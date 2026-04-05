Cú ngã điếng người của đệ nhất mỹ nhân showbiz, vừa đau vừa ngại mà sao vẫn xinh mê hồn!

Mới đây, cộng đồng fan Kpop xôn xao với đoạn clip Sullyoon (NMIXX) gặp sự cố khi trình diễn trên sân khấu thuộc tour diễn WORLD TOUR tại Brooklyn, Mỹ. Trong lúc thực hiện vũ đạo di chuyển đội hình trước hàng ngàn khán giả, nữ thần tượng bất ngờ mất thăng bằng và vấp ngã. Thay vì hốt hoảng, cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng đứng dậy và bắt nhịp lại ngay với các thành viên khác để màn biểu diễn tiếp tục suôn sẻ.

Sullyoon bất ngờ vấp ngã trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả

Đoạn video ghi lại cách xử lý chuyên nghiệp này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút vô số bình luận tích cực từ cư dân mạng. Nhiều người đánh giá cao sự bình tĩnh của Sullyoon, giúp cô vừa bảo đảm an toàn cho bản thân vừa không làm gián đoạn tiến độ chương trình. Bên cạnh thái độ làm việc, nhan sắc của thành viên nhóm NMIXX cũng trở thành chủ đề nóng khi công chúng nhận xét cô vẫn giữ trọn vẻ ngoài xinh xẻo và biểu cảm tươi tắn ngay trong khoảnh khắc luống cuống.

Pha xử lý tình huống chuyên nghiệp của Sullyoon nhận về nhiều lời khen

Sullyoon tên thật là Seol Yoon Ah, sinh ngày 26 tháng 1 năm 2004 tại Hàn Quốc. Cô gia nhập JYP Entertainment và ra mắt cùng nhóm nhạc nữ NMIXX vào năm 2022 với vai trò lead vocal và lead dancer. Ngay từ thời điểm chưa ra mắt, Sullyoon đã là một cái tên nổi bật trong giới thực tập sinh nhờ thành tích thi tuyển vô cùng ấn tượng. Cô từng thi đỗ vòng tuyển chọn của cả ba công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc là SM Entertainment, YG Entertainment và JYP Entertainment.

Sullyoon gây ấn tượng với công chúng nhờ ngoại hình tươi sáng, đường nét đậm tiêu chuẩn Hàn Quốc (Ảnh:X)

Ngoại hình là yếu tố đầu tiên giúp Sullyoon nhanh chóng gia tăng mức độ nhận diện trước công chúng. Sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn cùng đường nét mang đậm tiêu chuẩn cái đẹp Hàn Quốc, cô luôn lọt top những nhan sắc nổi bật nhất trong dàn thần tượng thế hệ thứ tư. Tuy nhiên, kỹ năng biểu diễn của Sullyoon không hề bị lu mờ bởi vẻ bề ngoài.

Giọng hát của Sullyoon cũng gây ấn tượng tốt với công chúng (Ảnh:X)

Cô có nền tảng thanh nhạc vững chắc với chất giọng sáng, độ vang tốt và khả năng lên những nốt cao mượt mà. Khả năng kiểm soát hơi thở tốt giúp Sullyoon luôn đảm bảo âm lượng ổn định ngay cả khi vừa hát vừa thực hiện các động tác vũ đạo tiêu hao nhiều thể lực. Những màn trình diễn hát trực tiếp của cô trên các chương trình âm nhạc thường xuyên nhận được lời khen ngợi, góp phần đập tan định kiến cho rằng những thành viên đảm nhận vị trí ngoại hình thường có kỹ năng ca hát yếu kém.

Sullyoon cùng các thành viên NMIXX ghi dấu ấn với công chúng khi theo đuổi dòng nhạc mixx pop độc đáo (Ảnh: JYPE)

Sullyoon cùng Lily, Haewon, BAE, Jiwoo và Kyujin là sáu thành viên của NMIXX. Nhóm nhạc nữ thế hệ mới nhà JYP Entertainment nhanh chóng ghi dấu ấn với công chúng khi theo đuổi dòng nhạc mixx pop độc đáo. Đây là thể loại pha trộn nhiều phong cách âm nhạc vào cùng một bài hát. Khái niệm này tạo ra những pha chuyển giao giai điệu vô cùng đột ngột. Cấu trúc ca khúc thường chia làm nhiều phần với nhịp điệu hoàn toàn khác biệt. Dù từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều ban đầu, nhóm vẫn kiên định với định hướng đã chọn.

NMIXX sở hữu lượng fan hùng hậu đến từ khu vực Nam Mỹ (Ảnh:JYPE)

NMIXX dần chinh phục khán giả bằng thực lực qua hàng loạt ca khúc nổi bật như O.O , DICE, Love Me Like This, DASH và Sonar . Gần đây, bản hit Blue Valentine đã tạo nên cơn sốt lớn tại thị trường Hàn Quốc. Ở mặt trận quốc tế, ca khúc Tic Tic cũng nhanh chóng gây bão tại khu vực Nam Mỹ. Mới đây nhất, nhóm vừa có một buổi biểu diễn bùng nổ tại Nam Mỹ. Sự kiện này thu hút lượng lớn khán giả tham dự và tạo hiệu ứng truyền thông vô cùng mạnh mẽ.

Sullyoon một lần nữa chứng minh bản lĩnh của một thần tượng thế hệ mới (Ảnh:X)

Từ một khoảnh khắc sự cố nhỏ trên sân khấu, Sullyoon một lần nữa chứng minh bản lĩnh của một thần tượng thế hệ mới. Cùng với các thành viên của NMIXX, cô đang từng bước khẳng định vị thế bằng thực lực và màu sắc âm nhạc riêng biệt. Với nền tảng vững chắc về kỹ năng cùng tinh thần không ngừng nỗ lực, NMIXX được kỳ vọng sẽ còn tiến xa hơn nữa, trở thành một trong những nhóm nhạc nổi bật của K-pop thế hệ mới trên thị trường quốc tế.