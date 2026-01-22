Cú sốc của “thiên tài gương mặt”: Vì quá đẹp mà trở thành ngoại lệ quốc gia, lệnh điều tra 350 tỷ làm cả nước há hốc

Cú sốc của Cha Eun Woo

Sáng 22/1, mạng xã hội chấn động trước thông tin ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo - thành viên nhóm ASTRO bị Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc thông báo truy thu thuế thu nhập. Vụ việc xuất phát từ cuộc thanh tra thuế được tiến hành trước thời điểm Cha Eun Woo nhập ngũ vào tháng 7 năm ngoái.

Sáng 22/1, mạng xã hội chấn động trước thông tin ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo - thành viên nhóm ASTRO bị Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc thông báo truy thu thuế thu nhập (ảnh: Kpopping)

Theo thông tin từ phía cơ quan thuế, nghi vấn bắt nguồn từ mô hình tài chính từng xuất hiện ở không ít nghệ sĩ Hàn Quốc trong những năm gần đây. Dù có công ty quản lý chính thức là Fantagio, giữa Fantagio và Cha Eun Woo lại tồn tại một pháp nhân trung gian mang tên A Corp, do mẹ của nam nghệ sĩ thành lập. Fantagio ký hợp đồng dịch vụ với A Corp, từ đó thu nhập phát sinh từ hoạt động nghệ thuật của Cha Eun Woo được phân bổ thông qua công ty này, giúp áp dụng mức thuế doanh nghiệp thấp hơn so với thuế thu nhập cá nhân, vốn có thể lên tới 45%.

Cục Thuế Quốc gia cho rằng A Corp thực chất là một “công ty vỏ bọc”, không cung cấp dịch vụ quản lý hay sáng tạo có giá trị thực chất, mà được lập ra với mục đích chính là giảm nghĩa vụ thuế cá nhân. Trên cơ sở đó, Fantagio cũng bị xác định có liên đới trách nhiệm và bị truy thu thêm 8,2 tỷ won. Sau quá trình điều tra, cơ quan thuế kết luận rằng lợi ích kinh tế từ A Corp cuối cùng vẫn quay trở lại Cha Eun Woo, dẫn đến quyết định truy thu tổng cộng hơn 20 tỷ won, tương đương khoảng 350 tỷ đồng Việt Nam.

Hiện phía nam nghệ sĩ đã nộp đơn yêu cầu thẩm tra lại quyết định đánh thuế và đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng (ảnh: Kpopping)

Ở chiều ngược lại, phía Cha Eun Woo đã lên tiếng phản bác. Đại diện của nam nghệ sĩ khẳng định A Corp là công ty hợp pháp, được thành lập nhằm trực tiếp quản lý và điều phối hoạt động nghệ thuật của anh trong bối cảnh Fantagio từng trải qua nhiều biến động về bộ máy lãnh đạo. Theo lập luận này, việc tách một pháp nhân riêng để quản lý hình ảnh và hợp đồng là nhằm đảm bảo tính ổn định và minh bạch, không phải hành vi trốn thuế. Hiện phía nam nghệ sĩ đã nộp đơn yêu cầu thẩm tra lại quyết định đánh thuế và đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Vụ việc hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

"Thiên tài gương mặt" được coi như ngoại lệ quốc gia

Thông tin truy thu thuế được công bố trong bối cảnh Cha Eun Woo đang thực hiện nghĩa vụ quân sự càng khiến dư luận chú ý. Trước đó, vào tháng 10/2025, nam nghệ sĩ từng được giao một nhiệm vụ danh dự khi đang tại ngũ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho phép Cha Eun Woo đảm nhận vai trò MC trong một buổi biểu diễn văn hóa thuộc tiệc chiêu đãi chào mừng Hội nghị Cấp cao APEC. Đây được xem là một ngoại lệ hiếm hoi, khi một quân nhân đang phục vụ nghĩa vụ được phép xuất hiện trong sự kiện ngoại giao cấp quốc gia.

