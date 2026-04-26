Cụ ông bán vé số dạo tử vong bất thường trong phòng trọ

Sáng 26-4, cơ quan chức năng phường Tân An, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cụ ông bán vé số dạo tử vong bất thường trong căn phòng trọ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân cụ ông bán vé số dạo tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 25-4, tại một khu nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Rành ở phường Tân An, người dân phát hiện dấu hiệu bất thường tại phòng do ông N.V.H. (SN 1948; quê phường Long An, tỉnh Tây Ninh) đang thuê.

Ông H. thuê phòng trọ này sinh sống một mình để hành nghề bán vé số dạo.

Theo người dân xung quanh, ông H. sống khép kín, không có phương tiện đi lại và ít khi giao tiếp với người ngoài.

Nhiều ngày qua, không thấy ông H. ra khỏi phòng như thường lệ, gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy phản hồi nên người dân đã báo cho chủ nhà trọ.

Theo chủ nhà trọ, sau khi phá cửa vào bên trong, mọi người bàng hoàng phát hiện ông H. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định thời điểm và nguyên nhân ông H. tử vong.