Cú twist vụ sao nam nghi "mua vui" diễn viên 18+: Công ty bị tố gài để đòi 38 tỷ đồng!

Trong 2 ngày qua, nghi vấn nam idol Ju Haknyeon mua dâm cựu diễn viên 18+ Nhật Bản Kirara Asuka đã trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. Công ty quản lý thông báo đuổi Ju Haknyeon ra khỏi nhóm The Boyz, đồng thời chấm dứt hợp đồng độc quyền với nam idol sinh năm 1999.

Đến ngày 20/6, vụ việc bất ngờ xuất hiện cú twist khi Ju Haknyeon lên tiếng kêu oan, tố công ty ép rời khỏi nhóm và đòi bồi thường 2 tỷ won (38 tỷ đồng). Nam idol này khẳng định không hề mua dâm, anh chỉ ngồi cùng nhóm người quen, trong đó có Kirara Asuka. Ju Haknyeon tuyên bố nếu ai có bằng chứng anh mua dâm cứ việc công khai, và anh sẽ có hành động pháp lý với những cơ quan truyền thông đưa tin sai sự thật.

Ju Haknyeon khẳng định anh không mua dâm, tố công ty chèn ép vô lý

Nam idol 26 tuổi tiếp tục "đấu tố" đến công ty quản lý One Hundred. Ju Haknyeon khẳng định anh chưa từng rời khỏi The Boyz, chưa đồng ý chấm dứt hợp đồng. Ju Haknyeon cho rằng One Hundred đang cố gắng tạo dựng tình huống để có lý do chính đuổi anh ra khỏi nhóm, cắt hợp đồng dù không hề có điều khoản nào như vậy trong hợp đồng. Công ty yêu cầu Ju Haknyeon bồi thường 2 tỷ won (38 tỷ đồng), nhưng nam idol này không chấp nhận. Dù vậy, One Hundred vẫn công bố với truyền thông rằng hợp đồng đã bị chấm dứt, sau lưng gửi Ju Haknyeon thư yêu cầu chấm dứt hợp đồng, cảnh báo về bồi thường thiệt hại.

"Tôi muốn hỏi lại rằng việc đuổi tôi ra khỏi nhóm chỉ vì tôi ngồi chung bàn với 1 người nổi tiếng trong buổi gặp gỡ cá nhân, và ép tôi chấm dứt hợp đồng bằng cách đưa ra khoản bồi thường hơn 2 tỷ won, liệu đó có thật sự là thái độ nên có của một công ty – nơi đáng nhẽ phải bảo vệ nghệ sĩ không?" - Ju Haknyeon gay gắt chất vấn One Hundred. Nam idol tuyên bố sẽ truy cứu đến cùng trách nhiệm của công ty đã đuổi anh vô lý ra khỏi nhóm, chấm dứt hợp đồng vô căn cứ, anh sẽ chiến đấu đến cùng để sự thật được phơi bày.

Thông tin này lập tức gây bão các trang mạng xứ Hàn, thu hút được lượng tương tác khủng. Nhiều người cho rằng Ju Haknyeon thực sự "liêm" thì mới dám mạnh mẽ đứng lên chống lại công ty quản lý như vậy. Tuy nhiên cũng còn nhiều ý kiến ngờ vực, bày tỏ mong muốn cảnh sát vào cuộc để làm sáng tỏ mọi chuyện.

Ju Haknyeon tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để sự thật được phơi bày

Vào ngày 18/6, công ty One Hundred thông báo chấm dứt hợp đồng, đuổi nam idol Ju Haknyeon ra khỏi nhóm The Boyz. Công ty này cho biết sau khi nhận được tin Ju Haknyeon qua lại với cựu diễn viên 18+, họ đã cho nam idol dừng hoạt động và xác minh sự việc. Kết quả cho thấy đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, công ty khó có thể duy trì lòng tin với nghệ sĩ.

Trước đó, tờ Shukan Bunshun (Nhật Bản) đưa tin Ju Haknyeon gặp gỡ cựu diễn viên JAV Kirara Asuka tại 1 quán bar ở khu Roppongi, Tokyo vào ngày 29/5 vừa qua. Tại đây, Ju Haknyeon cùng bạn bè đã uống rượu, trò chuyện với cựu sao 18+ suốt đêm. Nam idol được cho là ôm Kirara Asuka còn nữ diễn viên này tựa cằm lên vai Ju Haknyeon. Những cử chỉ thân mật này khiến công chúng đặt dấu hỏi, cho rằng giữa họ có mối quan hệ mờ ám.

Nhưng không chỉ gặp gỡ, TenAsia đã vào cuộc và chỉ đích danh nam idol này có hành vi mua bán dâm với Kirara Asuka: "Vào cuối tháng 5, Ju Haknyeon đã gặp Kirara Asuka tại 1 quán bar riêng tư ở Tokyo và có quan hệ tình dục với cô ấy. Trong quá trình này, anh ta đưa tiền cho Kirara Asuka, tức là hành vi mua bán dâm". Được biết, công ty quản lý One Hundred phát hiện dấu hiệu cho thấy Ju Haknyeon mua bán dâm trong quá trình xác minh tranh cãi đời tư gần đây của nam idol. Ban đầu, ngôi sao 26 tuổi này phủ nhận, nhưng sau đó đã thừa nhận trước những bằng chứng cụ thể.

Hiện tại, cảnh sát Hàn Quốc đã ghi nhận vụ việc và sẽ sớm tiến hành điều tra. Theo Điều 21 của "Luật về hình phạt đối với hành vi môi giới mại dâm và các hành vi liên quan", người thực hiện hành vi mua bán dâm có thể bị phạt tù dưới 1 năm hoặc phạt tiền lên đến 3 triệu won (57 triệu đồng). Công dân Hàn Quốc dù thực hiện hành vi này ở nước ngoài cũng sẽ bị xử phạt theo luật pháp trong nước.

Ju Haknyeon sinh năm 1999, ra mắt cùng The Boyz năm 2017

Nguồn: Koreaboo