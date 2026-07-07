Cụ ông 61 tuổi thách thức bị hại sau hành vi quấy rối thô bạo

Lấy lấy lòng không thành, của ông 61 tuổi cưỡng ôm sàm sỡ luôn cô gái 24 tuổi.

Bảo vệ quyền thân thể và danh dự của người phụ nữ trước các hành vi xâm hại, quấy rối tình dục luôn là một chủ đề nóng bỏng và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội. Mới đây, một vụ án quấy rối tình dục xảy ra tại quận Phụng Hiền, Thượng Hải, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông và công chúng.

Một người đàn ông 61 tuổi đã lợi dụng lòng tin, mời một cô gái 24 tuổi đến nhà ăn tối rồi thực hiện hành vi cưỡng ôm, sàm sỡ thô bạo. Vụ việc không chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính mà ông cụ đã phải trả giá đắt cả về tiền tài lẫn danh dự khi bị nạn nhân khởi kiện ra tòa án.

Hành vi quấy rối đê hèn

Nạn nhân trong vụ án là cô Bảo (24 tuổi) và bị cáo là người đàn ông tên Lục (61 tuổi). Tháng 11 năm ngoái, cô Bảo nhận được lời mời đến nhà ông Lục để dùng bữa tối. Trước đó, ông Lục từng giúp đỡ cô Bảo khi cô chuyển nhà. Là một người trẻ lịch sự và biết ơn, cô Bảo đã đặc biệt chuẩn bị một món quà chu đáo mang đến nhà ông Lục nhằm bày tỏ lòng cảm kích của mình. Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng, lòng tốt và sự tin tưởng của mình lại bị biến thành cơ hội cho một âm mưu đen tối.

Trong suốt bữa ăn và cuộc trò chuyện sau đó, ông Lục bắt đầu lộ rõ bản chất xảo quyệt. Gã liên tục dùng những lời lẽ khiếm nhã, mang tính chất xúc phạm và gạ gẫm cô Bảo ở lại qua đêm tại nhà mình. Để thực hiện ý đồ, gã liên tục rót rượu và ép cô Bảo phải uống hết. Nhận thấy bầu không khí trở nên bất ổn, cô Bảo chủ động từ chối rượu và bày tỏ ý định xin phép ra về. Lúc này, gã đàn ông 61 tuổi liền đổi chiến thuật, giả vờ tiến lại gần an ủi rồi bất ngờ lao vào cưỡng ôm cô gái trẻ.

Đáng phẫn nộ hơn, gã còn lớn tiếng tuyên bố một câu đầy thách thức: "Tôi đã già đến mức này rồi thì chẳng còn sợ cái gì nữa!".

Mặc cho cô Bảo ra sức giãy giụa và quyết liệt cự tuyệt, ông Lục vẫn bỏ ngoài tai. Gã dùng sức mạnh thể chất của một người đàn ông để khống chế, liên tục chạm vào các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể nạn nhân như ngực và mông. Sau một hồi kháng cự dữ dội, cô Bảo mới may mắn thoát khỏi gọng kìm của kẻ đồi bại, chạy ra khỏi căn nhà và lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cơ quan chức năng đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính, áp đặt lệnh giam giữ hành chính 7 ngày đối với gã đàn ông tên Lục về hành vi quấy rối tình dục.

Tổn thương tâm lý nặng nề và quyết định khởi kiện của nạn nhân

7 ngày giam giữ hành chính đối với gã đàn ông 61 tuổi rõ ràng là chưa đủ để xoa dịu những đớn đau và tổn thương mà cô Bảo phải gánh chịu. Vụ việc đã để lại một vết sẹo tâm lý và thể xác vô cùng lớn đối với một cô gái chỉ mới 24 tuổi.

Ngay ngày hôm sau (22 tháng 11), cô Bảo đã phải đến bệnh viện kiểm tra vì xuất hiện các triệu chứng đau ngực và chóng mặt liên tục do hậu quả của việc giằng co, ép buộc. Hồ sơ y tế cho thấy chẩn đoán sơ bộ của bác sĩ là chấn thương vùng ngực và bụng.

