Cú twist kết thúc drama tình ái ầm ĩ nhất showbiz hiện nay: Bà cả lên truyền hình tuyên bố chấn động!

Thông tin nữ diễn viên đình đám Choi Yeo Jin (phim Dream High 2) sắp làm đám cưới với doanh nhân Kim Jae Ok đã chiếm sóng truyền thông xứ Hàn trong những ngày vừa qua. Đáng chú ý, sau khi công bố chuyện kết hôn, mỹ nhân họ Choi bất ngờ dính nghi vấn ngoại tình, giật chồng. Tới sáng 27/3, tờ Star News đưa tin, bà cả (vợ cũ của Kim Jae Ok) trong drama ngoại tình ầm ĩ nhất Kbiz hiện nay đã có màn xuất hiện đặc biệt trên chương trình Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny của đài SBS và đưa ra tuyên bố gây xôn xao.

Theo nguồn tin, đoạn video giới thiệu cho tập sắp tới của chương trình Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny đã công bố đoạn ghi âm giọng nói của vợ cũ Kim Jae Ok. Qua đó, bà cả bất ngờ lên tiếng ủng hộ, bênh vực minh tinh Choi Yeo Jin: "Tại sao mọi người lại cứ nói về chuyện này thế? Tôi là nhân chứng đây này và tôi nói rằng chuyện đó (chuyện ngoại tình) không hề xảy ra. Tại sao mọi người cứ không tin và không ngừng bàn tán vậy?". Sau khi nghe được những lời ủng hộ từ vợ cũ của hôn phu, Choi Yeo Jin đã không thể cầm được nước mắt. Được biết, tập đầy đủ có màn xuất hiện đặc biệt của vợ cũ Kim Jae Ok sẽ được lên sóng vào ngày 31/3 tới đây.

Choi Yeo Jin xúc động sau khi nghe được thông điệp ủng hộ từ vợ cũ của hôn phu

Cũng trong đoạn giới thiệu cho tập sắp tới của Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny, Choi Yeo Jin lên tiếng trong đau đớn khi bị bủa vây bởi tin đồn làm tiểu tam: "Sau khi chúng tôi công khai mối quan hệ, tôi đã bị bủa vây bởi hàng loạt bình luận ác ý, tin đồn trên mạng. Điều này khiến tôi bị tổn thương sâu sắc". Trong khi đó, chồng sắp cưới công khai gửi lời xin lỗi tới mỹ nhân Dream High: "Anh biết ơn em lắm, nhưng cũng cảm thấy có lỗi. Em đang bị mọi người hiểu lầm và chỉ trích vì anh. Nếu không phải vì anh, em sẽ không gặp phải những chuyện như thế này".

Sáng 23/3, tờ Newsis đưa tin, nữ minh tinh Choi Yeo Jin vừa xác nhận chuẩn bị làm đám cưới với doanh nhân Kim Jae Ok hơn cô 7 tuổi. Từ đây, đoạn video ghi lại màn xuất hiện của nữ diễn viên trong chương trình On And Off cách đây 5 năm bỗng bị "đào xới" lên. Trong clip, mỹ nhân họ Choi cho biết cô sống cùng nhà với Kim Jae Ok. Khi ấy, Kim Jae Ok đảm nhận vai trò huấn luyện viên môn lướt ván nước cho Choi Yeo Jin và vẫn chưa ly dị người vợ đầu tiên. Trên sóng truyền hình, Choi Yeo Jin chia sẻ cảm nghĩ về việc sống cùng nhà với Kim Jae Ok trong khoảng thời gian được anh đào tạo, huấn luyện: "Kim Jae Ok và vợ anh ấy giống như những người cố vấn của tôi, cũng gần giống như cha mẹ tôi vậy đó". Kim Jae Ok còn hé lộ thêm: "Vợ chồng tôi và Choi Yeo Jin ăn ba bữa trong ngày cùng nhau, về cơ bản chúng tôi xem nhau như gia đình".

Đáng nói, "thánh soi" phát hiện ra dấu hiệu nghi Choi Yeo Jin và Kim Jae Ok dùng đồ đôi ngay từ năm 2020. Từ đây, tin đồn nữ diễn viên Dream High làm tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân trước của hôn phu đã xuất hiện rầm rộ khắp mạng xã hội xứ củ sâm.

Choi Yeo Jin đeo kính đôi với hôn phu khi xuất hiện trong 1 chương trình cách đây 5 năm. Đáng nói, vợ cũ của hôn phu Choi Yeo Jin (áo đen) cũng ngồi cùng bàn ăn với 2 người họ.

Choi Yeo Jin cùng chồng tương lai (áo caro) xuất hiện trên 1 talk show được phát sóng trên YouTube hồi đầu năm nay

Choi Yeo Jin ra mắt làng giải trí Hàn Quốc kể từ năm 2001 với vai trò diễn viên kiêm người mẫu. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Xin Lỗi, Anh Yêu Em (2004), Cô Dâu Vàng (2007), Surgeon Bong Dal Hee (2007), Dream High 2 (2012)…