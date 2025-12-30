Cú sốc thưởng Tết: 18.500 nhân viên được tặng vàng ròng, 10 người may mắn nhất sẽ đi Nam Cực

Tờ SCMP cho hay nhà sản xuất thiết bị gia dụng Trung Quốc Dreame Technology sẽ tặng quà bằng vàng và một chuyến du lịch Nam Cực cho nhân viên, bên cạnh khoản thưởng cuối năm, trong bối cảnh công ty củng cố vị thế là một trong những nhà cung cấp robot hút bụi hàng đầu thế giới.

Thông tin về các khoản thưởng bổ sung này được nhà sáng lập kiêm CEO Dreame, ông Yu Hao, tiết lộ vào cuối tuần qua trong hai bài đăng trên WeChat Moments.

Ông Yu cho biết mỗi nhân viên sẽ nhận thêm một khoản thưởng bằng vàng nặng 1 gram, ngoài khoản thưởng cuối năm tiêu chuẩn. Công ty cũng dự kiến thưởng cho 10 nhân viên một chuyến du lịch Nam Cực.

Theo Hongxin News, tổng chi phí cho đợt tặng vàng của Dreame ước khoảng 26 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,7 triệu USD), dựa trên mức giá bán lẻ vàng hiện vào khoảng 1.400 nhân dân tệ mỗi gram và ước tính nội bộ cho thấy công ty có khoảng 18.500 nhân viên.

Khoản thưởng bất ngờ này cho thấy đà tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ của Dreame trong năm nay, trong bối cảnh các nhà sản xuất robot hút bụi Trung Quốc tiếp tục thống trị thị trường toàn cầu.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu IDC, năm nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong ba quý đầu năm 2025 lần lượt là Roborock, Ecovacs, Dreame, Xiaomi và Narwal. Các công ty này chiếm gần 70% tổng lượng robot hút bụi xuất xưởng trên toàn cầu trong giai đoạn này.

Theo trang tin 36Kr, doanh thu nửa đầu năm 2025 của Dreame đã vượt tổng doanh thu cả năm 2024, qua đó kéo dài chuỗi sáu năm liên tiếp duy trì tốc độ tăng trưởng kép hằng năm trên 100%.

Thành lập năm 2017, Dreame nắm giữ 12,4% thị phần robot hút bụi toàn cầu trong ba quý đầu năm 2025, theo IDC.

Đặt trụ sở tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, Dreame tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục sản phẩm vượt ra ngoài lĩnh vực làm sạch thông minh. Bên cạnh việc xây dựng các dòng thiết bị gia dụng và nhà bếp, thiết bị thông minh ngoài trời và sản phẩm chăm sóc cá nhân, công ty còn lấn sân sang những lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt như điện thoại thông minh và máy bay không người lái.

Tháng 8 vừa qua, Dreame công bố kế hoạch gia nhập thị trường xe điện. Mẫu xe điện thuần túy siêu sang đầu tiên của hãng dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Theo báo cáo của nền tảng mạng xã hội nghề nghiệp lớn nhất Trung Quốc là Maimai, hãng Dreame cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về số lượng tin tuyển dụng mới trong số các công ty Trung Quốc trong năm nay.

Tuy nhiên, thị trường làm sạch thông minh của Trung Quốc cũng chứng kiến sự gia nhập của nhiều đối thủ mới. Tháng 8, tập đoàn máy bay không người lái DJI đã ra mắt Romo, robot hút bụi đầu tiên của hãng.

Công ty Picea Robotics có trụ sở tại Thâm Quyến cũng đang chuẩn bị thâu tóm iRobot, đơn vị tiên phong với thương hiệu Roomba, sau khi công ty Mỹ này nộp đơn xin bảo hộ phá sản hồi đầu tháng.

Bất chấp cạnh tranh gay gắt, ông Meng Jia, Chủ tịch mảng robot hút bụi của Dreame, vẫn tỏ ra lạc quan. “Tỷ lệ thâm nhập ngày càng tăng cùng trải nghiệm người dùng được cải thiện sẽ thúc đẩy tăng trưởng ổn định cho thị trường robot hút bụi trong những năm tới,” ông Meng nói với Post trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

