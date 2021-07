Cua biển Kiên Giang, sầu riêng Đắk Lắk lại rớt giá

Giá cua thịt các loại giảm từ 60.000-140.000 đồng/kg.

Tại Kiên Giang, so với khoảng 2 tháng trước, giá cua biển bán cho thương lái giảm mạnh.

Cụ thể, cua gạch loại lớn (2-3 con/kg) có giá từ 280.000-300.000 đồng/kg, giảm khoảng 35.000 đồng/kg; cua gạch loại nhỏ (4 con/kg) giá 200.000 đồng/kg, giảm 100.000 đồng/kg;

Đặc biệt, cua thịt các loại giảm từ 60.000-140.000 đồng/kg, loại 2-3 con/kg thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg, cua thịt loại 4 con/kg giá 120.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giảm giá do ảnh hưởng bởi dịch bệnh khiến việc xuất khẩu cua biển gặp khó khăn, trong khi đó, sức tiêu thụ cua biển tại thị trường trong nước giảm mạnh. Một số chủ vựa hải sản ở Kiên Giang cho biết, giá cua giảm do sức mua kém, người dân sử dụng ít, nhất là nhà hàng, quán ăn tạm đóng cửa nên nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh so với những tháng trước.

Tại Đắk Lắk, giá sầu riêng Ri6 hiện đã hạ một nửa so với năm ngoái nhưng vẫn khó bán.

Vào thời điểm này của năm ngoái, giá sầu riêng Ri6 là 50.000-60.000 đồng/kg, nhưng hiện giờ giá đã giảm một nửa mà vẫn không ai dám 'ôm hàng', thương lái không đến mua vì dịch bệnh, xe vận chuyển khó khăn.

Còn sầu riêng truyền thống thì rụng đầy vườn, hầu như không ai quan tâm, vì thế các nhà vườn phải đem bán dọc các con đường với giá từ 10.000-15.000 đồng/kg.

Được biết, sầu riêng Ri6 là một giống sầu riêng ngon và được người tiêu dùng bình chọn là 'vua của các loài sầu riêng' bởi nó có mùi thơm đặc trưng, cơm dày, hạt lép. Sầu riêng Ri6 có vị ngọt và béo vừa phải.

Tên gọi của quả sầu này cũng được đặt theo tên cha đẻ của giống cây này tại Việt Nam, được lấy tên của ông Sáu Ri, người trồng thành công giống sầu riêng này tại Vĩnh Long.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 12.224 ha sầu riêng, trong đó diện tích cho sản phẩm 5.216 ha, sản lượng 103.209 tấn.