Tuy nhiên, đáng sợ hơn cả những vết thương da thịt là sự hoảng loạn về mặt tinh thần. Ngày tiếp theo, cô Bảo phải quay lại bệnh viện để theo dõi chuyên khoa, hồ sơ bệnh án ghi nhận cô bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Quá sợ hãi và khủng hoảng, cô gái trẻ đã phải tìm đến một trung tâm tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, nơi các bác sĩ xác định cô đang phải trải qua phản ứng căng thẳng cấp tính sau chấn thương.

Không chấp nhận im lặng chịu đựng hay để kẻ ác nhởn nhơ sau một tuần giam giữ, cô Bảo đã quyết định dùng đến vũ khí pháp lý mạnh mẽ hơn: Đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án quận Phụng Hiền, yêu cầu ông Lục phải bồi thường tổng chi phí hơn 9.000 nhân dân tệ (gần 35 triệu đồng) cho những tổn thất mà cô phải gánh chịu. Trước tòa, gã đàn ông tên Lục vẫn ngoan cố không chịu nhận sai, thậm chí gã còn trơ trẽn lập luận phản bác rằng chính cô Bảo đã "đồng ý" và đang cố tình dàn dựng kịch bản để đổ oan, tống tiền gã.

Phán quyết của tòa án

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu vô căn cứ của ông Lục. Tòa án tuyên bố, dựa trên các tài liệu chứng cứ vững chắc bao gồm: Quyết định xử phạt hành chính của cơ quan công an, lời khai nhất quán của nạn nhân, cùng toàn bộ hệ thống hồ sơ, bệnh án y tế từ bệnh viện và trung tâm tâm lý, có đủ cơ sở pháp lý để kết luận hành vi sai trái của bị cáo.

Việc ông Lục cưỡng ôm và sàm sỡ các bộ phận nhạy cảm của nguyên đơn sau khi bị từ chối rõ ràng đã cấu thành hành vi quấy rối tình dục nghiêm trọng, xâm phạm thô bạo vào quyền thể chất và quyền sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. Đối với lập luận biện minh của ông Lục, tòa án thẳng thừng bác bỏ vì gã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho lời nói của mình.

Tòa án quận Phụng Hiền đã đưa ra phán quyết chính thức, chấp thuận phần lớn các yêu cầu bồi thường hợp lý của cô Bảo. Cụ thể, các khoản tổn thất kinh tế được phê duyệt bao gồm:

Chi phí y tế điều trị chấn thương: 923,77 nhân dân tệ.

Chi phí điều trị và tư vấn tâm lý theo dõi: 3.500 nhân dân tệ.

Bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần: 5.000 nhân dân tệ.

Các chi phí phụ trợ khác (đi lại, in ấn tài liệu): 47,5 nhân dân tệ.

Tổng cộng, ông Lục bị tòa án kết án phải bồi thường cho cô Bảo số tiền là 9.471,27 nhân dân tệ.

Lời cảnh tỉnh

Vụ án này là một bài học đắt giá và là lời cảnh báo đanh thép gửi đến những kẻ có tư tưởng xem thường phụ nữ, xem thường luật pháp. Câu nói "Tôi đã già đến mức không sợ gì cả" của ông Lục thể hiện một tư duy lệch lạc, cậy già lên mặt và cho rằng tuổi tác có thể là tấm lá chắn giúp gã thoát khỏi sự trừng phạt của đạo đức và pháp luật. Bản án của tòa án Thượng Hải đã chứng minh một thực tế ngược lại: Trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng, và bất kỳ ai vi phạm vào quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác đều phải trả giá, bất kể tuổi tác.

Bản án bồi thường hơn 9.000 nhân dân tệ tuy không phải là một con số quá lớn về mặt tài chính, nhưng nó mang giá trị răn đe sâu sắc. Nó khẳng định rằng quấy rối tình dục không chỉ bị lên án về mặt đạo đức hay bị xử phạt hành chính ngắn ngày, mà kẻ vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự kéo dài, phải móc tiền túi để đền bù cho từng vết thương tinh thần mà họ gây ra cho nạn nhân. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một môi trường xã hội văn minh, an toàn và tôn trọng phụ nữ.

Theo Sohu