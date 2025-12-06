Ông H. nhanh chóng báo cơ quan Công an sau khi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ 035.6297.xxx (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Cát Ngạn vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.

Trước đó, ông N.T.H. (sinh năm 1948, trú tại xóm 8, xã Cát Ngạn) đã nhận được cuộc gọi từ số máy lạ 035.6297.xxx. Đối tượng này tự xưng là “cán bộ Công an xã” và thông báo ông H. đang có “nợ xấu ngân hàng” và “liên quan đến đường dây ma túy”. Sử dụng lời lẽ đe dọa, đường dây yêu cầu ông phải chuyển ngay 50 triệu đồng để “giải ngân” nhằm tránh bị xử lý, truy thu.

Thấy nội dung bất thường và có dấu hiệu lừa đảo, ông H. đã nhanh chóng đến Công an xã để trình báo. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cát Ngạn đã khẩn trương xác minh, đồng thời giải thích và hướng dẫn ông H., khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và tinh thần cảnh giác, ông H. không bị thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo, các đối tượng lừa đảo thời gian gần đây thường sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi, giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… gọi điện đe dọa người dân liên quan đến các vụ án ma túy, rửa tiền, nợ xấu, sau đó yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh vô tội”, “phục vụ điều tra”. Lực lượng chức năng khẳng định, đây hoàn toàn là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, các cơ quan chức năng không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của người lạ, đặc biệt khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.

Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, hãy bình tĩnh, ngắt kết nối và liên hệ ngay cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.