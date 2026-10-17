Cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay, sợ hãi đứng một góc: Có thể là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Khi được người dân phát hiện, con chim đang ẩn nấp trong lùm cây, có biểu hiện hoảng sợ, đói, thể trạng yếu, chỉ có thể đi và nhảy.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một con chim cú lợn, đứng nép vào một góc trong trạng thái sợ hãi. Điều khiến người ta chú ý đặc biệt đó là việc con chim cú lợn đã bị ai đó cắt hết lông cánh, không thể bay và chỉ có thể đứng im một chỗ. Khi được người dân phát hiện, con chim có biểu hiện hoảng sợ, đói, thể trạng yếu. Con vật xuất hiện khoảng 3 ngày tại hẻm đường Lê Văn Sỹ (phường Tân Sơn Hòa, TP. HCM).

Ngay sau khi hình ảnh con chim cú lợn được chia sẻ, dân mạng không khỏi xôn xao, lo lắng cho con vật và chỉ trích người đã cắt hết lông con vật. Cú lợn trong dân gian có lời đồn thổi mang lại điểm xui nên có lẽ nhiều người không hiểu, lo lắng khi nhìn thấy con vật có thể khiến cuộc sống của mình ảnh hưởng. Sau khi được người dân phát hiện, con cú lợn bị cắt cánh đã được đưa đến phòng khám thú y để kiểm tra sức khỏe và điều trị.

Con cú lợn bị cắt hết lông cánh, không thể bay. (Ảnh: Mạng xã hội)

Thông tin trên Tuổi Trẻ, chị Trần Uyên Như (trú tại TP.HCM) cho biết ngày 13/10, chị nhận được thông tin về một con chim cú lợn bị cắt hết lông cánh.

Chị Như cùng chồng mau chóng đến nơi lúc hơn 22h thì thấy con chim đang ẩn nấp trong lùm cây, có biểu hiện hoảng sợ, đói, thể trạng yếu, chỉ có thể đi và nhảy. Sau khi tiếp cận và bắt được con chim, hai vợ chồng chị đưa đến phòng khám thú y để kiểm tra sức khỏe và điều trị.

Theo cập nhật từ phía chị Như, hiện cú lợn vẫn đang được bác sĩ thú y chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Một số người muốn đến thăm, nhưng chị chưa đồng ý vì con vật vẫn còn hoảng sợ.

Bên cạnh đó, Tuổi Trẻ thông tin thêm, khi xem hình ảnh con chim, một cán bộ kiểm lâm bước đầu nhận định đây có thể là loài cú lợn lưng xám, thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.