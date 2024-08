Cự Giải tài lộc khởi sắc, Nhân Mã nhiều cơ hội thăng tiến ngày 16/8

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 16/8 dự báo, khả năng giao tiếp rất quan trọng, giúp Bạch Dương cân bằng cảm xúc và giải tỏa căng thẳng.

Nếu cứ giữ mọi chuyện trong lòng quá lâu thì đến một lúc nào đó bạn sẽ trở nên tiêu cực và tổn thương đến người khác. Tâm trạng không được tốt cho lắm vì chòm sao này cảm thấy mình lạc lõng, không hòa nhập được với mọi người.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Tình hình sức khỏe của Kim Ngưu có phần đi xuống. Dù công việc có bận rộn, chồng chất bao nhiêu thì cũng nên để ý tới chuyện ăn uống, không nên bỏ bữa nhé. Đừng để tới khi dạ dày lên tiếng rồi mới tìm cách khắc phục, đến lúc sức khỏe giảm sút thì cũng đã muộn.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử trong ngày nên có sự cân bằng lại. Quan hệ nhân duyên của cung hoàng đạo này đang khởi sắc song bận rộn kiếm tiền nên bạn hoàn toàn chẳng có nhiều thời gian và tâm sức dành cho việc riêng.

Là người có đôi nhận được sự thông cảm của nửa kia, còn người độc thân thì phần lớn tiếp tục duy trì trạng thái như cũ, chưa có tiến triển.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Vận trình tài lộc của Cự Giải có dấu hiệu khởi sắc, bạn kiếm được một khoản kha khá bỏ túi riêng cho mình. Đôi khi bản mệnh cũng bất ngờ không hiểu tại sao mình lại may mắn tới vậy, đưa ra những quyết định chắc chắn và may mắn đã mang lại phần thưởng xứng đáng. Song không phải lúc nào may mắn cũng ở bên cạnh, vì thế mà không nên mạo hiểm làm việc nào đó.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Bình thường, bản tính của Song Ngư có chút nóng vội, lại không kiên nhẫn chờ đợi nên hạnh phúc không thể tự nhiên tới. Thế nhưng trong ngày thứ sáu này quả thật nhân duyên nói đến là đến, không hao tổn tâm tư mà vẫn gặp gỡ được những mối quan hệ mang đến lợi ích cho mình.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Theo tử vi ngày mới của 12 cung hoàng đạo, con đường sự nghiệp của Xử Nữ mở ra thêm nhiều cơ hội mới. Niềm tin và lòng tốt đặt đúng chỗ sẽ mang lại vận may, dù ban đầu chỉ là những suy nghĩ vô tư nhưng đến cuối cùng, điều đó cũng giúp đỡ cho người khác rất nhiều. Chòm sao này không cần báo đáp nhưng người mang ơn thì luôn ghi nhớ trong lòng.

Thiên Bình (23/09 - 23/10)

Tử vi của Thiên Bình cho thấy đường làm ăn của bạn tốt, tài lộc vượng nhờ việc kinh doanh buôn bán có lợi, các hoạt động đầu tư bên ngoài cũng thu về lãi nhiều giúp cung hoàng đạo này có tiền tiêu rủng rỉnh. Nhân cơ hội này hãy mở rộng cơ hội làm quen thêm những người mới để có dịp hỗ trợ tốt hơn cho công việc.

Bọ Cạp (24/10 - 22/11)

Tử vi ngày 16/8/2024 báo hiệu Bọ Cạp sẽ có một ngày tốt lành, tràn đầy sức sống và gặp may mắn nếu có ý định kinh doanh nhưng bạn nên biết cách tùy cơ ứng biến thay vì khư khư giữ nguyên tắc cứng nhắc.

Bạn có thể thu được nhiều lợi ích nếu thể hiện sự lịch thiệp và nhã nhặn trong các cuộc trò chuyện.

Nhân Mã (23/11 - 21/12)

Trong 12 cung hoàng đạo, Nhân Mã có nhiều cơ hội trong công việc nhất, đây cũng là bước đệm để bạn giành được thành quả cho mình, mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai, gặt hái những thành công mới trong sự nghiệp của mình. Có thể bạn sẽ được giao những trọng trách mới, đồng nghĩa sẽ có nhiều áp lực.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Khó khăn hoạn nạn mới biết ai thật lòng với mình, Ma Kết cay đắng nhận ra những điều trước khi mình vẫn cho là đúng thì nay chẳng thấy thực tế chút nào. Thời thế đảo lộn, cung hoàng đạo này tưởng chừng trái tim chẳng thể nào chịu nổi.

May thay, bạn vẫn giữ được sự vững vàng trước những sóng gió tình cảm. Dẫu còn nhiều điều buồn phiền nhưng đừng vì thế mà làm ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống, hãy cố gắng để vượt qua tất cả nhé.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình đang cần sự riêng tư, đôi khi, bạn cảm thấy người thân can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của bạn, hạn chế sự tự do của bạn. Điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình. Đến nửa cuối ngày, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi hơn và dễ đạt được sự thấu hiểu.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Theo tử vi hàng ngày, để giữ được vóc dáng hiện tại, chỉ thay đổi chế độ ăn uống là chưa đủ. Song Ngư nên tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời để cơ thể săn chắc và khỏe khoắn hơn nha.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo