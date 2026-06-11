Cú sốc của thiên kim tiểu thư có tất cả

Choi Soo Young sở hữu gần như mọi điều nhiều người mơ ước, từ xuất thân giàu có, sự nghiệp kéo dài gần 20 năm, vị thế vững chắc trong làng giải trí Hàn Quốc và chuyện tình từng được xem là đẹp nhất showbiz xứ kim chi. Thế nhưng, sau 14 năm gắn bó với tài tử Jung Kyung Ho, ngôi sao đình đám vẫn không thể đi đến cái kết viên mãn mà công chúng chờ đợi.

Cú sốc từ cuộc tình dài nhất showbiz Hàn

Ngày 9/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Soo Young và Jung Kyung Ho chia tay sau 14 năm bên nhau.

Không có ồn ào, không xuất hiện người thứ ba hay những màn đấu tố thường thấy của giới giải trí. Theo thông tin từ công ty quản lý, khoảng cách địa lý và lịch trình làm việc dày đặc là nguyên nhân khiến hai nghệ sĩ xa nhau trước khi quyết định trở lại mối quan hệ đồng nghiệp.

Thông tin nhanh chóng leo lên các bảng tìm kiếm tại Hàn Quốc. Khán giả sốc vì Soo Young và Jung Kyung Ho từ lâu là biểu tượng cho tình yêu bền bỉ ở showbiz. Hơn một thập kỷ, cả hai gần như không vướng tin chia tay nào. Mỗi lần xuất hiện ở những cuộc phỏng vấn, họ đều nhắc về đối phương bằng sự tôn trọng, biết ơn.

Khi tin tức được xác nhận, cảm xúc chung của khán giả không phải tò mò mà là tiếc nuối. Bởi trong suy nghĩ của nhiều người, đây là một trong số ít những câu chuyện tình chắc chắn sẽ đi đến hôn nhân.

Thông tin Soo Young và Jung Kyung Ho chia tay sau 14 năm khiến khán giả sốc.

Choi Soo Young và Jung Kyung Ho bắt đầu hẹn hò từ năm 2012. Hai năm sau, họ xác nhận mối quan hệ với công chúng. Đó là giai đoạn cả hai ở cột mốc quan trọng của sự nghiệp. Soo Young là thành viên của Girls' Generation - nhóm nhạc nữ quyền lực nhất Hàn Quốc thời điểm đó. Trong khi Jung Kyung Ho đang từng bước khẳng định tên tuổi trên màn ảnh.

Khác với nhiều cặp đôi nổi tiếng tận dụng chuyện tình cảm để thu hút truyền thông, Soo Young và Jung Kyung Ho kín đáo trong chuyện tình cảm. Họ hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai nhưng không né tránh việc nhắc đến đối phương.

Jung Kyung Ho từng nói trung tâm cuộc sống của anh ngoài diễn xuất chính là Soo Young. Trong một cuộc phỏng vấn khác, anh chia sẻ: "Soo Young là người đã tạo nên tôi của hiện tại".

Ngược lại, nữ nghệ sĩ nói cô luôn dành sự biết ơn cho bạn trai. Cô kể rằng Jung Kyung Ho quan tâm đến dự án phim của bạn gái, theo dõi tỷ suất người xem còn sát sao hơn cả cô.

Chuyện tình của họ được gia đình hai bên ủng hộ. Chị gái Soo Young từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cả hai đối xử với nhau sau nhiều năm hẹn hò. Không ít lần truyền thông Hàn Quốc bắt gặp họ hẹn hò tại nhà hàng, trung tâm thương mại hoặc cùng tham dự các buổi gặp gỡ riêng tư.

Đến cuối năm 2025, nhiều người vẫn tin rằng đám cưới chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng sau cùng, 14 năm bên nhau lại khép lại bằng thông báo chia tay ngắn gọn, "văn mẫu chung" của giới giải trí là "lịch trình bận rộn, khác biệt không thể hòa giải".

Từ thành viên SNSD đến diễn viên được công nhận

Sự tiếc nuối của công chúng không chỉ xuất phát từ câu chuyện tình cảm. Nó còn đến từ vị thế đặc biệt được Soo Young xây dựng trong giới giải trí.

Sinh năm 1990, Soo Young là một trong những thành viên thuộc thế hệ vàng của Kpop. Trước cả khi ra mắt tại Hàn Quốc, cô có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật tại Nhật Bản. Năm 12 tuổi, Soo Young chiến thắng cuộc tuyển chọn thần tượng quốc tế và trở thành thành viên nhóm nhạc Route 0.

Năm 2007, cô chính thức ra mắt cùng Girls' Generation (SNSD).

