James Patten, 63 tuổi, sống tại Winston-Salem, Bắc Carolina; Peter Coker Sr., 80 tuổi, tại Chapel Hill, North Carolina và con trai Peter Coker Jr., 53 tuổi, tại Hong Kong (Trung Quốc) vừa bị cáo buộc 12 tội danh, trong đó có âm mưu gian lận chứng khoán và thao túng giá cổ phiếu. Patten và Coker Sr. hiện bị bắt và đã ra hầu tòa tại Bắc Carolina hôm thứ Hai vừa qua.

Theo các công tố viên liên bang, Patten bị cáo buộc 4 tội danh thao túng chứng khoán, 4 tội danh gian lận giao dịch và 1 tội danh rửa tiền. Ông cùng 2 đồng phạm cũng bị Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ SEC buộc tội thao túng thị trường. Theo Văn phòng Luật sư Mỹ ở New Jersey, hiện không có bất kỳ luật sư nào nhận lời bào chữa cho các bị cáo.

Một cuộc điều tra đang được thực hiện nhằm vào Your Hometown Deli, một cửa hàng đồ ăn vặt nằm ở Paulsboro (bang New Jersey), nổi tiếng với món bít tết phô mai và sandwich Italy. Theo CNBC, Coker Jr. là chủ tịch của Hometown International, công ty mẹ Your Hometown Deli, trong đó, bố ông là Coker Sr. góp phần lớn cổ phần.

Cửa hàng có doanh thu chưa đến 40.000 USD trong 2 năm hoạt động này đã đóng cửa. Hometown International sau đó sáp nhập với một công ty nhựa sinh học, trong khi E-Waste, công ty chuyên về vỏ bọc có quan hệ với ông chủ Hometown International cũng hợp nhất với một doanh nghiệp khác vào năm ngoái. Tranh cãi đã nổ ra xoay quanh Hometown International, rằng liệu nó có thực sự được vận hành một cách hợp pháp.

Cửa hàng đồ ăn nhanh “trị giá 100 triệu USD” này ở New Jersey, dưới cái tên Your Hometown Deli, lần đầu tiên được nhà đầu tư David Einhorn nhắc đến hồi năm 2021. Giám đốc điều hành khi đó là Paul Morina, một huấn luyện viên đấu vật trường trung học huyền thoại. Mọi nỗ lực tiếp cận Morina của phóng viên điều tra đều không thành công.

Được biết, ông thầy này có thành tích đáng nể trong chuyên môn huấn luyện đấu vật, song lại có bất kỳ kinh nghiệm gì trong ngành dịch vụ ăn uống. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì mà hồ sơ của công ty khẳng định: "Chúng tôi tin với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm dày dạn, ông Morina sẽ trở thành thành viên chủ chốt trong ban giám đốc của chúng tôi".

Theo các công tố viên, Patten đã thuyết phục chủ sở hữu Your Hometown Deli đưa cửa hàng trở thành công ty con của Hometown International. “Các chủ sở hữu khi đó không hề hay biết, rằng ngay sau khi Hometown International được thành lập, Patten và một số người có liên quan đã mặc định đây chính là con tốt phục vụ cho một vụ sáp nhập mang lại nguồn thu lớn cho họ”, theo các công tố viên.

Your Hometown Deli, cửa hàng đồ ăn vặt nằm ở Paulsboro (bang New Jersey), nổi tiếng với món bít tết phô mai và sandwich Italy.

Đến năm 2019, Hometown International bắt đầu bán cổ phiếu trên sàn OTC - nơi chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty nhỏ. Patten, Coker Sr. và Coker Jr. khi đó đã tính toán giành quyền kiểm soát Hometown International và toàn bộ cổ phần. Hành vi tương tự cũng được áp dụng với E-Waste để trục lợi.

Sau đó, cổ phiếu công ty tăng phi mã, ngay cả khi không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực sự nào. Chiến lược “thổi phồng giả tạo” đã khiến giá trị cổ phiếu Hometown International và E-Waste tăng lần lượt 939% và 19.900%.

Đến ngày 8/2 năm ngoái, vốn hóa thị trường của Hometown International chạm mốc 113 triệu USD. Con số khiến ai nấy đều bất ngờ bởi doanh thu Your Hometown Deli khi đó chưa nổi 14.000 USD/năm. Ông David Einhorn, giám đốc quỹ Greenlight Capital nhấn mạnh, giao dịch xoay quanh cổ phiếu của cửa hàng nhỏ lẻ này mang tính chất đầu cơ, đồng thời kêu gọi các cơ quan quản lý sớm hành động để bảo vệ các nhà đầu tư.

Chính công ty mẹ Hometown International cũng thực sự bi quan về tương lai của tiệm ăn vặt này.

"Những yếu tố này dấy lên nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động liên tục. Nếu không thể mở rộng Your Hometown Deli hoặc tìm kiếm một doanh nghiệp để sáp nhập, chúng tôi có thể sẽ phải ngừng hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc các cổ đông sẽ mất toàn bộ tiền đầu tư", báo cáo thường niên của công ty cho biết.

Theo dữ liệu của FactSet, Hometown hiếm khi có nhiều hơn vài trăm cổ phiếu được mua bán mỗi ngày. Thậm chí, có những ngày cổ phiếu này chẳng có ai giao dịch.

"Đây rõ ràng là trường hợp cá biệt. Cổ phiếu công ty tăng từ 3,25 USD từ tháng 3/2020 lên 9 USD vào tháng 9 cùng năm. Điều vô lý là, vào thời điểm đó, cửa hàng bán đồ ăn vặt duy nhất của công ty đang bị đóng cửa do đại dịch", ông Einhorn cho biết.

Năm ngoái, Patten bị FINRA, cơ quan quản lý đại lý môi giới, cấm hoạt động với tư cách môi giới chứng khoán hoặc liên kết cùng các đại lý môi giới. Trước đó, hồi năm 2016, người đàn ông này cũng kháng cáo thành công một cáo buộc SEC đưa ra, khẳng định Patten thao túng giá cổ phiếu niêm yết trên sàn Nasdaq. Người bào chữa cho ông khi đó là luật sư Ira Sorkin, người từng đại diện cho Bernie Madoff , kẻ đứng sau vụ lừa đảo Ponzi gây chấn động một thời.

Đại diện công tố cho biết, với những tội danh gian lận chứng khoán và thao túng giá, bố con nhà Coker và Patten có thể bị phạt tối đa 20 năm tù và 5 triệu USD. Các tội danh lừa đảo và rửa tiền tương đương mức phạt 20 năm tù giam, trong khi tội danh âm mưu gian lận chứng khoán và thao túng giá sẽ nhận 5 năm tù.

Theo: CNBC