Sau 60 bị vợ bạo hành, một cụ ông 85 tuổi đã nhờ cảnh sát can thiệp và thuyết phục các con đồng ý cho ông ly hôn.

Theo thông tin do Công an quận Nhị Thất (thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) công bố, chỉ trong khoảng nửa năm, ông Zhao (85 tuổi) đã ba lần tìm đến đồn cảnh sát để trình báo việc bị vợ bạo hành và mong được hỗ trợ làm thủ tục ly hôn.

Đây là vụ việc gây nhiều chú ý tại Trung Quốc, bởi nạn nhân của bạo lực gia đình lần này là một người đàn ông đã lớn tuổi, sau gần cả đời chọn cách im lặng vì gia đình.

Vợ ông Zhao cũng đã hơn 80 tuổi. Theo lời kể của gia đình, từ thời trẻ bà thường xuyên mắng chửi và đánh chồng. Bà cũng có tính khí nóng nảy khiến hàng xóm phải tránh né.

Cụ ông 85 tuổi ly hôn sau 60 năm bị vợ đánh - Ảnh minh họa bằng AI

Có những lần bà đánh đập chồng đến mức ông nằm liệt giường nhiều ngày. Suốt hàng chục năm, vì giữ sĩ diện và lo ngại ảnh hưởng đến việc nuôi dạy bốn người con, ông Zhao nhẫn nhịn. Ông từng hy vọng khi các con trưởng thành và dọn ra ở riêng, vợ ông sẽ thấu hiểu và xót thương chồng hơn, nhưng tình trạng bạo hành vẫn tiếp diễn.

Lần đầu ông Zhao đến đồn, cảnh sát đã mời bốn người con đến làm việc. Các con phản đối việc ly hôn vì lo ngại định kiến xã hội. Cảnh sát đề xuất ông Zhao chuyển đến nhà con gái sống tạm.

Một tháng sau, ông Zhao tiếp tục đến đồn cảnh sát cầu cứu. Khi cảnh sát đến nhà tìm hiểu, anh thấy người vợ dùng chổi đánh vào đầu và mặt chồng dù có mặt lực lượng chức năng. Cảnh sát lập tức nhắc nhở hành vi này, đưa ra lời khuyên cho hai ông bà nên cố gắng sống hòa thuận hơn.

Hai tháng sau, cụ ông khốn khổ ấy bị đột quỵ phải nằm viện. Thế nhưng, người vợ không hề đến chăm sóc chồng, thậm chí còn gây rối.

Vợ ông Zhao đến gây rối ở bệnh viện

Chính lần ốm này khiến ông Zhao nhận ra mình không thể tiếp tục chịu đựng, ông không muốn "khi chết vẫn phải ở chung với người phụ nữ này". Do đó, ngay khi xuất viện đã nhờ cháu đưa đến đồn cảnh sát, kiên quyết xin hỗ trợ ly hôn.

Ông Zhao nghẹn ngào kể lại: "Thưa cảnh sát, đó không phải là cãi vã hay tranh luận, mà là vợ tôi đánh đập và mắng mỏ tôi suốt ngày. Tôi đã quá già không thể chịu đựng được nữa, tôi thực sự không thể tiếp tục như thế này được nữa."

"Nghĩ đến việc được chôn cất cùng bà ấy sau khi tôi chết khiến tôi mất ngủ cả đêm. Tôi muốn ly hôn khi còn sống, và được yên nghỉ ở thế giới khác sau khi chết, tìm được một người vợ hiền lành và tốt bụng trong kiếp sau."

Nhận thấy mâu thuẫn không thể hòa giải, cảnh sát yêu cầu các con ủng hộ quyết định của cha. Sau đó, ông Zhao nộp đơn lên Cục Dân chính.

"Nhiều cuộc hòa giải trong sáu tháng qua đã không thể cải thiện mối quan hệ giữa hai ông bà. Bạo lực gia đình kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của họ. Khuyên nhủ theo cách thông thường không còn tác dụng. Ly hôn là lựa chọn duy nhất thực sự phù hợp cho hai ông bà. Chúng tôi hy vọng con cái của họ có thể tôn trọng nguyện vọng thực sự của cha mình", phía cảnh sát khuyên 4 người con của ông Zhao.

Ông lão 85 tuổi muốn sống bình yên những tháng ngày cuối đời

Sau thời gian hòa giải 30 ngày theo quy định, ông Zhao nhận được chứng nhận ly hôn. Việc đầu tiên sau khi hoàn tất thủ tục là ông mang kẹo đến đồn cảnh sát để cảm ơn.

"Đây là vụ mâu thuẫn gia đình duy nhất tôi khuyên nhủ giải quyết bằng con đường ly hôn", cảnh sát cho biết.

Câu chuyện của ông Zhao phản ánh một xu hướng ngược ở Trung Quốc. Kể từ khi nước này áp dụng đạo luật "30 ngày hòa giải" (cooling-off period) năm 2021, tổng số ca ly hôn giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, nhóm "ly hôn xám" (grey divorce - ly hôn ở tuổi xế chiều, vợ chồng trên 50 tuổi) lại có xu hướng tăng tốc. Tại các đô thị và tỉnh thành phát triển như Bắc Kinh, Thượng Hải, Chiết Giang, số liệu thống kê của tòa án cho biết số ca ly hôn ở độ tuổi trên 50 chiếm khoảng 10% đến 20%.

Nghiên cứu của nhóm chuyên gia xã hội học ĐH Bắc Kinh lý giải bằng ba yếu tố chính: tuổi thọ trung bình tăng cao khiến nhiều người nhận ra họ còn 20-30 năm nữa phải chịu đựng bạn đời độc hại; sự tự chủ về mặt tài chính/lương hưu; và sự thay đổi trong quan niệm xã hội, không còn coi ly hôn ở tuổi già là một sự "mất mặt" tuyệt đối như trước đây.

Theo 163, Guancha