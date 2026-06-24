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Cụ ông 73 tuổi bị chặn đường cướp tiền và vé số

Tiền Lê
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Khi đến một đoạn đường thuộc địa bàn xã Xuân An, tỉnh Gia Lai, ông B. bất ngờ bị Dũng đi xe đạp cùng chiều áp sát, đạp ngã xuống đường. Sau đó, Dũng giật chiếc túi xách màu xanh của nạn nhân, bên trong có khoảng 40 triệu đồng cùng 101 tờ vé số và nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Hồ Sỹ Dũng. Ảnh: CACC.

Ngày 24/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Xuân An, tỉnh Gia Lai bắt giữ Hồ Sỹ Dũng (56 tuổi, trú xã Xuân An) để điều tra về hành vi “ Cướp tài sản ”.

Trước đó, chiều 19/6, ông N.B. (73 tuổi, trú xã Xuân An) đi xe đạp bán vé số trên đường ĐH20 theo hướng từ ngã tư Gò Găng về xã Xuân An. Tuy nhiên, khi đến một đoạn đường thuộc địa bàn xã Xuân An, ông B. bất ngờ bị một người đàn ông đi xe đạp cùng chiều áp sát, chặn đầu xe .

Ngay lập tức, đối tượng đạp ngã ông B. xuống đường rồi giật chiếc túi xách màu xanh bên trong có khoảng 40 triệu đồng cùng 101 tờ vé số và nhanh chóng tẩu thoát.

Chiếc túi đựng tiền và vé số bị cướp.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Xuân An vào cuộc xác minh, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera an ninh và rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, lực lượng công an nhanh chóng xác định Dũng là người thực hiện vụ cướp.

Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận đã thực hiện vụ việc trên. Hiện cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ số tiền và vé số mà đối tượng cướp được để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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