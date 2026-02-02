Một tòa án Singapore đã phán quyết rằng một cụ ông 97 tuổi, có đủ sức khỏe tinh thần để kết hôn với người tình lâu năm của mình, đồng thời bác bỏ đơn xin xem xét tâm thần mà những người con đệ trình.

Theo báo Phụ nữ TP.HCM, đầu năm 2026, Tòa án Gia đình Singapore đã bác đơn của một người con, người cho rằng cha mình - năm nay 97 tuổi - đã mất năng lực nhận thức và không còn khả năng tự đưa ra các quyết định liên quan đến cuộc sống cá nhân. Cụ ông 97 tuổi có mối quan hệ tình cảm với người thư ký của mình suốt hơn 50 năm. Từ năm 2021, ông nhiều lần bày tỏ mong muốn kết hôn với bà, song vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình, dẫn đến một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài.

Trong phán quyết đưa ra vào tháng 1/2026, Thẩm phán quận Shobha Nair cho rằng xã hội thường có định kiến về năng lực nhận thức của người cao tuổi. Bà nhấn mạnh: “Sự thiếu năng lực không thể được xác định chỉ dựa trên tuổi tác hay ngoại hình của một người”, khi viện dẫn các quy định trong Đạo luật Năng lực Tâm thần của Singapore.

Cụ ông 97 tuổi thắng kiện con trai, giành quyền kết hôn với người tình lâu năm. Ảnh: mothership.

Theo hồ sơ vụ việc, cụ ông từng thành lập một công ty sản xuất hóa chất từ những năm 1960 và đến nay vẫn giữ vai trò giám đốc. Ông kết hôn vào năm 1950 và có 3 người con trai. Năm 1971, ông bắt đầu mối quan hệ với người thư ký và 2 người có với nhau 1 người con chung. Vợ ông biết chuyện nhưng chấp nhận, không ly hôn cho đến khi bà qua đời năm 2014.

Năm 2016, hai năm sau khi vợ mất, ông đưa người tình về sống chung. Mâu thuẫn bùng nổ vào giữa năm 2021 khi cụ ông, lúc đó 92 tuổi, thông báo ý định kết hôn hợp pháp với người phụ nữ này.

Để ngăn cản, người con trai thứ hai đệ đơn lên tòa án gia đình, yêu cầu tuyên bố cha mất năng lực hành vi dân sự. Người con lập luận rằng sau cú ngã năm 2017, cha mình đã sa sút trí tuệ, bị người tình thao túng và không còn khả năng đưa ra quyết định độc lập.

Cụ ông lập tức sửa di chúc, gạch tên con trai thứ hai và cháu nội khỏi danh sách thừa kế. Ông cũng khởi kiện ngược lại con trai, đòi hoàn trả 3,8 triệu SGD (khoảng 78 tỷ đồng) tài sản công ty và kiện cháu nội buộc phải rời khỏi nhà của ông.

Trong phán quyết mới nhất, thẩm phán Shobha Nair đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu của người con. Bà chỉ ra sự mâu thuẫn trong lập luận của nguyên đơn: Dù khẳng định cha mất năng lực hành vi từ năm 2017, nhưng đến năm 2019, chính người con này vẫn chấp thuận để cha bổ nhiệm mình làm tổng giám đốc công ty.

Các bằng chứng giám định y khoa cho thấy cụ ông có dấu hiệu suy giảm nhận thức nhẹ và trí nhớ ngắn hạn do tuổi tác, nhưng vẫn hoàn toàn đủ năng lực quyết định về hôn nhân và tài sản. Các đoạn ghi âm hội thoại được trình trước tòa cũng chứng minh cụ ông rất tỉnh táo và ý thức rõ về hành động của mình.

"Sự chậm chạp hay nhầm lẫn nhất thời là đặc điểm của tuổi già, không đồng nghĩa với việc mất năng lực hành vi", thẩm phán Nair nhấn mạnh.

Tòa án cũng nhận định mối quan hệ giữa cụ ông và nữ thư ký đã kéo dài hơn 50 năm, "bền vững hơn nhiều cuộc hôn nhân khác". Không có bằng chứng nào cho thấy người phụ nữ này lừa dối hay lợi dụng ông để chiếm đoạt tài sản, theo VnExpress.

Theo nhận định của tòa, sự phản đối từ các con có thể xuất phát từ nỗi đau mất mẹ và sự khó chấp nhận một người khác bước vào vị trí quen thuộc. Tuy nhiên, cảm xúc gia đình không phải tiêu chí để tước đi quyền tự quyết của một cá nhân vẫn còn đầy đủ năng lực pháp luật.

Hiện người con trai thứ hai đã nộp đơn kháng cáo.