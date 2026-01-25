Cụ ông 70 tuổi sát hại hai mẹ con "vợ hờ" ở Cà Mau: Hé lộ nội dung cuộc điện thoại cuối cùng

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, khoảng 8 giờ ngày 24/1 Công an xã Phước Long tiếp nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại ấp Mỹ Tân, xã Phước Long. Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà bà H.T.L (64 tuổi, ngụ ấp Mỹ Tân) có hai thi thể, gồm bà L. và con gái ruột là N.T.L (46 tuổi). Trên người 2 nạn nhân đều có nhiều vết thương.

Thông tin ban đầu cho thấy, bà H.T.L quen biết và chung sống như vợ chồng với ông C.M.H (70 tuổi, trú tại ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, TP.Cần Thơ) khoảng 6 tháng nay. Quá trình sinh sống chung giữa hai người thường xuyên xảy ra cự cãi, mâu thuẫn, ghen tuông.

Khoảng 8 giờ cùng ngày (24/1), ông H. gọi điện cho anh N.V.P (44 tuổi, trú TP.HCM), là con trai của nạn nhận, nói rằng đã giết mẹ anh và kêu anh về lo hậu sự. Sau cuộc gọi này, anh P. đã trình báo Công an xã Phước Long.

Được biết, bà N.T.L. sinh sống ở nơi khác, mới về nhà mẹ ruột khoảng 15 ngày. Bà H.T.L. còn có 2 người con là ông N.V.P. (44 tuổi) và bà N.T.Đ. (39 tuổi) đều đi làm ăn xa. Khi hay tin mẹ và chị tử vong, cả 2 đã trở về nhà lo hậu sự.

Nghi phạm trong vụ 2 mẹ con bị giết ở Cà Mau (Ảnh: CAND)

Chiều 25/1, thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo UBND xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt nghi phạm C.M.H..

“Công an xã Phước Long phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau bắt được đối tượng C.M.H. tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang”, lãnh đạo xã Phước Long cho hay.