Cú lội ngược dòng của startup từng bị các Shark Việt Nam chê “ngáo giá”, sản phẩm chỉ là “mấy thanh sắt”: Tuyên bố được “cá mập” Mỹ hỗ trợ, nhận hàng trăm đánh giá 5 sao trên Amazon

Tập 6 mùa 3 Shark Tank Việt Nam chào đón sự xuất hiện của CEO Khánh Trình với sản phẩm xà đơn Khánh Trình do anh tự phát minh và đã xin cấp bằng sáng chế tại 5 quốc gia trên thế giới (Việt Nam, Nigeria, Nam Phi, Mỹ và Australia).

Theo chia sẻ, khung xà đơn Khánh Trình luôn cao hơn tầm với của thanh thiếu niên (điều chỉnh độ cao dễ dàng) và chịu lực cực tốt, điều mà các loại xà đơn gắn cửa/gắn tường Trung Quốc giá rẻ không thể làm được.

Anh muốn gọi vốn 5 triệu USD để đổi lấy 10% cổ phần công ty. Số vốn sẽ được dùng làm truyền thông, marketing để đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, mức định giá quá cao đã khiến giấc mơ của anh không được các Shark tại Shark Tank Việt Nam ủng hộ.

Shark Bình thẳng thừng chê anh "ngáo giá" và nhận xét: "Thực sự là sản phẩm của em anh nghĩ quá đơn giản. Làm cho tôi cảm giác rất mất thời gian".

Shark Hưng cũng đồng quan điểm với Shark Bình: "Anh thấy ý tưởng sản xuất mấy cái khung sắt như thế này mà em kêu gọi tới 5 triệu USD thì mức giá gọi là điên rồ. Theo anh em đừng sản xuất mấy cái đồ này. Em về em đầu tư sản xuất mấy cái máy in tiền ấy thì may ra một năm em in ra được 5 triệu". Còn Shark Liên thì cho rằng "Đây là một sản phẩm khá đơn giản, ai cũng có thể làm được…".

Chưa hết, theo tiết lộ của CEO Khánh Trình, anh đã nhận hàng loạt comment hùa theo của cộng đồng mạng, từ chê bai sản phẩm như "Vài thanh sắt vụn ra thợ hàn nó xoành xoạch vài tiếng là xong" hay "Thiết kế quá đơn giản không khác biệt. Một ông thợ cơ khí cũng làm được mấy đồ này" cho đến việc chửi rủa anh là "thần kinh", "ngáo giá", "có vấn đề"…

Đã được "cá mập" Mỹ hỗ trợ, bán tốt trên Amazon

Tuy nhiên, bất chấp sự chê bai của các "cá mập" cũng như cộng đồng mạng Việt Nam, CEO Khánh Trình vẫn đang kinh doanh tốt sản phẩm khung xà đơn đa năng Khánh Trình. Mới đây trên website chính thức của mình, CTCP Khánh Trình đã chia sẻ một video có sự xuất hiện của Shark Kevin Harrington, một trong những "cá mập" đời đầu tại Shark Tank Mỹ.

"Shark Kevin Harrington đã lựa chọn Khánh Trình để hợp tác đưa sản phẩm sâu rộng hơn đến người tiêu dùng Mỹ và thế giới", một bài viết trên fanpage chính thức của công ty cũng khẳng định.

Kevin Harrington là nhà sáng lập của Harrington Enterpries. Thông tin trên website chính thức của Kevin cho biết phía sau hậu trường, ông đã giúp tạo ra hàng chục triệu phú USD với tổng mức doanh thu lên đến 5 tỷ USD.

Trong video, ông Harrington nói rằng khung xếp Khánh Trình được khách hàng phản hồi là một trong những loại xà đơn chắc chắn nhất. Ngoài xà đơn, sản phẩm có thể được dùng cho nhiều môn tập luyện khác hoặc dùng để treo võng, treo xích đu,… cũng rất tiện lợi.

Shark Kevin Harrington chia sẻ về sản phẩm xà đơn Khánh Trình. (Video: CTCP Khánh Trình).

Trên Amazon, sản phẩm của CEO Khánh Trình được khách hàng Mỹ đánh giá rất cao, với điểm số trung bình 4,5/5 dựa trên hơn 250 lượt đánh giá.



"Tôi ít khi viết review cho sản phẩm gì, nhưng riêng lần này thì không thể không phản hồi ngay", Mark Hoosier, một khách hàng Mỹ viết trên sàn thương mại điện tử Amazon. "Cao 1,9m, tôi khó có thể tìm loại xà đơn nào đủ cao và chắc để tập ở nhà. Sau khi thử qua cả chục loại, cuối cùng tôi cũng tìm được một sản phẩm tuyệt vời và đúng ý".

