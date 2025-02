Cú "ngã ngựa" cay đắng của mỹ nữ 1m5 đình đám nhất Vbiz

Trong mùa phim Tết năm nay, phòng vé Việt chứng kiến cuộc đối đầu giữa 3 cái tên lớn là Trấn Thành - Thu Trang - Kaity Nguyễn. Nếu như phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành đã thu về 300 tỷ, phim Nụ hôn bạc tỷ của Thu Trang thu về hơn 180 tỷ thì Yêu nhầm bạn thân do Kaity Nguyễn đóng chính, đảm nhận luôn vai trò giám đốc sáng tạo lại đứng trước tình trạng thua lỗ.

Tính đến ngày 15/2, Yêu nhầm bạn thân chỉ mới có doanh thu 21 tỷ đồng. Đây là con số khá khiêm tốn so với 2 đối thủ. Điều đáng nói là ngay từ những ngày đầu tiên, Yêu nhầm bạn thân đã được đánh giá là có khả năng mang về doanh thu tốt vì sở hữu ekip làm phim gồm Nguyễn Quang Dũng, Kaity, Trinh Hoan, Diệp Thế Vinh - những cái tên có số má trong làng điện ảnh.

Doanh thu của "Yêu nhầm bạn thân" chỉ có 21 tỷ đồng dù đã trụ rạp gần 3 tuần

Việc Yêu nhầm bạn thân bị tụt lại không chỉ là cú "ngã ngựa" đau cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mà còn là hồi chuông cảnh báo hướng đến Kaity Nguyễn - mỹ nữ GenZ luôn gắn liền với những dự án có doanh thu tốt.

Ồn ào cưỡng hôn trên thảm đỏ

Yêu nhầm bạn thân dược làm lại từ bộ phim ăn khách của Thái Lan. Mấy năm trước, khi lần đầu trình chiếu tại Việt Nam, tác phẩm này đã tạo nên cơn sốt vì phản ứng hóa học giữa cặp đôi nam nữ chính quá tốt. Với Yêu nhầm bạn thân, Kaity vào vai An, Trần Ngọc Vàng đóng vai Toàn, An và Toàn là đôi bạn đã chơi thân 10 năm. Dù có tình cảm với An nhưng Toàn chưa bao giờ đi quá giới hạn, lúc nào cũng xuất hiện bên An để giúp đỡ, an ủi, bảo vệ cô. Ngược lại, An cũng xem Toàn như là một phần của cuộc sống, bất cứ khi nào gặp vấn đề với bạn trai, An cũng tìm đến Toàn nhờ tư vấn.

Yêu nhầm bạn thân xoay quanh câu chuyện từ bạn thành người yêu của An và Toàn. Phim có nhiều cảnh hôn, có cả cảnh tắm bồn 18+. Khi đóng phim, Trần Ngọc Vàng - Kaity liên tục ôm hôn và có những cử chỉ động chạm thân mật. Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà ở buổi ra mắt phim, Trần Ngọc Vàng lại có hành động khiếm nhã với Kaity ngay trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách và truyền thông.

Kaity Nguyễn bị Trần Ngọc Vàng cưỡng hôn

Trên thảm đỏ sự kiện, Trần Ngọc Vàng - Kaity tái hiện lại vai diễn mà cả 2 đảm nhận trong bộ phim. Sau đó, Trần Ngọc Vàng tiến về phía Kaity, ôm hôn cô trong sự ngỡ ngàng của quan khách. Đây là phim Việt hiếm hoi để nam nữ chính hôn nhau ngay trong sự kiện.

Nhiều khán giả bày tỏ sự bất mãn với Trần Ngọc Vàng, nhiều người cho rằng nam diễn viên hơi thiếu tế nhị khi hôn Kaity Nguyễn. Thậm chí, nhiều người còn trách Trần Ngọc Vàng là PR, cố tình tạo chiêu trò để thu hút sự chú ý từ dư luận. Trên mạng xã hội, bình luận tiêu cực về màn hôn bất ngờ của Trần Ngọc Vàng xuất hiện liên tục.

Thậm chí, một số khán giả còn tràn vào trang cá nhân của Trần Ngọc Vàng để nhắc nhở nam diễn viên vì hành động thiếu tế nhị.

Kaity Nguyễn

Trước phản ứng trái chiều, Kaity Nguyễn - người bị Trần Ngọc Vàng hôn cũng có những chia sẻ đầu tiên. Kaity Nguyễn nói: "Thật sự thì tôi cũng bất ngờ, tuy nhiên mọi người cũng biết là thường trong lễ cưới, sau khi đọc lời thề xong thì sẽ có phần chốt lại. Dù bất ngờ nhưng ngay thời điểm đó, tôi nghĩ rằng mình là An, còn Trần Ngọc Vàng là Toàn, đó là 2 nhân vật đang đứng trước mặt khán giả, đứng trước mặt mọi người để kể cái kết của Yêu nhầm bạn thân".

Nội dung bị chê nhạt

Ngoài ồn ào cưỡng hôn, phim Yêu nhầm bạn thân còn nhận ý kiến trái chiều vì nội dung nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Phim có điểm mạnh là quay đẹp, hình ảnh mướt mát nhưng nội dung lại rời rạc, không đủ làm khán giả cảm thấy vỡ òa thích thú rồi phải ngay lập tức viết review khen ngợi, viral cho phim. Yêu nhầm bạn thân có phần kịch bản bám sát bản gốc Thái Lan, phim chỉ thay đổi một số chi tiết nhỏ ở nghề nghiệp hay phương tiện di chuyển của nhân vật.

Tuy nhiên, chính nước đi này đã làm cho Yêu nhầm bạn thân vốn đã nhạt nay càng an toàn hơn. Khán giả xem phim dễ dàng nhận ra có quá nhiều sự nhàm chán, quen thuộc từ bản gốc đến từ Thái Lan.

Công bằng mà nói, bản gốc gây bùng nổ truyền thông là nhờ hiệu ứng cặp đôi quá tốt của Naphat Siangsomboon và Baifern Pimchanok. Sang đến bản Việt, Trần Ngọc Vàng - Kaity tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa thực sự thuyết phục được khán giả. Cách diễn của Kaity lặp đi lặp lại từ Em chưa 18 đến Hồn papa da con gái rồi sang cả Yêu nhầm bạn thân. Kaity Nguyễn diễn không dở, chỉ là cô lặp lại chính mình, chưa tạo được điểm xem bất ngờ, thú vị như những gì khán giả kỳ vọng.

Về phần Trần Ngọc Vàng, anh mang đến sự hóm hỉnh, ngây ngô, si tình nhưng còn thiếu chiều sâu. Khán giả chưa cảm được nhân vật và đôi khi còn cảm thấy Toàn bị cường điệu quá mức cần thiết.

Ra rạp từ ngày Mùng 1 Tết, tính đến nay Yêu nhầm bạn thân đã có khoảng 3 tuần trụ rạp nhưng con số doanh thu vỏn vẹn 21 tỷ khiến Kaity Nguyễn - người được xem là "cái tên bán vé" cho dự án này rơi vào tình trạng "báo động đỏ".

Trước đó, phim Công tử Bạc Liêu có Kaity Nguyễn tham gia cũng thất bại doanh thu và nhận về vô số phản hồi tiêu cực. Kaity nên nghiêm túc nhìn lại định hướng của mình, lựa chọn kịch bản tốt và trở lại hoành tráng trong thời gian tới.