Cua ghẹ Việt đổi dòng chảy: Mỹ tiêu thụ chậm, một thị trường quan trọng khác lại bứt tốc

Theo số liệu thống kê từ Hải quan Việt Nam, xuất khẩu ghẹ Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt gần 58 triệu USD, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ 2024. Dù mức tăng khiêm tốn, nhưng tín hiệu tích cực đến từ các thị trường mới như EU và khối CPTPP cho thấy dư địa mở rộng đáng kể cho sản phẩm ghẹ chế biến của Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu ghẹ sang Mỹ đạt hơn 46 triệu USD, chiếm gần 81% tổng kim ngạch, tăng 5% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, so với tốc độ tăng trưởng hai con số của năm trước, mức tăng này cho thấy đà tiêu thụ tại thị trường Mỹ đang chậm lại do giá cao, chi phí logistics tăng và nguồn cung dồi dào từ Indonesia và Philippines.

Dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục là thị trường then chốt, đặc biệt cho các sản phẩm thịt ghẹ hấp chín và ghẹ đóng hộp, vốn được người tiêu dùng ưa chuộng trong phân khúc nhà hàng – bán lẻ.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh xuất khẩu ghẹ 2025 là sự phục hồi mạnh mẽ tại thị trường EU và CPTPP. xuất khẩu sang EU đạt hơn 2 triệu USD, tăng 161% so với cùng kỳ năm trước; riêng Pháp tăng hơn gấp đôi (208%), trở thành thị trường nhập khẩu ghẹ lớn thứ nhất của Việt Nam trong khối này.

Xuất khẩu sang khối các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng ghi nhận mức tăng 28%. Xuất khẩu sang các thị trường như Anh, Australia đều có tín hiệu tích cực. Đặc biệt, Úc tăng mạnh 280% trong tháng 9/2025, phản ánh nhu cầu cao đối với sản phẩm ghẹ chế biến tiện lợi và sản phẩm đông lạnh chất lượng cao.

Trái với xu hướng tăng ở châu Âu, xuất khẩu ghẹ sang Trung Quốc và Hồng Kông giảm sâu, lần lượt 55% và 7% trong 9 tháng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sức mua yếu và các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt hơn sau khi thị trường nội địa Trung Quốc có nguồn cung dồi dào từ đánh bắt nội địa.

Hàn Quốc cũng ghi nhận giảm 17%, phản ánh nhu cầu ăn kiêng và thay thế bằng sản phẩm nội địa hoặc tôm – cá giá rẻ hơn.

Năm 2025 thị trường cua – ghẹ toàn cầu chứng kiến giá duy trì ở mức cao, do nguồn cung đánh bắt tự nhiên hạn chế, chi phí logistics tăng, trong khi nhu cầu tại Mỹ, Nhật và Trung Quốc vẫn lớn.

Các sản phẩm cua tuyết, cua huỳnh đế và ghẹ xanh – loại mà Việt Nam đang xuất khẩu chủ yếu – đều có xu hướng giữ giá hoặc tăng nhẹ trong quý IV/2025.

Các nhà nhập khẩu chú trọng hơn đến truy xuất nguồn gốc, chứng nhận bền vững và chế biến sâu – xu hướng mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch để đáp ứng.

Với nền tảng phục hồi ổn định, xuất khẩu ghẹ Việt Nam những tháng cuối 2025 dự kiến duy trì đà tăng nhẹ, nhờ nhu cầu cao mùa lễ hội tại Mỹ và châu Âu. Sang năm 2026, dự báo tăng trưởng có thể đạt 3–5%, nếu doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và thị trường. Tuy nhiên, những thay đổi về mặt chính sách thương mại của Mỹ có thể khiến cho các lô hàng xuất khẩu sang thị trường này bị kìm hãm, doanh số xuất khẩu không ổn định.