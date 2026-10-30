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Cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay đã chết sau nhiều ngày được chăm sóc

Hương Trà (T/H)
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Do thể trạng yếu, bị stress và bỏ ăn nên dù được chăm sóc nhiều ngày, con vật vẫn không qua khỏi.

Hôm nay (30/10), thông tin trên Tuổi Trẻ, đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) cho biết con cú lợn lưng xám bị cắt lông cánh được đơn vị tiếp nhận từ phòng khám thú y ở phường Tân Bình ngày 18/10 đã chết do thể trạng yếu, stress, bỏ ăn.

Cụ thể, ở thời điểm tiếp nhận để chăm sóc, nuôi dưỡng và xử lý theo quy định, đơn vị ghi nhận đây là loài cú lợn lưng xám, tên khoa học Tyto alba, nặng khoảng 0,7kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi đưa cú lợn về cơ sở 2 của đội tại xã An Nhơn Tây, đơn vị đã bố trí khu vực cách ly, chăm sóc, thay đổi nhiều loại thức ăn và đút cho ăn. Tuy nhiên, do thể trạng yếu, bị stress và bỏ ăn nên dù được chăm sóc nhiều ngày, con vật vẫn không qua khỏi. Đội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Trước đó vào giữa tháng 10 vừa qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một con chim cú lợn, đứng nép vào một góc trong trạng thái sợ hãi. Điều khiến người ta chú ý đặc biệt đó là việc con chim cú lợn đã bị ai đó cắt hết lông cánh, không thể bay và chỉ có thể đứng im một chỗ. Khi được người dân phát hiện, con chim có biểu hiện hoảng sợ, đói, thể trạng yếu.

- Ảnh 1.

Hình ảnh con chim cú lợn bị cắt lông cánh, không thể bay được. (Ảnh: MXH)

Ngày 17/10, chia sẻ trên Dân Trí, chị Trần Uyên Như (SN 1991) - người sáng lập Trạm cứu hộ chó mèo Sài Gòn Time, cho hay ngày 13/10, chị có nhận được thông tin về một con chim cú lợn xuất hiện tại hẻm 281 đường Lê Văn Sỹ, phường Tân Sơn Hòa, TPHCM. Theo thông tin chị nhận được, con chim đã xuất hiện tại đây khoảng 3 ngày, trong tình trạng hai bên cánh bị cắt trụi lông.

Đến tối cùng ngày, chị Như tìm đến địa điểm trên và phát hiện con chim đang ẩn mình trong lùm cây. Do mất toàn bộ lông cánh, con vật không thể bay, chỉ có thể đi lại và nhảy trên mặt đất. Ngay sau đó, chị Như đưa chim đến bác sĩ thú y để kiểm tra.

Ngay sau khi hình ảnh con chim cú lợn được chia sẻ, dân mạng không khỏi xôn xao, lo lắng cho con vật và chỉ trích người đã cắt hết lông con vật. Cú lợn trong dân gian có lời đồn thổi mang lại điểm xui nên có lẽ nhiều người không hiểu, lo lắng khi nhìn thấy con vật có thể khiến cuộc sống của mình ảnh hưởng. Sau khi được người dân phát hiện, con cú lợn bị cắt cánh đã được đưa đến phòng khám thú y để kiểm tra sức khỏe và điều trị.

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Tags

cú lợn

Kiểm lâm

trạm cứu hộ chó mèo

stress

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