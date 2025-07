Cụ ông rút sổ tiết kiệm 260 triệu đồng tại Agribank để chuyển khoản: Công an lập tức có mặt, yêu cầu ngừng giao dịch

Vừa qua, Công an xã Vĩnh Lại (Hải Phòng) đã kịp thời phối hợp với Ngân hàng Agribank Cầu Ràm (Thôn 3, xã Vĩnh Lại) phát hiện và ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp một người dân địa phương giữ lại số tiền 260 triệu đồng.

Theo thông tin từ UBND xã Vĩnh Lại, nạn nhân là ông Trần Quang Nh. (SN 1953, trú tại thôn Đông Tân, xã Vĩnh Lại). Trước đó, ông Nh. bất ngờ nhận cuộc gọi từ một số lạ, trong đó đối tượng giả danh cán bộ công an thông báo ông đang bị điều tra vì liên quan đến một đường dây rửa tiền.

Kẻ lừa đảo yêu cầu ông Nh. chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do chúng cung cấp để "phục vụ điều tra". Hoang mang và lo sợ, ông Nh. lập tức đến Phòng giao dịch Agribank Cầu Ràm để rút 260 triệu đồng - toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình nhằm thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, nhân viên ngân hàng nhận thấy ông Nh. có biểu hiện lo lắng, bất thường nên đã chủ động trao đổi và báo cáo sự việc cho Công an xã Vĩnh Lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng cử lực lượng đến Phòng giao dịch Agribank Cầu Ràm phối hợp xác minh. Qua rà soát và trao đổi trực tiếp, công an xã xác định đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, giả danh công an.

Lực lượng công an xã đã kịp thời giải thích, trấn an tâm lý ông Nh. và ngăn chặn việc chuyển tiền. Nhờ đó, ông Nh. giữ lại được toàn bộ số tiền 260 triệu đồng.

Trước sự việc trên, Công an xã Vĩnh Lại khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi có nghi vấn, người dân cần liên hệ trực tiếp với công an địa phương để được hỗ trợ và xác minh thông tin chính xác.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hải Phòng