Cú đúp chưa từng có: Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024

Tối 14/9, đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 thu hút sự chú ý của công chúng. Trải qua những phần thi áo dài, trang phục dạ hội, ứng xử thì top 3 chính thức lộ diện là Quỳnh Anh, Vũ Thuý Quỳnh, Kỳ Duyên. 3 cô gái cuối cùng tiếp tục bước vào thử thách trả lời 1 câu hỏi chung là "Các cuộc thi Hoa hậu bản chất chỉ là giải trí, người đẹp đăng quang không thể đại diện cho phụ nữ của một đất nước. Bạn nghĩa sao về quan điểm này?.

Sau cùng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính thức được xướng tên là chủ nhân của chiếc vương miện "Sứ mệnh triệu đô". Điều này đồng nghĩa với việc sẽ đại diện Việt Nam đến với cuộc thi Miss Universe 2024. Danh vị Á hậu 1 gọi tên Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thuý Quỳnh dừng chân ở vị trí Á hậu 2. Ngay thời khắc đăng quang, Kỳ Duyên cho biết sẽ dùng tiền thưởng 500 triệu tiền mặt để đóng góp cho bà con miền Bắc khắc phục hậu quả sau lũ lụt.

Hoa hậu Kỳ Duyên vỡ oà khi được gọi tên là người chiến thắn

Cô dành cái ôm ấm áp cho Á hậu 1 Quỳnh Anh

Chiến thắng của Kỳ Duyên thuyết phục người hâm mộ

Cô liên tục thể hiện sự xúc động trong thời khắc đặc biệt

Bùi Quỳnh Hoa giao sứ mệnh Hoa hậu lại cho Kỳ Duyên

Kỳ Duyên chính thứuc là chủ nhân của chiếc vương miện 24 triệu

Cô dùng 500 triệu đồng làm thiện nguyện cho bà con miền Bắc

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Trong 10 năm qua, Kỳ Duyên nỗ lực hoàn thiện bản thân, đảm nhận nhiều vị trí huấn luyện viên, giám khảo cho nhiều cuộc thi như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)... Sau lần bỏ lỡ cơ hội thi Miss World vì những ồn ào không đáng có, Kỳ Duyên tái xuất để thực hiện ước mơ. Trong Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên liên tục lọt top những thí sinh ấn tượng, cô dẫn đầu bảng điểm trước thềm Chung kết, chiến thắng giải Người được yêu thích nhất, trong đêm bán kết cô lọt Top 5 trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất, Top 5 trình diễn bikini đẹp nhất.

Nói về lý do quyết định trở lại đấu trường nhan sắc sau 10 năm, Kỳ Duyên từng chia sẻ: "10 năm trước, tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Tôi luôn muốn đại diện tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên đã có vài biến cố trong tuổi trẻ nên đích đến của tôi chưa đạt được. Tại thời điểm này, tôi đã có sự tự tin hoàn toàn khi chiến đấu cho giấc mơ của bản thân".

Sau 10 năm, Kỳ Duyên lần nữa được xướng tên cho ngôi vị cao nhất

Quỳnh Anh sinh năm 1999, cô từng tham gia The Face Vietnam 2018, vào đội của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Quỳnh Anh giành ngôi vị Á quân The Face Vietnam 2018. Năm 2021, Quỳnh Anh giành ngôi vị Quán quân của cuộc thi siêu mẫu quốc tế Supermodel Me (Siêu mẫu châu Á). Trong Miss Universe Vietnam 2024, Quỳnh Anh gây ấn tượng khi vượt qua nhiều thử thách một cách xuất sắc.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Top 5 Miss Cosmo Vietnam 2023... Trong đêm Chung kết, Vũ Thuý Quỳnh thắng nhiều giải phụ, tạo ấn tượng với công chúng. Cô được khen ngợi khi xử lý câu hỏi trong phần ứng xử top 5.