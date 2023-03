Cụ rùa 90 tuổi sinh con đầu lòng tại vườn thú Houston

Cụ rùa Pickles, cùng họ với rùa Astrochelys radiata, đã sống cùng người bạn đời của mình (53 tuổi) từ năm 1996 và đón lứa con đầu tiên có tên lần lượt là Dill, Gherkin và Jalapeño.

Sự xuất hiện của những con non khiến các nhà bảo tồn vô cùng phấn khích bởi đây là loài sinh ít con và rùa bố còn ở tuổi cao, được xếp vào loài nguy cấp trong sách đỏ.

Dill, Jalapeño và Gherkin, ba con rùa mới nở ở Sở thú Houston.

Theo Viện Sinh học Bảo tồn và Vườn thú Quốc gia Smithsonian, đặc điểm của Astrochelys radiata là phần mai có có các đường màu vàng toả ra từ phần giữa mai, có nguồn gốc từ đảo Madagascar nhưng được du nhập vào các đảo Réunion và Mauritius gần đó.

Môi trường sinh sống của loài rùa này đã bị phá huỷ bởi các hoạt động khai thác như khai thác mỏ và đốt nương làm rẫy. Khoảng 20.000 con rùa Astrochelys radiata bị bắt khỏi tự nhiên để buôn bán bất hợp pháp mỗi năm.

Sở thú Houston cho biết, những quả trứng có thể đã không nở thành công nếu người quản lý không phát hiện rùa mẹ đang đẻ. Vì đất ở sở thú không đủ điều kiện để ấp trứng, người canh giữ đã chuyển chúng đến nhà bò sát và lưỡng cư.

Nhân viên vườn thú giữ những quả trứng ở mức nhiệt vừa phải, từ khoảng 10 độ C và tăng lên 27 độ C trong lồng ấp. Rùa đẻ trứng vào tháng 10 và chúng lần lượt nở vào giữa tháng 2. Những con rùa non được phân biệt qua mai của chúng: mai của Jalapeño có màu sẫm nhất, của Dill thì nhạt hơn và Gherkin có một chấm trắng ở giữa.

Jessica Reyes, phát ngôn viên của sở thú chia sẻ với Times rằng mặc dù những con rùa Astrochelys radiata có thể sống tới 150 năm, nhưng các nhà nghiên cứu không biết chúng có khả năng sinh sản trong bao lâu.

Loài bò sát này dài khoảng 40cm và nặng khoảng 10kg. Chúng sống ở các khu rừng khô và bụi rậm trong tự nhiên, hay trên cao nguyên, cồn cát dọc bờ biển và chủ yếu ăn cỏ hoặc trái cây mọng nước.

Bộ ba sẽ ở nhà bò sát và lưỡng cư cho đến khi chúng đủ lớn để dọn đến cùng bố mẹ tại sở thú Houston.

Theo Smithsonian