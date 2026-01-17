Cú trượt dài của một thần đồng

Tôn Thiên Xương sinh năm 1994 trong một gia đình trí thức tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, anh đã sớm bộc lộ tố chất vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục bài bản, cùng sự quan tâm sát sao của gia đình, Thiên Xương nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều người ngưỡng mộ và gắn với danh xưng “thần đồng”.

Ngay từ khi con trai mới chào đời, mẹ của Thiên Xương đã chủ động tạo môi trường học tập sớm bằng cách dán chữ Hán khắp nhà và thường xuyên giao tiếp với con bằng tiếng Anh. Không ai ngờ rằng phương pháp tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến hiệu quả đặc biệt. Khi mới 2 tuổi, Thiên Xương đã nhận biết và ghi nhớ khoảng 2.000 chữ Hán, tương đương trình độ học sinh tiểu học, đồng thời bắt đầu tập đọc. Lên 3 tuổi, cậu bé có thể thuộc hơn 280 bài thơ cổ, còn đến năm 5 tuổi thì đã giao tiếp tiếng Anh một cách trôi chảy.

Tôn Thiên Xương sinh năm 1994 trong một gia đình trí thức tại Vũ Hán, Trung Quốc (Ảnh: Sohu)

Thiên Xương chỉ theo học mẫu giáo trong vỏn vẹn 3 ngày, sau đó nghỉ ở nhà để tự học dưới sự hướng dẫn của gia đình. Tuổi thơ của cậu không gắn liền với truyện tranh hay sách thiếu nhi, mà chủ yếu là sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như văn học nước ngoài, thiên văn học, hội họa, âm nhạc, lập trình và khoa học công nghệ. Trước khi bước chân vào giảng đường đại học, Thiên Xương đã đọc hơn 4.000 cuốn sách.

Không chỉ nổi bật về trí tuệ, Thiên Xương còn thể hiện sự toàn diện khi thành thạo nhiều môn thể thao và nghệ thuật như cờ, bóng bàn, bóng rổ, vẽ tranh… Chính vì vậy, cậu từng được nhiều người gọi là “đứa trẻ hoàn hảo”. Năm 7 tuổi, Thiên Xương theo học tại một trường THCS địa phương, song do kiến thức quá đơn giản, chỉ sau một tuần đến lớp, cậu lại nghỉ học như trước. Dù không học tập chính quy tại trường, Thiên Xương vẫn giành giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố dành cho học sinh THCS.

Thiên Xương là niềm tự hào của gia đình (Ảnh: Sohu)

Đến năm 10 tuổi, Thiên Xương thi đỗ chứng chỉ tiếng Anh CET-4, tương đương trình độ sinh viên đại học, đồng thời giành giải Nhì tại Cuộc thi Vật lý trẻ toàn quốc lần thứ nhất và nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Ba năm sau, khi mới 13 tuổi, Thiên Xương chính thức trở thành sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, đánh dấu cột mốc khiến dư luận không khỏi kinh ngạc.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn cũng bắt đầu từ đây. Khi rời xa vòng tay quản lý của gia đình để bước vào môi trường đại học, Thiên Xương dần thay đổi. Ở năm nhất, anh không còn giữ được kỷ luật học tập nghiêm ngặt như trước, dễ bị bạn bè lôi kéo tham gia các hoạt động vui chơi, đặc biệt là sa đà vào trò chơi trực tuyến. Từ một thần đồng được kỳ vọng, Thiên Xương dần quen với việc trốn học, lơ là việc học tập, khiến kết quả sa sút nghiêm trọng, thậm chí rơi vào diện “báo động”.

Sự tuột dốc này khiến nhiều người thất vọng, nhất là bố mẹ - những người luôn dành cho anh sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối. Sau một thời gian buông thả, Thiên Xương nhận ra bản thân gần như chẳng còn gì trong tay và bắt đầu muốn đứng dậy làm lại. Thế nhưng, việc thiếu kỷ luật trong nhiều năm khiến anh gặp không ít khó khăn khi quay trở lại guồng học tập.

Ở tuổi 18, lẽ ra Thiên Xương đã có thể tốt nghiệp đại học hoặc tiếp tục học lên bậc cao hơn, nhưng thực tế anh không thể hoàn thành chương trình đúng hạn. Mãi đến năm 2013, sau 6 năm học, Thiên Xương mới tốt nghiệp đại học và không có cơ hội học lên thạc sĩ. Đối diện với tương lai, anh rơi vào trạng thái mất tự tin, hoang mang và chần chừ trong việc tìm hướng đi cho bản thân.

Hiện tại, khi đã hơn 30 tuổi, Tôn Thiên Xương vẫn tiếp tục trau dồi việc học và hoàn thiện bản thân, song ánh hào quang của “thần đồng” năm nào đã không còn. Anh không đạt thêm những thành tích nổi bật và phải chật vật tìm chỗ đứng trong xã hội như bao người bình thường khác. Thiên Xương từng thẳng thắn chia sẻ rằng anh rất hối hận vì những sai lầm trong quá khứ, đồng thời cảm thấy may mắn vì đã sớm nhận ra và kịp thời quay đầu. Dù không còn danh xưng thần đồng, anh phần nào hài lòng với cuộc sống yên bình hiện tại, khi không còn phải sống dưới ánh nhìn soi xét hay kỳ vọng quá lớn từ người khác.