Khó có thể tìm thấy nhóm nhạc nữ nào có sức ảnh hưởng tương tự SNSD trong lịch sử Kpop. Những ca khúc như Gee , Genie , Oh! , Run Devil Run , The Boys hay I Got A Boy không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn góp phần đưa làn sóng Hallyu lan rộng khắp châu Á.

Trong giai đoạn đỉnh cao, Girls' Generation được truyền thông Hàn Quốc gọi là "nhóm nhạc nữ quốc dân". Nhóm liên tục phá kỷ lục doanh số, cháy vé các tour diễn quốc tế và trở thành gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu lớn.

Giữa đội hình toàn những ngôi sao nổi tiếng, Soo Young tạo dấu ấn bằng hình ảnh duyên dáng và khả năng giao tiếp nổi bật. Cô thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí, đảm nhận vai trò MC và được đánh giá là một trong những thành viên có cá tính nhất nhóm.

Sau thành công với âm nhạc, Soo Young lựa chọn con đường khó khăn hơn khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Giống nhiều thần tượng khác, cô đối mặt định kiến "idol đóng phim". Soo Young kiên trì xây dựng sự nghiệp, các tác phẩm như My Spring Days , 38 Task Force , Run On , If You Wish Upon Me hay Not Others giúp cô dần thoát khỏi cái bóng thần tượng.

Thành công của Not Others được xem là cột mốc quan trọng khi giới chuyên môn bắt đầu nhìn nhận Soo Young như diễn viên thực thụ. Sau gần 20 năm hoạt động, cô trở thành một trong số ít thần tượng thế hệ thứ hai duy trì được sức ảnh hưởng ở cả âm nhạc lẫn diễn xuất.

Ngoài việc được ghi nhận trong âm nhạc và phim ảnh, xuất thân của Soo Young nhận nhiều sự chú ý đặc biệt. Trong giới giải trí Hàn Quốc, cô từ lâu được xem là một trong những "rich kid" nổi tiếng nhất.

Cha của Soo Young là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực xây dựng và thương mại. Gia đình cô sở hữu nền tảng kinh tế vững chắc từ nhiều năm trước khi nữ nghệ sĩ bước chân vào showbiz. Chị gái Choi Soo Jin cũng là diễn viên nhạc kịch có tiếng.

Ngay từ nhỏ, Soo Young đã được tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao, học ngoại ngữ và có cơ hội giao lưu quốc tế. Việc hoạt động tại Nhật Bản từ năm 12 tuổi là điều không phải ai cũng có được.

Trong ngành công nghiệp khắt nghiệt, nhiều thần tượng phải đánh đổi tuổi trẻ để tìm kiếm cơ hội đổi đời, Soo Young là trường hợp hiếm hoi không bước vào showbiz vì áp lực kinh tế.

Tuy nhiên, xuất thân "thiên kim tiểu thư" khiến cô đối mặt kỳ vọng lớn hơn. Công chúng luôn đặt câu hỏi liệu thành công của Soo Young đến từ năng lực hay những lợi thế gia đình.

Và gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật là câu trả lời rõ ràng nhất. Nếu chỉ dựa vào gia thế, cô khó có thể duy trì vị thế trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như ngành giải trí Hàn Quốc.

Có danh tiếng, tiền bạc và hào quang, nhưng...

Ở tuổi 36, Choi Soo Young là hình mẫu mà nhiều nghệ sĩ trẻ mong muốn hướng tới. Cô có sự nghiệp ổn định kéo dài gần 20 năm, danh tiếng được xây dựng qua nhiều thế hệ khán giả và lượng người hâm mộ trải rộng từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến nhiều quốc gia châu Á.

Nữ nghệ sĩ liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo, các tuần lễ thời trang quốc tế và những sự kiện của thương hiệu xa xỉ. Hình ảnh thanh lịch cùng đời tư sạch scandal giúp cô trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng yêu thích.

Không giống nhiều ngôi sao thường xuyên gây tranh cãi vì đời sống cá nhân, Soo Young gần như duy trì được hình ảnh tích cực trong suốt sự nghiệp. Cô tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nhiều chiến dịch cộng đồng và được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có hình ảnh đẹp nhất thế hệ mình.

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của Soo Young dường như không có nhiều điều để tiếc nuối. Cô có danh tiếng, có sự nghiệp, có tiền bạc, có gia thế và từng có một người đàn ông đồng hành suốt 14 năm.

Sau cùng, đằng sau hào quang của ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, cô vẫn là người phụ nữ được đồng cảm, vừa khép lại cuộc tình kéo dài gần 14 năm.