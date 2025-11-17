Cửa hàng kim cương Việt "chiếm spotlight" ngã sáu Phù Đổng, đông đúc dân tình nô nức check-in

Nếu từng nghĩ rằng "cửa hàng kim cương" chỉ phù hợp với hội đại gia hoặc những dịp trọng đại, thì có lẽ bạn sẽ phải suy nghĩ lại khi bước vào không gian mới của Tierra Diamond ngay giữa vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng. Cửa hàng không chỉ lung linh đúng chuẩn "chanh sả", mà còn nhanh chóng trở thành điểm check-in hot nhất cuối tuần nhờ loạt decor bắt mắt và vibe cực "ăn ảnh".

Giữa trung tâm vốn đã đông đúc, sự xuất hiện của Tierra khiến cả khu vực như thêm một điểm sáng theo đúng nghĩa đen.

Vòng xoay huyền thoại vừa có thêm một điểm đến lấp lánh

Ngã Sáu Phù Đổng vốn là "tọa độ quốc dân" của giới trẻ với hàng loạt quán cà phê, cửa hàng thời trang, trung tâm thương mại… Nay lại càng sôi động hơn khi Tierra Diamond "đổ bộ" với màn khai trương đúng chuẩn một mini-festival dành cho Gen Z: rực rỡ – trẻ trung – sôi nổi.

Điểm nhấn viên kim cương trang trí tại tầng trệt cửa hàng Tierra Ngã Sáu Phù Đổng

Cửa hàng rộng đẹp với hai mang tông màu trắng ngọc trai và champagne đặc trưng của Tierra, bên trong được trang trí lấp lánh như một bữa tiệc disco thu nhỏ. Ánh đèn phản chiếu qua khung kính tạo hiệu ứng bừng sáng, hấp dẫn ánh nhìn ngay từ xa. Giữa trung tâm phố xá, cửa hàng Tierra giống như một viên kim cương khổng lồ đang phát sáng giữa ngã sáu, vừa nổi bật, vừa ‘chuẩn vibe’ thành thị.

Bằng các khu vực decor trendy kết hợp cùng ánh sáng trời tự nhiên đi qua dãy tường kính, Tierra biến cửa hàng "shop & snap" – mua sắm kết hợp chụp ảnh chanh sả, góc nào cũng "ăn ảnh" lung linh.

Đông đảo các bạn trẻ đã đến check-in trong thời gian khai trương và ra về với hình đẹp cùng quà tặng xinh xắn.

Chưa hết, như một thông lệ vào ngày khai trương, Tierra bắt tay cùng các thương hiệu đồ uống "hot hit" - lần này là Cheese Coffee để tặng 100 phần nước uống cho 100 khách hàng đến check-in sớm nhất. Vừa có đồ uống ngon, vừa có chỗ chụp hình đẹp, lại thêm quà mang về, Tierra mang đến combo trải nghiệm "3 trong 1" khiến ai đi qua cũng muốn ghé vào.

Sang trọng nhưng không xa cách, cửa hàng Tierra luôn sẵn sàng đón tiếp mọi khách hàng. Từ cặp đôi trẻ cần tìm trang sức cưới kim cương thiên nhiên đến hội gái xinh yêu thích trang sức thời trang, ai cũng tìm được điểm chạm yêu thích tại cửa hàng.

Khách hàng tham gia review Tierra Diamond trên Google để nhận Cheese Coffee miễn phí.

Chi 400 triệu/tháng tiền mặt bằng, Tierra Diamond khẳng định vị thế mới

Không chỉ gây sốt vì đẹp, cửa hàng mới còn khiến nhiều người bất ngờ khi nằm ngay vị trí "đất vàng" với chi phí thuê ước tính đến 400 triệu đồng/tháng. Một thương hiệu Việt mạnh tay đầu tư như vậy cho thấy Tierra đã bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.

Tierra vốn nổi tiếng trong giới trẻ thành thị như một thương hiệu nhẫn cầu hôn và trang sức kim cương được yêu thích, với những thiết kế trendy nằm trong "wishlist" của không ít cô gái hiện đại. Nhưng không chỉ vậy, Tierra còn là thương hiệu tiên phong cung cấp kim cương GIA giá tốt nhất thị trường, đồng thời là "phù thuỷ trang sức" đứng sau nhiều cặp nhẫn cưới thiết kế riêng đình đám như cặp nhẫn của cặp đôi giờ vàng VTV Đình Tú - Ngọc Huyền hay anh trai RIO - em xinh 52Hz.

Giờ đây, với cửa hàng tại Ngã Sáu Phù Đổng, mặt bằng đắt đỏ bậc nhất Sài Thành, Tierra đã chứng minh được năng lực phát triển mạnh mẽ, cũng như bảo chứng về chất lượng để khách hàng yên tâm lựa chọn.

Hãy thử tưởng tượng xem, nếu được cầu hôn bằng chiếc nhẫn Tierra – thương hiệu trang sức kim cương thiên nhiên quốc nội mang đẳng cấp quốc tế, lại được mua ngay giữa trung tâm Ngã Sáu Phù Đổng, còn gì xịn mịn hơi để "flex" nữa? Và biết đâu, sau những lần ghé chơi, chụp choẹt và ngắm trang sức, chính bạn sẽ là người tiếp theo nhận chiếc nhẫn lấp lánh ấy thì sao? Rủ người yêu đến Tierra Ngã Sáu Phù Đổng check-in để "tung nhẹ chiếc hint" ngay thôi!

