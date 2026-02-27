Cứ dùng máy hút ẩm kiểu này thì bảo sao "ngốn" điện, phòng lâu khô

Theo các chuyên gia của EVN, sai lầm lớn khi dùng máy hút ẩm gây tốn điện chính là: Mở cửa phòngvà bật quạt khi máy hút ẩm đang chạy.

Tại sao? Khi bạn mở cửa sổ, cửa phòng hoặc bật quạt thổi gió mạnh, độ ẩm từ bên ngoài (hoặc các phòng khác ẩm hơn) sẽ liên tục tràn vào.

Máy hút ẩm phải làm việc cật lực để chống lại lượng ẩm mới này, dẫn đến việc máy phải chạy liên tục, không bao giờ đạt mức độ ẩm mục tiêu để tự ngắt.

Ảnh minh họa.

Kết quả là máy chạy hàng giờ không ngừng, tiêu thụ điện gấp đôi hoặc gấp ba so với bình thường, hóa đơn tiền điện tăng vọt mà phòng vẫn chưa khô hẳn.

Nhiều người vô tình mắc lỗi này vì nghĩ mở cửa cho thoáng hoặc bật quạt giúp khô nhanh hơn, nhưng thực tế ngược lại.

Mẹo dùng máy hút ẩm tiết kiệm điện tối đa

Đóng kín cửa phòng, cửa sổ khi bật máy – đây là quy tắc vàng để máy tập trung hút ẩm trong không gian đã có, nhanh đạt mục tiêu (thường 45-60%) và tự ngắt nghỉ.

Không bật quạt mạnh hoặc quạt trần cùng lúc – nếu cần lưu thông, chỉ dùng quạt nhẹ ở chế độ thấp sau khi máy đã làm khô ổn định.

Bật máy ở chế độ Auto, đặt mục tiêu hợp lý (55-60% cho phòng ngủ, 45-50% cho phòng đồ điện tử), và cắm điện liên tục để máy tự nghỉ khi cần. Nếu cần thông gió, hãy tắt máy trước, mở cửa 10-15 phút rồi đóng lại và bật máy tiếp.

Áp dụng những cách này, máy hút ẩm không chỉ tiết kiệm điện, mà còn khô phòng nhanh hơn, bền máy hơn.