Một khách hàng nữ tên Clara nhận định: "Sản phẩm tuyệt vời, chắc chắn, gọn nhẹ và dễ lắp ráp (chưa tới 15 phút). Tôi đã mua để treo thảm tập yoga và tập thể dục dưỡng sinh, sau khi thất bại với một số sản phẩm khác trên thị trường. Tôi đánh giá cao sản phẩm này, cảm ơn KT (Khánh Trình, PV) rất nhiều".

Bỏ ngân hàng để tự khởi nghiệp

Chia sẻ trên website của mình, CEO Khánh Trình cho biết anh từng bỏ việc tại ngân hàng để tập trung hoàn toàn cho khởi nghiệp vào năm 2013, nhưng ý tưởng thiết kế và kinh doanh xà đơn đến với Khánh Trình trước đó khá lâu - từ năm 2008.

Thời còn học cấp 3, với vóc dáng 1m53, anh quyết tập luyện xà đơn trên một nhánh cây để nâng chiều cao. Sau khi đã đạt mốc 1m67 như hiện tại, anh vẫn duy trì hình thức tập luyện này để nâng cao sức khỏe.

Thời điểm phong trào startup lên cao, lại chán nản với công việc văn phòng, anh suy nghĩ đến một phương án để khởi nghiệp. Và ý định chế tạo ra một chiếc xà đơn, vượt trội hơn các phiên bản có sẵn trên thị trường được ra đời. Đó phải là sản phẩm có đặc điểm như điều chỉnh độ cao dễ dàng, khung xà vững chắc, ít rung, gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển, chịu lực tốt...

Không có gì ngoài kiến thức về tài chính và ngân hàng, anh phải tự vào Internet tra cứu kiến thức hình học/vật lý phổ thông để tính toán, rồi lại tự học cơ khí để biến một sản phẩm từ ý tưởng thành hiện thực…

"Khi thiết kế, tôi vẽ đi, vẽ lại nhiều lần với nhiều hình dáng sản phẩm khác nhau, tránh tất cả kiểu dáng hiện có trong nước và quốc tế, vì sớm tính xa đến việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ra quốc tế. Sau đó chọn ra một kiểu dáng tối ưu nhất, tiếp tục tính toán chi tiết thông số về vật liệu và chịu lực", Khánh Trình chia sẻ.

Cứ thế, ngày đi làm, đêm về Trình mày mò thiết kế, đọc lại vật lý và hình học phổ thông, tìm hiểu về cơ khí và vật liệu, tính toán sức bền, chịu lực. Sau gần 2 tháng, bản thiết kế đầu tay ra đời, Khánh Trình tìm đến xưởng cơ khí đặt sản xuất thử và sản phẩm đáp ứng hầu hết mong muốn của anh.

Để tiết kiệm chi phí đưa sản phẩm ra thị trường, anh tiếp tục tự học thiết kế website, đăng bán lên các trang rao vặt phổ biến khi đó như Vật Giá, Rồng bay, Chợ điện tử, Mua rẻ... Sau 1 tháng anh có đơn hàng đầu tiên, rồi mọi người cứ thế giới thiệu cho nhau và anh có thêm khách hàng.

Đến tháng 8/2013, nhận thấy đã có cơ sở vững chắc, anh Trình nghỉ việc tại ngân hàng, tập trung hoàn toàn vào kinh doanh. Anh cũng trực tiếp xin cấp bằng sáng chế tại Mỹ để đưa sản phẩm vào thị trường này, tránh bị sao chép hoặc "bị những gã khổng lồ lắm tiền sao chép sản phẩm và nuốt sống…".

Từ câu chuyện của mình, CEO Khánh Trình nhắn nhủ: "Muốn làm giàu chân chính, kiếm được tiền trong thiên hạ, hãy chịu khó suy nghĩ sáng tạo để tìm ra những ý tưởng đột phá, mới mẻ và phục vụ được nhiều người.

Hãy hướng sản phẩm/dịch vụ của bạn ra thế giới, chú trọng vào chất lượng và uy tín, vì ngoài kia dân số rất đông và thu nhập của họ cũng rất cao. Nên tư duy tạo ra sản phẩm/dịch vụ "Đơn giản nhưng nhiều người cần"

"Có những điều tưởng chừng đơn giản mà không hề đơn giản. Đừng nghĩ ai cũng có thể làm được. Vì mỗi người có một khả năng, hoàn cảnh, duyên phận khác nhau đưa đẩy họ vào các "nghiệp" của mình. Đừng bao giờ coi thường người khác hay so đo, ganh tỵ với người khác".