Cú sốc từ Honda: Mẫu xe tay ga hoàn toán mới, giá chỉ hơn 50 triệu đồng nhưng sở hữu dàn đồ chơi xịn sò ăn đứt loạt xe tay ga đắt đỏ

Theo thông tin Moto Fine, siêu phẩm mới nhất của hãng xe Honda mang tên NS150ES đã chính thức lộ diện và dự kiến tung ra thị trường Trung Quốc vào cuối tháng 4, mẫu xe này được định vị vô cùng rõ ràng khi hướng thẳng đến phân khúc xe tay ga 150 phân khối, nơi cần có sự kết hợp hoàn hảo giữa cảm giác thể thao và tính thực dụng cao.

Về mặt ngoại hình, Honda đã mạnh dạn từ bỏ lối thiết kế tròn trịa mang hơi hướng cổ điển trên các dòng xe tay ga truyền thống. Thay vào đó, NS150ES sở hữu những đường nét vô cùng sắc sảo, mang lại một diện mạo hầm hố và đầy tính tấn công.

Phần đầu xe được vuốt góc cạnh, kết hợp cùng hệ thống đèn pha có độ nhận diện cao, tạo ra khí chất trẻ trung năng động. Điểm đắt giá nhất trong thiết kế lại nằm ở khu vực sàn để chân phẳng hoàn toàn. Kiểu dáng này giúp giải phóng triệt để không gian chứa đồ, biến chiếc xe thành một trợ thủ đắc lực cho các bà nội trợ khi đi chợ, hoặc những người có nhu cầu chở hàng hóa trong đô thị. So với các dòng xe có phần lườn giữa nhô cao, sàn để chân phẳng mang lại sự tiện lợi vượt trội, đẩy tính thực dụng lên mức tối đa.

Ẩn dưới vẻ ngoài cá tính là khối động cơ làm mát bằng dung dịch mang mã hiệu Sh-ep150 với dung tích 149.7 phân khối. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa đạt 11.4 kilowatt, được tinh chỉnh theo hướng ưu tiên sự êm ái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Sức mạnh này dư sức đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong những khu đô thị đông đúc, đồng thời vẫn đủ bền bỉ để phục vụ những chuyến đi chơi xa vào dịp cuối tuần. Điểm mấu chốt là chiếc xe đáp ứng được chính sách miễn giảm thuế trước bạ tại thị trường gốc, giúp tiết kiệm một khoản chi phí không nhỏ cho người mua.

Không dừng lại ở đó, nhà sản xuất còn tỏ ra vô cùng hào phóng khi trang bị cho mẫu xe này hàng loạt công nghệ an toàn cao cấp. Nổi bật nhất là hệ thống phanh đĩa cả trước và sau, đi kèm công nghệ chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Ở phiên bản cao cấp, xe còn sở hữu giảm xóc khí nén giúp tăng cường độ êm ái, cùng với màn hình màu TFT và camera hành trình. Các tính năng tiện ích như khóa thông minh, ngắt động cơ tạm thời và gạt chống tắt máy cũng có mặt đầy đủ. Với mức giá dự kiến từ 1.4 đến 1.6 vạn nhân dân tệ (khoảng 54-62 triệu đồng), chiếc xe đã lấp đầy khoảng trống giữa phân khúc xe phổ thông 125 phân khối và các mẫu xe đắt tiền hơn.

Nhìn từ góc độ của thị trường Việt Nam, nếu Honda NS150ES được nhập khẩu và phân phối chính hãng, mẫu xe này hứa hẹn sẽ tạo ra một cơn địa chấn thực sự. Hiện tại, dải sản phẩm xe tay ga 150/160c phân khối của Honda tại Việt Nam chủ yếu xoay quanh những cái tên đình đám như Honda SH, Honda Air Blade, Honda Vario hay Honda PCX. Tuy nhiên, mỗi dòng xe này đều tồn tại những hạn chế nhất định về mặt tiện dụng khi đem so sánh với tân binh mới ra mắt.

Cụ thể, mẫu xe Honda SH vốn được định vị là dòng xe tay ga cao cấp mang đậm tính thời trang. Dù sở hữu thiết kế sang trọng, nhưng chiều cao yên lớn và phần sàn để chân tương đối hẹp khiến Honda SH không phải là lựa chọn lý tưởng cho việc chuyên chở đồ đạc cồng kềnh hay đi chợ hàng ngày. Trọng lượng xe nặng cũng gây ra không ít khó khăn cho phái nữ khi xoay xở trong không gian chật hẹp của các bãi đỗ xe đô thị.

Dòng xe Honda PCX lại mang thiết kế đường trường với phần khung xương sống nhô cao ở giữa sàn xe. Cấu trúc này buộc người lái phải vắt chân sang hai bên, triệt tiêu hoàn toàn khả năng để những món đồ kích thước lớn như thùng nước hay balo ở phía trước. Đối với môi trường giao thông đặc thù tại Việt Nam, nơi xe máy thường xuyên kiêm nhiệm vai trò chở hàng hóa, thiết kế của Honda PCX rõ ràng thiếu đi sự linh hoạt cần thiết.

Còn khi đặt lên bàn cân với hai mẫu xe thể thao đắt khách khác của Honda tại Việt Nam là Honda Air Blade và Honda Vario, tân binh NS150ES vẫn cho thấy những ưu thế riêng biệt về tính thực dụng. Đối với Honda Air Blade, mặc dù mẫu xe này sở hữu thiết kế nam tính và động cơ mạnh mẽ, nhưng cấu trúc khung sườn tạo ra phần lườn xe nhô cao cũng tạo ra những điều bất tiện tương tự như Honda PCX.

Trong khi đó, Honda Vario dù có thiết kế sàn để chân phẳng, nhưng diện tích thực tế lại khá hẹp và cốp chứa đồ dưới yên tương đối nhỏ, chủ yếu phục vụ tệp khách hàng trẻ thích sự linh hoạt luồn lách trên phố. Ngược lại, NS150ES giải quyết trọn vẹn bài toán đa dụng bằng việc kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh của khối động cơ 150 phân khối và không gian sàn phẳng vô cùng rộng rãi. Chiếc xe này vừa đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ thể thao sắc sảo, vừa duy trì tối đa khả năng chuyên chở tiện lợi.

Tóm lại, nếu được đưa về Việt Nam với mức giá hợp lý, Honda NS150ES hoàn toàn đủ khả năng thiết lập lại những tiêu chuẩn mới trong phân khúc. Mẫu xe này không chỉ đe dọa thị phần của các dòng xe đối thủ mà còn cung cấp một sự lựa chọn mang tính thực dụng cao hơn hẳn so với những người anh em cùng nhà như Honda SH, Honda Air Blade, Honda Vario hay Honda PCX.

Tham khảo: Moto Fine