Cú vấp của mỹ nhân Việt đẹp chấp Hoa hậu khiến cõi mạng dán mắt, nhan sắc cỡ này làm gì cũng hot

Mỹ nhân gây sốt cõi mạng chỉ bằng một cú vấp váy

Một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc sự cố nhỏ của Bùi Lan Hương hiện đang trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi trên nền tảng mạng xã hội Threads. Trong một sự kiện diễn ra vào tối qua, nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo vô cùng lộng lẫy, lập tức thu hút mọi ống kính. Cô diện một thiết kế váy cắt xẻ táo bạo, phần thân trên cách điệu táo bạo khoe trọn vóc dáng thon gọn, kết hợp cùng phần tà váy rủ dài xếp lớp. Chính thiết kế trang phục cầu kỳ và phần tà váy khá thùng thình này đã vô tình khiến quá trình di chuyển của Bùi Lan Hương gặp đôi chút khó khăn.

Đoạn clip vấp váy của Bùi Lan Hương đang viral trên Threads (Clip: ddidaoxiuuu)

Khi sải bước tiến vào không gian sảnh chính bên trong sự kiện, nữ ca sĩ đã vô tình vấp phải phần tà váy dài của chính mình. Dù tình huống này không dẫn đến một cú ngã hoàn toàn, sự cố bất ngờ cũng đủ khiến những người xung quanh có phần giật mình. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng liên tục xem đi xem lại đoạn video không nằm ở cú vấp, mà chính là cách Bùi Lan Hương xử lý tình huống.

Khoảnh khắc vấp váy và thần thái đỉnh cao gây bão mạng của Bùi Lan Hương

Không hề thể hiện sự bối rối, hốt hoảng hay mất bình tĩnh, nữ ca sĩ nhanh chóng dùng tay giữ nếp váy, trụ vững và lập tức lấy lại thăng bằng. Thần thái sắc lạnh, kiêu kỳ cùng những bước đi uyển chuyển ngay sau đó của cô khiến đông đảo khán giả phải trầm trồ. Sự tự tin tuyệt đối đã biến một khoảnh khắc tưởng chừng kém hoàn hảo trở thành một khung hình đầy cuốn hút.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội và thu về lượng tương tác khổng lồ. Chỉ sau một đêm, khoảnh khắc này đã ghi nhận hơn 263 nghìn lượt xem cùng 15,6 nghìn lượt yêu thích trên Threads. Dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản để lại lời khen ngợi dành cho thần thái ngút ngàn và vẻ đẹp không góc chết của giọng ca sinh năm 1989.

Bùi Lan Hương viral chỉ với một khoảnh khắc nhỏ (Ảnh: FBNV)

Đặc biệt, nhiều khán giả còn đặt lên bàn cân đánh giá, cho rằng nếu sự cố tương tự diễn ra tại làng giải trí Hoa ngữ, từ khóa về cú vấp xử lý thần sầu của Bùi Lan Hương chắc chắn sẽ ngay lập tức leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng hot search. Tại nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, việc một sự kiện lọt top tìm kiếm chứng tỏ mức độ lan tỏa và sức hút truyền thông cực lớn.

Nhan sắc chấp cả Hoa hậu, làm gì cũng viral

Bùi Lan Hương sinh năm 1989, được công chúng biết đến là một nghệ sĩ tài năng kiên định theo đuổi dòng nhạc Dream Pop đầy ma mị và lôi cuốn. Trong suốt sự nghiệp, tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt bản hit chất lượng như Ngày Chưa Giông Bão , Mặt Trăng , Mê Muội , Sa Ngã và Đóa Bạch Trà . Thời gian gần đây, sức nóng của Bùi Lan Hương ngày càng gia tăng khi cô góp mặt trong chương Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Tại sân chơi này, nữ ca sĩ đã chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, phá vỡ hình tượng tĩnh lặng quen thuộc để mang đến nhiều khía cạnh trình diễn mới mẻ và đầy năng lượng.

Thời gian gần đây, sức nóng của Bùi Lan Hương ngày càng gia tăng (Ảnh: FBNV)

Sau chương trình này, tên tuổi Bùi Lan Hương được chú ý nhiều hơn và mở đầu cho chuỗi khoảnh khắc viral bùng nổ liên tiếp của cô trên mạng xã hội. Khán giả vẫn chưa thể quên thần thái trình diễn chặt chém của cô khi xuất hiện tại đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp Miss Cosmo.

Nhan sắc của Bùi Lan Hương ngày càng thăng hạng, được ví von là "chấp cả hoa hậu" (Ảnh: FBNV)

Nhan sắc sắc sảo, ánh mắt quyền lực cùng bản lĩnh làm chủ sân khấu vững vàng của cô trong tiết mục biểu diễn đã khiến cộng đồng mạng đồng loạt ưu ái gọi cô bằng cụm từ “người đẹp chấp 10 hoa hậu”. Tiếp nối thành công rực rỡ đó, những giây phút thăng hoa rực cháy trên sân khấu concert Chị Đẹp hay những đêm diễn phòng trà ấm cúng quy mô nhỏ của nữ ca sĩ cũng liên tục lọt top xu hướng tìm kiếm.

Bước sang độ tuổi 37, trong khi nhiều nghệ sĩ thường có xu hướng chững lại hoặc an toàn hơn về mặt hình ảnh, Bùi Lan Hương lại chứng minh một hành trình lột xác hoàn toàn khác biệt. Thần thái quyến rũ, sự trưởng thành trong cốt cách kết hợp cùng phong cách thời trang ngày càng táo bạo giúp tên tuổi Bùi Lan Hương liên tục phủ sóng.

Việc liên tục viral trên mạng xã hội khẳng định rõ ràng sức hút đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của Bùi Lan Hương (Ảnh: FBNV)

Sắc vóc thăng hạng cùng phong thái quyền lực giúp cô luôn chiếm trọn spotlight tại các sự kiện lớn, khẳng định sức hút khó cưỡng ở tuổi 37. Visual của Bùi Lan Hương hiện tại không đơn thuần chỉ dừng lại ở đường nét đẹp mắt, mà toát lên vẻ đẹp mặn mà của một người phụ nữ trưởng thành. Việc bất kỳ hoạt động nào của cô, từ một màn trình diễn đầu tư công phu cho đến một tình huống vấp váy vô tình, đều dễ dàng viral trên mạng xã hội đã khẳng định rõ ràng sức hút đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của Bùi Lan Hương.