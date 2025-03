Cú sốc lớn tại Oscar 2025

Kỳ tích của Anora

Trước khi Oscar lần thứ 97 diễn ra, giới truyền thông dự đoán lễ trao giải năm nay gây nhiều tranh cãi. Điều này thực sự đã ứng nghiệm.

Những ứng cử viên vốn được kỳ vọng cao là Emilia Pérez và The Brutalist dường như sử dụng hết vận may tại các lễ trao giải tiền Oscar, để rồi phải nhường vị trí tỏa sáng có đối thủ nhẹ ký hơn, Anora.

Emilia Pérez thậm chí mất cả giải Phim quốc tế hay nhất vào tay I'm Still Here - đại diện ít nhiệt hơn đến từ Brazil. Tác phẩm có Selena Gomez bị xem là phim thua cuộc nhiều nhất mọi thời đại tại Oscar, với 11 hạng mục trắng tay, đứng ngang hàng với The Power of the Dog , The Color Purple , The Turning Point , Johnny Belinda và Becket .

Anora thắng lớn tại Oscar 2025 với 5 tượng vàng. Ảnh: Rich Polk.

Với 5 tượng vàng, Anora là bộ phim được xướng tên nhiều nhất tại Oscar 2025, hơn cái tên về nhì là The Brutalist hai giải. Đáng nói, các hạng mục mà bộ phim độc lập chiến thắng đều quan trọng, bao gồm Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Biên tập xuất sắc nhất.

Tác phẩm được mô tả là phiên bản cay đắng của Lọ Lem thời hiện đại còn đi vào lịch sử khi Sean Baker trở thành người đầu tiên giành được bốn giải Oscar cho cùng một bộ phim (trừ giải nữ chính).

Variety nhận định đây là sự đón nhận phi thường của ngành công nghiệp giải trí đối với một nhà làm phim phần lớn hoạt động ngoài ngành, thực hiện những bộ phim kinh phí thấp như Tangerine và The Florida Project . Giống như bài phát biểu của Baker trên sân khấu, thành công này tạo động lực lớn cho các nhà làm phim độc lập tiếp tục giấc mơ mà họ theo đuổi.

Không chỉ vậy, loạt chiến thắng ấn tượng càng củng cố niềm tin cho Neon, đơn vị phát hành phim độc lập đứng sau Anora . Năm 2020, họ cũng góp phần vào thành công của Parasite (Ký sinh trùng) trên sân khấu sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới.

Với doanh thu 40 triệu USD trên toàn cầu, Anora bị liệt vào danh sách phim có doanh thu thấp nhất trong lịch sử. Sự vẻ vang tại Oscar 2025 có thể cứu tác phẩm này khỏi tình cảnh ế ẩm này nếu có kế hoạch chiếu lại.

Năm nay, hầu hết phim được Oscar vinh danh đều do các công ty và nhà sản xuất độc lập thực hiện. Những bom tấn như Dune: Part Two và Wicked chỉ thắng ở các hạng mục kỹ thuật.

Cú sốc cho Demi Moore

Cay đắng nhất Oscar 2025 chỉ có thể là Demi Moore. Với vai diễn minh tinh hết thời trong The Substance , người đẹp sinh năm 1962 được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ở tuổi 63, đây vốn được xem là cơ hội hiếm có, thậm chí là cuối cùng, để Demi chạm tay vào giấc mơ Oscar. Niềm tin càng được củng cố với loạt giải thưởng tiền Oscar danh giá, gồm Quả cầu Vàng, Giải Lựa chọn của Nhà phê bình Điện ảnh (Critics' Choice Movie Awards) và Giải thưởng SAG.

Tuy nhiên, chiến thắng tưởng chừng trong tầm tay lại vuột mất. Khoảnh khắc hậu bối kém 37 tuổi Mikey Madison được xướng tên, người ta thấy nụ cười trên môi Demi vụt tắt. Nỗi thất vọng rõ rệt hiện lên trên mặt ngôi sao Ghost , phải mất vài giây mới nhớ ra phải vỗ tay chúc mừng người chiến thắng.

Demi Moore được cho là lộ vẻ mặt thất vọng khi Mikey Madison thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Reuters/ABC.

Mikey Madison cũng không ngờ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 26. Trên sân khấu nhận giải, cô lộ vẻ xúc động và gọi thành tựu mà mình đạt được là “không thực tế”.

“Tôi lớn lên ở Los Angeles, nhưng Hollywood luôn có vẻ rất xa vời đối với tôi. Vì vậy, được đứng ở đây, đứng trong căn phòng này vào hôm nay thực sự là điều tuyệt vời”, nữ diễn viên sinh năm 1999 nói.

Tờ New York Post mô tả khoảnh khắc này là “cú sốc lớn”, còn Variety nhận định kết quả hoàn toàn bất ngờ.

