chỉ thu mua để tăng lượng vàng tích trữ, từ đó mới có thể bán trở lại" , ông Phương nói.

Ông Phương cho rằng, không chỉ doanh nghiệp mà cả các ngân hàng trước đây chuyên kinh doanh vàng như Eximbank, ACB, Sacombank, TPbank…có thể hiện tại cũng không còn nhiều vàng vì không mua được từ NHNN.

Do đó, theo ông Phương, khó có chuyện các doanh nghiệp "găm" vàng không bán, chờ giá tăng lên mới bán trở lại như nhiều người nghi vấn. Họ sẽ tuân thủ quy định của Nhà nước, không dại gì mà đánh đổi cái lợi trước mắt để vi phạm.

Chưa kể, lợi nhuận của họ còn đến từ vàng trang sức và các loại vàng mỹ nghệ khác chứ không chỉ vàng miếng SJC.

Nhiều cửa hàng ở Hà Nội thông báo hết vàng để bán. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

“Nguồn tin cá nhân của tôi cho biết một số ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng dù rất muốn nhưng không thể nhập vàng từ NHNN. Do vậy, việc găm vàng, chờ giá lên để bán ở thời điểm này là không thể xảy ra” , ông nhận định.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cũng cho rằng theo ông, không có chuyện cửa hàng có vàng mà không bán vì trên thực tế là không có nguồn vàng SJC để nhập về.

" Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đã đề xuất nên cho các doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng tham gia bán vàng bình ổn theo giá của NHNN, thay vì chỉ có SJC và 4 ngân hàng thương mại đang được phép bán vàng miếng trực tiếp cho người dân ", ông Hùng nói.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận xét, việc cửa hàng vàng nói rằng không còn vàng để bán là điều khó kiểm chứng. Tuy nhiên, rõ ràng là NHNN đang bán vàng miếng SJC cho 4 ngân hàng thương mại và Công ty SJC. Và người dân chủ yếu đang mua vàng nhiều hơn bán, khi giá vàng đã ở mức khá hợp lý. Do đó, nguồn cung vàng cho cửa hàng là không nhiều.

Theo ghi nhận, nhiều ngày nay tại thị trường Hà Nội, phần lớn cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý không bán vàng miếng SJC và chưa xác định thời điểm bán trở lại. Các cửa hàng lớn trên đường Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) đều chỉ giao dịch ở chiều mua vào.

" Nhiều ngày nay, thấy giá vàng xuống thấp nên tôi đi mua một ít để dành dụm, tiết kiệm. Vì sợ mua ở ngân hàng lâu nên tôi ra cửa hàng. Thế nhưng hầu hết các cửa hàng đều thông báo không còn bán vàng miếng SJC, kể cả nhẫn vàng tròn trơn 9999 cũng hết ", anh Hoàng (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ.

Chị Nguyễn Thúy Hà (quận Hoàng Mai) cũng nói: " Tôi đi 3 cửa hàng vàng nhưng nơi nào cũng đều thông báo hết sạch vàng miếng, họ chỉ mua lại vàng. Tôi có hỏi nhưng nhân viên trả lời rằng không hẹn được thời điểm nhập lại vàng để bán ".

Trong khi cửa hàng nói hết vàng để bán thì gần đây cũng xuất hiện thông tin NHNN thiếu vàng. Tuy nhiên, NHNN đã lập tức phản bác, cơ quan này khẳng định có đủ nguồn lực để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.

" Người dân cần đề cao cảnh giác, tránh bị tác động, lợi dụng bởi các đối tượng có dụng ý xấu ", NHNN cảnh báo.

NHNN đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường vàng.

Đồng thời, theo NHNN, tại nhiều điểm bán vàng, có kẻ thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường vàng và thiệt hại cho nền kinh tế.

NHNN đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh tại các điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC. Hạn chế tình trạng những kẻ có ý xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an.