Hình ảnh gây sốt của Cha Eun Woo

Theo giải thích từ phía cơ quan quản lý, sự tham gia của Cha Eun Woo không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn nằm trong chiến lược “thúc đẩy lợi ích quốc gia” thông qua ngoại giao văn hóa. Truyền thông Hàn Quốc khi đó mô tả hình ảnh Cha Eun Woo tại APEC như một đại diện tiêu biểu cho “thời đại Hallyu 3.0”, giai đoạn mà văn hóa đại chúng và nghệ thuật được lồng ghép mượt mà vào các hoạt động ngoại giao.

Cha Eun Woo được giao nhiệm vụ làm MC ở tiệc APEC hồi tháng 10/2025

Trong nhiều năm qua, visual luôn được xem là lợi thế lớn nhất và nổi bật nhất của Cha Eun Woo. Vẻ đẹp của anh thường xuyên được truyền thông và công chúng Hàn Quốc gọi là “tài sản quốc gia”. Biệt danh “thiên tài gương mặt” gắn liền với Cha Eun Woo nhờ tỉ lệ gương mặt được cho là hoàn hảo, làn da sáng, vóc dáng cao 1m85 cùng hình ảnh gần như không có góc chết trước ống kính. Những cách gọi như “mỹ nam xé truyện tranh bước ra” hay “kẻ hủy diệt camera” xuất hiện dày đặc trên báo chí xứ kim chi, phản ánh mức độ công nhận gần như tuyệt đối dành cho ngoại hình của anh.

Cha Eun Woo hiện đang nhập ngũ (ảnh: X)

Không chỉ nổi bật về nhan sắc, Cha Eun Woo còn sở hữu nền tảng học vấn hiếm thấy trong giới idol. Từ thời đi học, anh đã được gọi bằng biệt danh “Um-chin-ah”, cách ví von quen thuộc dành cho những “con nhà người ta” tại Hàn Quốc. Chỉ số IQ từng được công bố ở mức 142, cùng thành tích học tập nổi bật với vai trò Chủ tịch hội học sinh và việc thường xuyên nằm trong top đầu toàn trường, tạo nên hình ảnh một thần tượng vừa đẹp vừa giỏi. Cha Eun Woo sử dụng thành thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp và chơi được nhiều nhạc cụ.

Cha Eun Woo là thành viên nổi bật và giữ vai trò trụ cột về sức hút thương mại của ASTRO (ảnh: Fantagio)

Cha Eun Woo là thành viên nổi bật và giữ vai trò trụ cột về sức hút thương mại của ASTRO. Tuy nhiên, xét riêng về âm nhạc, hoạt động của nhóm trong những năm gần đây không tạo được nhiều dấu ấn, còn bản thân Cha Eun Woo cũng thường xuyên đối diện với các tranh cãi liên quan đến năng lực ca hát, vũ đạo, thậm chí bị gán mác bất tài, “chỉ có gương mặt đẹp”. Các sản phẩm solo của Cha Eun Woo không đạt được độ lan tỏa tương xứng với mức độ nổi tiếng về hình ảnh.

Việc bị truy thu thuế là một cú sốc với Cha Eun Woo (ảnh: X)

Ngược lại, mảng diễn xuất lại là lĩnh vực giúp tên tuổi Cha Eun Woo vươn ra thị trường quốc tế. Những bộ phim truyền hình như My ID is Gangnam Beauty, True Beauty, Island hay Wonderful World góp phần định hình hình ảnh một nam diễn viên thần tượng có sức hút rộng khắp. Chính vì vậy, thông tin liên quan đến nghi vấn trốn thuế lần này tạo ra cú sốc lớn với công chúng.

Trong mắt nhiều khán giả, Cha Eun Woo lâu nay đại diện cho hình ảnh “không tì vết”, là "con nhà người ta" điển hình (ảnh: Dispatch)

Trong mắt nhiều khán giả, Cha Eun Woo lâu nay đại diện cho hình ảnh “không tì vết”, là "con nhà người ta" điển hình. Dù vụ việc hiện chưa có kết luận cuối cùng và vẫn đang trong quá trình thẩm tra, không ít ý kiến cho rằng chỉ riêng cáo buộc này cũng đủ khiến hình ảnh được xây dựng suốt nhiều năm của nam nghệ sĩ đứng trước nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng.