Đó không phải là kỹ xảo điện ảnh (CGI). Đó là những cỗ máy bằng "xương bằng thịt", hay chính xác hơn là bằng thép và carbon đang thực hiện những đường quyền mà ngay cả các võ sư cũng phải kiêng nể.

Vũ điệu của thép lạnh và sự hỗn loạn có kiểm soát

Tâm điểm của đêm hội là màn trình diễn của đội quân robot hình người (humanoid) thuộc thế hệ G1 và H1 đến từ Unitree Robotics. Nếu như trước đây, công chúng chỉ quen mắt với những robot di chuyển rón rén, sợ ngã, thì đêm nay, chúng đã trình diễn Túy Quyền .

Tại sao lại là Túy Quyền? Trong giới công nghệ, đây được xem là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất về "thăng bằng động" (dynamic balancing). Để diễn tả một kẻ say rượu, robot phải liên tục đưa trọng tâm cơ thể vào trạng thái mất cân bằng rồi giật lại ngay lập tức. Những cỗ máy này không chỉ đứng vững; chúng lảo đảo, nghiêng ngả và tung đòn với sự uyển chuyển đến rợn người.

Chưa dừng lại ở đó, màn trình diễn đẩy kịch tính lên cao trào khi các robot sử dụng vũ khí. Không phải kiếm hay gậy cứng - những vật thể dễ tính toán quỹ đạo mà là côn nhị khúc . Đây là loại vũ khí mềm, chuyển động dựa trên lực quán tính và dây xích, đòi hỏi khả năng phối hợp tay-mắt (hand-eye coordination) và xử lý thời gian thực với độ trễ gần như bằng không. Tiếng côn rít gió trên tay những "chiến binh silicon" này là lời khẳng định đanh thép nhất cho sự trưởng thành của hệ thống cảm biến và vi xử lý trung tâm.

Một khoảnh khắc khiến cả khán phòng nín thở: Một đơn vị robot thực hiện cú "Airflare" - động tác ke đầu xoay người trên mặt đất với tốc độ chóng mặt lên tới 7,5 vòng quay. Và rồi, một sự cố xảy ra. Một robot trượt chân ngã sấp xuống sàn diễn.

Trong quá khứ, đây sẽ là dấu chấm hết cho tiết mục, và các kỹ sư sẽ phải chạy ra khiêng "cái xác" ấy vào. Nhưng năm 2026, con robot ấy ngay lập tức thực hiện một cú xoay người (spin-recovery), bật dậy bằng lực hông và tiếp tục hòa vào đội hình như thể cú ngã đó là một phần của kịch bản. Khoảnh khắc ấy, hơn bất kỳ pha nhào lộn nào, đã chứng minh rằng kỷ nguyên của những robot "tiểu thư công tử" mỏng manh đã kết thúc.

Từ 2025 đến 2026: Một năm hay một thế kỷ?

Để thấu hiểu mức độ chấn động của sự kiện này, chúng ta cần một chút hồi tưởng. Chỉ mới 12 tháng trước, tại Gala Xuân Vãn 2025 (năm Ất Tỵ), sự xuất hiện của các robot như Walker S của UBTECH đã được coi là hiện đại.

Tuy nhiên, đặt cạnh những gì diễn ra tối qua, màn trình diễn năm 2025 trông chẳng khác nào những bước đi chập chững của trẻ sơ sinh. Khi đó, robot chỉ có thể đi bộ chậm rãi theo đường thẳng, vẫy tay chào khán giả hoặc cầm nhẹ một ly rượu. Chuyển động của chúng tuyến tính, cứng nhắc và được lập trình sẵn trong một môi trường an toàn tuyệt đối.

Chỉ sau một vòng quay của Trái Đất quanh Mặt Trời, các kỹ sư Trung Quốc đã tạo ra một bước nhảy vọt lượng tử. Từ việc đi bộ với tốc độ rùa bò, giờ đây các robot H1 có thể di chuyển đội hình với vận tốc 4 mét/giây mà không va chạm. Từ việc cầm nắm đơn giản, chúng chuyển sang múa kiếm và thực hiện parkour nhảy qua bàn cao 3 mét.

Sự tiến bộ này không tuân theo quy luật tuyến tính thông thường của phần cứng. Nó cho thấy sự bùng nổ trong công nghệ AI điều khiển chuyển động (Motion Control AI) và vật liệu cơ khí chịu lực. Những "cỗ máy" năm ngoái nếu ngã sẽ vỡ tan tành các khớp servo; những "chiến binh" năm nay có thể chịu được va đập mạnh và tự phục hồi tư thế chiến đấu.

Theo các nguồn tin, bốn ông lớn công nghệ, bao gồm Unitree và MagicLab, đã rót hơn 100 triệu nhân dân tệ chỉ riêng cho tiết mục này. Đây không đơn thuần là chi phí marketing; nó là một cuộc diễn tập quy mô lớn cho chuỗi cung ứng.

Chính phủ Trung Quốc đang sử dụng sân khấu Xuân Vãn như một tủ kính trưng bày (showroom) khổng lồ để nói với thế giới và đặc biệt là các đối thủ tại Thung lũng Silicon rằng: Chúng tôi đã sẵn sàng thương mại hóa.

Các chuyên gia nhận định, mục đích cuối cùng của những "chiến binh Túy Quyền" này không phải là rạp xiếc, mà là các dây chuyền sản xuất của CATL, BYD hay các trung tâm logistics khổng lồ của Alibaba. Khả năng chịu va đập, tốc độ xử lý tình huống và sự khéo léo của đôi tay máy chính là những phẩm chất cần thiết để robot thay thế con người trong các môi trường làm việc độc hại và nguy hiểm.

Khi ánh đèn sân khấu tắt và những tràng pháo tay lắng xuống, dư âm của đêm Xuân Vãn 2026 để lại nhiều suy ngẫm. Chúng ta đã vượt qua giai đoạn tò mò xem robot "giống người đến đâu". Bây giờ, câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ làm gì khi chúng "ưu việt hơn người".

Sự kiện tối thứ Hai là minh chứng hùng hồn rằng khoảng cách giữa viễn tưởng và hiện thực đang bị thu hẹp với tốc độ chóng mặt. Những robot múa côn nhị khúc hôm nay có thể sẽ là những công nhân lắp ráp iPhone, những y tá chăm sóc người già, hay những người lính cứu hỏa của ngày mai.

Năm 2026, với sự kiện này, chính thức được ghi nhận là năm bản lề, nơi những tạo tác silicon bước ra khỏi phòng thí nghiệm để thực sự hòa nhập – và có lẽ là cạnh tranh – với thế giới loài người.