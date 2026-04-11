Cú xỏ chỉ lỗ kim từ vũ trụ đưa phi hành đoàn Artemis II trở về

PHƯƠNG ANH |

Vượt qua 6 phút mất tín hiệu nghẹt thở, tàu Orion lập kỳ tích "xỏ chỉ lỗ kim" từ vũ trụ đưa bốn phi hành gia sứ mệnh Artemis II trở về Trái Đất an toàn.

Khoảnh khắc tàu bung dù.

Bà Laurie Leshin, Giám đốc Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA, nhấn mạnh tầm vóc của sự kiện trong buổi họp báo sau khi hạ cánh: "Gửi tới thế hệ giờ đây đã biết chúng ta có thể làm được những gì: Chào mừng các bạn đến với dự án vươn tới cung trăng của chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn toàn bộ đội ngũ trên khắp đất nước và thế giới, những người đã cống hiến từng chút trí tuệ và nỗ lực để đạt được thành tựu này".

Artemis II là sứ mệnh đầu tiên đưa con người rời xa quỹ đạo Trái Đất thấp sau hơn nửa thế kỷ. Khác với những chuyến bay tự động, sự hiện diện của phi hành đoàn gồm Chỉ huy Reid Wiseman, Phi công Victor Glover, cùng hai Chuyên gia sứ mệnh Christina Koch và Jeremy Hansen đã biến Orion thành một "phòng thí nghiệm sống".

Howard Hu, Quản lý chương trình Orion, nhấn mạnh rằng việc để con người trực tiếp "test drive" (lái thử) con tàu mang lại những dữ liệu vô giá mà tự động hóa không bao giờ có được. Điển hình là khi phát hiện sự rò rỉ tại cụm kiểm soát áp suất, chính sự tương tác và phản hồi của phi hành đoàn giúp đội ngũ mặt đất hiểu sâu hơn về cách vận hành hệ thống trong điều kiện khắc nghiệt.

Artemis II: Tàu Orion xỏ chỉ lỗ kim đưa phi hành đoàn trở về Trái Đất - Ảnh 1.

Các phi hành gia trở về Trái Đất.

Những con số kỷ lục

Thành công của Artemis II được khắc họa qua những thông số kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, nơi mà sai số nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến thảm kịch.

Tổng quãng đường: 700.237 dặm (khoảng 1.126.919 km).

Vận tốc cực đại khi trở lại khí quyển: 24.664 MPH (khoảng 39.684 km/h).

Khoảng cách xa nhất cách Trái Đất: 252.756 dặm (khoảng 406.685 km).

Độ chính xác của góc bay (Flight Path Angle): Trong khoảng 0,4%. Sai số này nhỏ đến mức tương đương với việc xỏ chỉ qua lỗ kim.

Thời gian mất tín hiệu (Blackout) khi vào khí quyển: 6 phút. Đặc biệt, việc thời gian blackout diễn ra chính xác như dự báo là một thắng lợi rực rỡ của vật lý dự đoán, chứng minh rằng các mô hình mô phỏng của NASA đạt đến độ hiệu chuẩn hoàn hảo.

Rick LaBrode, Giám đốc bay của sứ mệnh, chia sẻ về khoảnh khắc các dù chính bung ra: "Nếu bạn không thấy lo lắng khi đưa con tàu này về nhà, có lẽ tim bạn không còn đập. Chúng tôi chỉ thực sự thở phào nhẹ nhõm khi thấy cửa sập bên hông mở ra và bốn phi hành gia bước ra an toàn".

Artemis II: Tàu Orion xỏ chỉ lỗ kim đưa phi hành đoàn trở về Trái Đất - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Thành tựu kỹ thuật

Sứ mệnh không chỉ phá vỡ các kỷ lục vật lý mà còn trình diễn những công nghệ tương lai, như việc truyền phát video 4K bằng laser từ không gian sâu-một bước tiến then chốt cho thông tin liên lạc liên hành tinh. Sự thành công này còn có dấu ấn đậm nét của Module Dịch vụ Châu Âu (ESM) từ đối tác ESA.

Artemis II đã tạo ra "trí nhớ cơ bắp" (muscle memory) quan trọng cho toàn bộ hệ thống trước khi bước vào Artemis III-thử thách đổ bộ lên bề mặt Mặt Trăng cùng SpaceX và Blue Origin.

Amit Kshatriya chia sẻ kết thúc buổi họp báo: "Sau này, khi nhìn lại, hậu thế sẽ thấy chúng ta giống như những người đang loay hoay đục đẽo những thân cây để làm thuyền độc mộc vượt qua những hồ nước lớn, chỉ để xem mình có thể làm được hay không. Họ sẽ thấy điều đó thật cổ xưa và thú vị, nhưng đó là bước đi bắt buộc. Hy vọng lịch sử sẽ tử tế khi đánh giá những nỗ lực này".

