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Cù Lao Chàm trắng tinh, đẹp lung linh trong bộ ảnh mới của cô nàng hot girl này

Thế Anh
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Những bộ ảnh "người đẹp và thiên nhiên" luôn khiến CĐM cảm thấy thích thú!

Bộ ảnh biển ấn tượng của cô nàng hot girl xinh đẹp

Trong những năm gần đây, các hot girl mạng xã hội không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật mà còn thường xuyên mang đến những bộ ảnh đẹp mắt tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi lần xuất hiện, họ lại khiến cộng đồng mạng có thêm những gợi ý thú vị về thời trang, phong cách sống cũng như những điểm đến đáng trải nghiệm.

Điển hình như mới đây, cô nàng Thúy Diễm bất ngờ thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem khi chia sẻ bộ ảnh biển mới trên trang cá nhân. Không cần những concept cầu kỳ hay bối cảnh quá phức tạp, loạt hình của người đẹp vẫn nhanh chóng nhận về nhiều lượt yêu thích nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp trẻ trung, nữ tính và khung cảnh thiên nhiên trong trẻo của vùng biển miền Trung.

Được thực hiện tại Cù Lao Chàm, bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đầy năng lượng của Thúy Diễm trong buổi sáng đầy nắng. Người đẹp lựa chọn trang phục tông trắng chủ đạo với thiết kế đơn giản nhưng nổi bật, phù hợp với không gian biển xanh, cát trắng và bầu trời trong veo phía sau. Màu sắc nhẹ nhàng giúp tổng thể khung hình trở nên hài hòa, tạo cảm giác mát mắt và dễ chịu cho người xem.

Trong loạt ảnh, Thúy Diễm xuất hiện với kiểu tóc tết hai bên trẻ trung, kết hợp cùng những phụ kiện đơn giản. Đặc biệt, hình ảnh cô nàng cầm trên tay quả dừa tươi giữa khung cảnh biển đảo mang đến cảm giác rất tươi mới, vừa gần gũi vừa tràn đầy sức sống. Những góc máy cận cảnh cũng khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối cùng thần thái tự tin của cô nàng.

Không chỉ dừng lại ở việc khoe nhan sắc, bộ ảnh còn ghi điểm nhờ tận dụng được vẻ đẹp tự nhiên của địa điểm chụp. Nền biển xanh trải dài, bãi cát trắng mịn cùng những chiếc tàu du lịch thấp thoáng phía xa đã góp phần tạo nên một tổng thể đầy sức hút. Chính sự kết hợp giữa con người và cảnh vật đã giúp bộ ảnh nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.

Thêm một địa điểm "bỏ túi" ngay cho hội chị em trong hè này

Nhắc đến những thiên đường biển đảo đẹp của Việt Nam, Cù Lao Chàm luôn là cái tên được nhiều du khách yêu thích. Nằm cách bờ biển Hội An không xa, nơi đây nổi tiếng với làn nước trong xanh, hệ sinh thái phong phú cùng khung cảnh thiên nhiên còn giữ được nhiều nét hoang sơ.

Không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, Cù Lao Chàm còn sở hữu vô số góc check-in đẹp mắt. Từ những bãi biển trải dài, các bến tàu ven đảo cho đến những hàng dừa xanh mát, tất cả đều có thể trở thành phông nền hoàn hảo cho những bộ ảnh mùa hè đầy màu sắc.

Qua loạt hình của Thúy Diễm, vẻ đẹp của Cù Lao Chàm càng được thể hiện rõ nét hơn. Ánh nắng vàng nhẹ, mặt biển lấp lánh và không gian thoáng đãng đã tạo nên cảm giác thư thái, dễ chịu. Nhiều người xem sau khi thưởng thức bộ ảnh cũng không giấu được sự thích thú và bày tỏ mong muốn một lần ghé thăm địa điểm này trong dịp hè.

Có thể nói, bộ ảnh mới của Thúy Diễm không chỉ giúp cô nàng tiếp tục ghi điểm với người hâm mộ mà còn vô tình trở thành màn quảng bá đầy hiệu quả cho vẻ đẹp của Cù Lao Chàm. Với khung cảnh thiên nhiên ấn tượng cùng vô số góc sống ảo đẹp mắt, đây chắc chắn là một trong những điểm đến đáng cân nhắc dành cho hội chị em đang tìm kiếm địa điểm du lịch và chụp ảnh trong mùa hè năm nay.

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