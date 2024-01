Thời điểm giáp Tết, khi số đoàn tặng quà từ thiện càng tăng thì tình trạng người vô gia cư giả tràn lan trên các tuyến phố lớn của Hà Nội lại càng gây nhức nhối. Theo dõi bản tin Chuyển động 24h mới lên sóng tối ngày 22/1, nhiều người nhận ra một vài gương mặt quen thuộc trong nhóm đối tượng người vô gia cư ngồi trên phố Hàng Đậu và dọc các tuyến phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong đó, có một cụ ông tóc điểm bạc, đang ngồi ăn cháo ở vỉa hè.

"- Ông ơi, con nhìn ông quen lắm, hình như năm ngoái ông lên tivi rồi đúng không?

- Vâng, nhưng tôi bị bắt nhầm.

- Con tưởng những người bị bắt hôm ấy đều có nhà hết?

- Không có.

- Con thấy còn đưa cả chứng minh thư ra, ông có nhà ở Hà Nội mà?

- Đấy là nhà của bà bác".

Phóng viên nhận ra cụ ông trông "rất quen"

Lần theo phóng sự chương trình Chuyển động 24h phát sóng vào ngày 31/12/2022, dân tình phát hiện ra một sự thật hoàn toàn khác.

Thời điểm trên, phóng viên VTV đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành xác minh làm rõ nhân thân lai lịch của nhóm vô gia cư giả. Cụ ông cùng nhóm đối tượng này đã được đưa về trụ sở công an để xác minh.

Hình ảnh trong phóng sự của Chuyển động 24h phát sóng ngày 31/12/2022

Đối chiếu với dữ liệu dân cư, cơ quan chức năng khẳng định tất cả những trường hợp này đều có nhà cửa, gia đình tại Hà Nội. Cán bộ thuộc trung tâm bảo trợ xã hội cũng đã đến xác minh, tuy nhiên không có bất cứ trường hợp nào thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước.

Thậm chí, một số người còn có nhà ở mặt tiền những con phố lớn. Trong đống đạo cụ hành nghề vô gia cư của một người phụ nữ tên Luân, cơ quan công an tìm thấy 1 cuốn sổ đỏ với diện tích hơn 100m2 đứng tên chính người này tại quận Nam Từ Liêm.

"Dạo này bí quá, em ra nhờ cộng đồng mạng tạo điều kiện giúp đỡ. Nếu các bác không đồng ý thì thôi em xin các bác, lần này cũng là lần cuối", bà Luân nói trong phóng sự.

Công an tìm thấy cuốn sổ đỏ đứng tên bà Luân (Ảnh cắt từ phóng sự tháng 12/2022)

Đại úy Nguyễn Minh Anh, Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bày tỏ quan điểm trong phóng sự phát sóng vào tháng 12/2022: "Nếu tiến hành các hoạt động từ thiện phải xác định rõ có đúng là người vô gia cư, khó khăn thật sự hay không để tránh xảy ra tình trạng người vô gia cư giả thu lợi bất chính. Công an phường sẽ truy quét những người lang thang này để đưa về trụ sở công an và có biện pháp xử lý".

Mặc dù nhóm đối tượng người vô gia cư giả đã được yêu cầu viết cam kết không tái phạm tại trụ sở công an vào thời điểm trên, thế nhưng chỉ được một thời gian, tình trạng này lại tiếp diễn.

Qua các phóng sự của VTV, có thể thấy, các hội nhóm thiện nguyện, tấm lòng hảo tâm cần cảnh giác, tránh để lòng tốt đặt sai chỗ sẽ rất thiệt thòi cho các hoàn cảnh khó khăn thật sự.

Bên cạnh đó, số đông cho rằng hành vi của các đối tượng này phải được xem xét xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không thể chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở hay viết cam kết, xử lý hành chính.