Thế nhưng, chiến thắng của Mikey không phải vô căn cứ. Giải thưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh không phải nơi duy nhất đánh giá cao nữ diễn viên trẻ. Trước đó, cô cũng đánh bại Demi Moore để trở thành nữ chính xuất sắc của BAFTA 2025.

Trong Anora , Mikey Madison vào vai Anora Mikheeva (nghệ danh Ani), cô gái làm nghề “lao động tình dục”, cụ thể là vũ nữ thoát y trong câu lạc bộ đêm ở New York. Cuộc đời cô sang trang mới khi được ông chủ giới thiệu với Ivan "Vanya" Zakharov, con trai tài phiệt Nga.

Vanya trả cho Ani 15.000 USD để ở cùng anh ta trong một tuần. Trong thời gian ngắn ngủi đó, thiếu gia thích tiệc tùng bất ngờ cầu hôn người đẹp mới quen. Dù có nghi ngờ, cuối cùng Ani vẫn cùng Vanya tổ chức đám cưới tại nhà nguyện ở Vegas.

Câu chuyện mang mô típ Lọ Lem - hoàng tử, nhưng không ngọt ngào như truyện cổ tích. Gia đình Vanya không chấp nhận có con dâu là người làm trong ngành giải trí người lớn, dùng tiền bạc và quyền lực ép Ani phải hủy hôn.

Nụ hôn bất ngờ

Nếu giải nữ chính khó lường, tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc dành cho Adrien Brody nằm trong dự đoán. Vai diễn kiến trúc sư Do Thái trong The Brutalist từng giúp anh được vinh danh tại Quả Cầu Vàng, BAFTA và Critics Choice Awards.

Đối thủ nặng ký nhất của Brody là Timothée Chalamet, đóng vai huyền thoại âm nhạc Bob Dylan trong phim A Complete Unknown . Chàng thơ gốc Pháp từng đánh bại Brody để giành chiến thắng tại SAG Awards 2025.

Trước khi lễ trao giải diễn ra, Timothée được kỳ vọng làm nên lịch sử, trở thành tài tử trẻ nhất giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar ở tuổi 29. Đáng tiếc, bạn trai Kylie Jenner phải ngậm ngùi nhường lại tượng vàng cao quý cho tiền bối hơn 22 tuổi. Điều thú vị là Brody đang nắm giữ danh hiệu người trẻ nhất giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar. Anh làm được điều đó vào năm 29 tuổi khi chiến thắng với vai diễn trong The Pianist tại Oscar 2023.

Adrien Brody lần thứ 2 nhận tượng vàng Oscar. Ảnh: Rich Polk.

Brody hôn bạn gái, nhà thiết kế thời trang Georgina Chapman, và ném cho cô miếng kẹo cao su đang ăn dở trước khi lên sân khấu nhận giải. Anh sau đó yêu cầu ban tổ chức tắt nhạc để bắt đầu bài phát biểu chủ yếu là những lời cảm ơn. Kết thúc những dòng chia sẻ ngắn gọn, anh lên tiếng phản đối chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt chủng tộc.

Hôn bạn gái hay nhận tượng vàng thứ 2 không phải khoảnh khắc gây chú ý nhất của Brody, mà là màn “khóa môi” nữ diễn viên Halle Berry sau hơn 2 thập kỷ không nói chuyện.

Khi tài tử sinh năm 1973 đang nói chuyện với người dẫn chương trình Access Hollywood Mario Lopez trên thảm đỏ Oscar, Berry tiến đến gần anh. Cô xin lỗi Georgina rồi vòng tay qua cổ Brody và trao cho anh nụ hôn nồng cháy . Cả hai sau đó phá lên cười.

“Tôi chờ đợi suốt 22 năm để được đưa anh ấy lên thảm đỏ và trao cho anh ấy một nụ hôn”, Berry chia sẻ với Extra .

Quay trở lại năm 2003, Brody kéo nữ diễn viên Catwoman lại và hôn sau khi cô trao cho anh tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc đầu tiên trong sự nghiệp.

Trên chương trình Watch What Happens Live năm 2017, Berry cho biết nụ hôn đó không được lên kế hoạch từ trước. Nó không chỉ gây bất ngờ cho những người tham dự khác mà cả đối với cô. Cô buộc phải làm theo Brody dù trong đầu nghĩ “Chuyện quái gì đang xảy ra”.

Hai người không tiếp xúc với nhau kể từ khoảnh khắc tai tiếng đó, cho đến Oscar 2025.

“Đó là một đêm kinh hoàng đối với anh ấy và cả tôi nữa. Để trở thành một phần trong khoảnh khắc của anh ấy, tối nay tôi phải đáp trả anh ấy”, Berry xác nhận với Variety .

Adrien Brody và Halle Berry tái hiện nụ hôn gây sốc 22 năm trước. Ảnh: Shutterstock/Getty Images.