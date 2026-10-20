Mẹ “tổng tài” Trần Hùng Huy nhận thù lao 183 triệu đồng/tháng, sở hữu khối cổ phiếu hơn 1.400 tỷ đồng

Người phụ nữ này là vợ của nhà sáng lập một ngân hàng nổi tiếng.

Đó là bà Đặng Thu Thủy (SN 1955) - vợ của ông Trần Mộng Hùng, nhà sáng lập ACB, đồng thời là mẹ của ông Trần Hùng Huy - người đang giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng. Bà Thủy đã làm việc tại ACB từ những ngày đầu thành lập và hiện giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Bà Đặng Thu Thủy. Ảnhh: Website ACB.

Không xuất hiện nhiều trước truyền thông, thông tin về bà chủ yếu gắn với quá trình công tác lâu năm tại ngân hàng, mối liên hệ với gia đình sáng lập và lượng cổ phiếu ACB đang nắm giữ.

Theo thông tin công bố trên website ACB, bà Đặng Thu Thủy tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM và cử nhân ngoại ngữ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Bà bắt đầu làm việc tại ACB từ ngày 4/6/1993 - thời điểm ngân hàng thành lập. Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm các vị trí Chánh văn phòng và Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực.

Sau nhiều năm làm việc tại ngân hàng, bà được bầu làm thành viên HĐQT từ năm 2011 và tiếp tục giữ vị trí này đến nay. Như vậy, trước khi tham gia HĐQT, bà đã có khoảng 18 năm làm việc tại ACB. Tính đến năm 2026, thời gian gắn bó của bà với ngân hàng đã vượt mốc 33 năm.

Bà kín tiếng, thỉnh thoảng con trai là Trần Hùng Huy chia sẻ hình ảnh mẹ lên mạng xã hội.

Bên cạnh vai trò quản trị, lượng cổ phiếu ACB mà bà Đặng Thu Thủy nắm giữ cũng là thông tin đáng chú ý.

Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026, bà Đặng Thu Thủy nắm giữ khoảng 69,3 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,19% vốn ngân hàng. Với giá đóng cửa 20.250 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 19/10/2026, số cổ phiếu này có giá trị thị trường ước tính hơn 1.403 tỷ đồng. Đây là giá trị quy đổi theo thị giá tại một thời điểm, không đồng nghĩa với số tiền mặt bà đang sở hữu. Con số có thể thay đổi theo biến động giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Ngoài giá trị danh mục cổ phiếu, khoản thù lao bà nhận được từ vị trí thành viên HĐQT ACB cũng được công bố trong báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, bà Đặng Thu Thủy nhận hơn 1,1 tỷ đồng thù lao. Nếu chia bình quân cho 6 tháng, khoản tiền này tương đương khoảng 183 triệu đồng/tháng.

Mức thù lao mà bà Đặng Thu Thủy nhận được trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh chụp màn hình.

Đây là mức tính bình quân từ tổng thù lao trong nửa đầu năm, không có nghĩa bà nhận đúng số tiền như vậy trong từng tháng. Khoản thù lao này cũng không đại diện cho toàn bộ thu nhập cá nhân của bà trong kỳ.

Như vậy, bên cạnh hơn 69 triệu cổ phiếu ACB có giá trị thị trường ước tính hơn 1.400 tỷ đồng, bà Đặng Thu Thủy còn nhận khoản thù lao hơn 1,1 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026 từ vai trò thành viên HĐQT ngân hàng.