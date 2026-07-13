Cử tri kiến nghị hạ hạn mức tách thửa đất tại Hà Nội: UBND Thành phố phản hồi ra sao?

Trước kiến nghị của cử tri về việc nới lỏng diện tích tách thửa tối thiểu tại các xã đồng bằng từ 80m2 xuống 50m2, UBND TP. Hà Nội phản hồi, Quyết định này dựa trên Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và việc siết chặt điều kiện nhằm hạn chế tình trạng chia nhỏ đất, gia tăng mật độ dân cư và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

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Từ khi Quyết định 61/2024/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội quy định về điện kiện tách thửa (có hiệu lực từ ngày 07/10/2024), gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn (xã Ô Diên – Hà Nội) “đứng ngồi” không yên. Bởi theo quy định, diện tích tối thiểu tách thửa ở các xã đồng bằng phải đạt từ 80m2 trở lên, mặt bằng tối thiểu 5m và chiều sâu tối thiểu 4m. Trong khi đó, nhà ông Tuấn có 3 người con, tổng diện tích đất thổ cư 160m2, nếu tách thửa chia đều cho 3 con thì không đạt điều kiện.



"Nhà có 3 người con, tôi cứ đinh ninh rằng khi các con xây dựng gia đình riêng, sẽ tách cho mỗi cháu 1 ô đất, coi như đấy là của hồi môn của bố mẹ. Nhưng khi Quyết định 61 được ban hành, những tính toán từ trước đây của tôi đều không thực hiện được. Giờ chỉ mong sao Quyết định này được sửa để tạo điều kiện cho bà con”, ông Tuấn nói.

Tương tự, ông Lưu Trọng Đạt (xã Ba Vì – Hà Nội) cũng tiếc rẻ không nghe lời người nhà tách thửa cho con cái trước khi Quyết định có hiệu lực. Ông Lưu có lô đất 180m2, yên tâm rằng sẽ tách được cho 2 người con nên năm 2023 ông chần chừ. Chỉ đến khi Quyết định được ban hành và có hiệu lực, ông mới lo lắng cho kế hoạch tương lai.

Mới đây, cử tri Hà Nội đã kiến nghị gửi lên UBND TP. Hà Nội cần nghiên cứu điều chỉnh Quyết định 61 về điều kiện tách thửa để phù hợp hơn với thực tiễn.

Cử tri đề xuất đối với khu vực các xã, điều kiện tách thửa nên giảm từ yêu cầu mặt tiền 5 m, diện tích tối thiểu 80 m2 xuống còn mặt tiền tối thiểu 4 m, diện tích tối thiểu 50 m2. Đồng thời, cần bổ sung quy định đối với các thửa đất hiện hữu trong khu vực đô thị nhằm tạo điều kiện cho người dân thực hiện việc chia tách đất để thừa kế hoặc chuyển quyền cho người thân.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị thành phố xem xét xác định lại diện tích đất ở đối với các trường hợp sử dụng đất trước thời điểm 1/7/2004.

Trả lời nội dung này, UBND TP. Hà Nội cho biết việc ban hành các quy định về tách thửa được triển khai theo quyết định số 2354. Theo kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường (trước đây) được giao chủ trì nghiên cứu, tham mưu UBND TP ban hành các quy định thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai.

Quá trình xây dựng dự thảo được thực hiện đúng trình tự pháp luật. Theo đó, đối với khu vực các xã vùng đồng bằng, thửa đất sau khi tách phải đáp ứng các nguyên tắc tại Luật Đất đai, đồng thời bảo đảm diện tích tối thiểu từ 80 m2 trở lên; chiều sâu tính từ chỉ giới đường đỏ tối thiểu 4 m; cạnh tiếp giáp đường giao thông công cộng hoặc lối đi hình thành sau khi tách thửa có chiều rộng từ 5 m trở lên. Trường hợp hình thành ngõ mới, mặt cắt ngang của ngõ phải đạt tối thiểu 4 m.

Thành phố cũng cho biết việc giữ mức diện tích tối thiểu còn được cân nhắc dựa trên Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161.

Theo chiến lược này, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc phấn đấu đạt khoảng 27 m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 28 m2 sàn/người và nông thôn đạt 26 m2 sàn/người. Đến năm 2030, chỉ tiêu tương ứng là 30 m2 sàn/người, gồm 32 m2 sàn/người tại đô thị và 28 m2 sàn/người ở nông thôn.

Theo UBND TP, các quy định hiện hành hướng tới việc bảo đảm điều kiện sinh sống tối thiểu cho người dân, đồng thời hạn chế tình trạng chia nhỏ thửa đất, xây dựng cơi nới làm gia tăng mật độ dân cư và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là về phòng cháy chữa cháy.

Giới chuyên gia bất động sản cho rằng, điều kiện tách thửa ở cả nội thành và ngoại thành gây khó khăn cho người dân. Bởi lẽ, diện tích đất ở tại Hà Nội khan hiếm, mặt bằng giá cao, để đạt được diện tích tối thiểu như Quyết định sẽ khiến nhiều gia đình không tách thửa được và đồng nghĩa với việc con cái trong gia đình cũng sẽ gặp khó khăn về nhà ở.

Theo khảo sát của MarketTimes, giá nhà trong ngõ một số phường ở ven đô như Từ Liêm, Cầu Giấy dao động từ 250-300 triệu đồng/m2; tại một số xã ven đô như Hoài Đức, Đan Phượng cũng xấp xỉ 100 triệu đồng/m2. Điều kiện tách thửa đối với khu vực phường từ 50 m2, nông thôn đồng bằng 80m2, nông thôn miền núi 100m2 và miền núi 150m2 trở lên gây khó khăn cho việc tạo lập nhà ở.