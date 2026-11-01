Cư dân mạng phẫn nộ với những nội dung không lành mạnh trên MXH

Chiêu trò "câu view" rẻ tiền bị đào thải, khán giả lắc đầu, thể hiện thái độ gắt với những video lố lăng.

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng video ngắn đã mở ra không gian sáng tạo vô tận cho giới trẻ, nhưng đồng thời cũng kéo theo vô số biến tướng. Mới đây, một cặp đôi sáng tạo nội dung (creator) trên mạng xã hội đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng khi liên tục đăng tải các video có nội dung được cho là cố tình xoáy sâu sử dụng hình ảnh khoe thân phản cảm cùng những cử chỉ lố lăng nhằm mục đích "câu view" bất chấp.

Mạng xã hội dậy sóng trước chuỗi nội dung cặp đôi lố lăng, phản cảm

Sự việc bắt nguồn từ chuỗi video được đăng tải trên các nền tảng video ngắn của một cặp đôi trẻ. Trong hầu hết các clip đăng tải, thay vì xây dựng những kịch bản văn minh, hài hước hay truyền tải thông điệp tích cực, cặp đôi này lại chọn hướng đi bằng cách lạm dụng các hình ảnh khoe thân táo bạo, diện trang phục khoét sâu khoe vòng một cùng những biểu cảm và hành động cố tình tạo sự nhạy cảm. Cặp đôi liên tục lặp đi lặp lại công thức: "Mượn yếu tố nhạy cảm để đổi lấy lượt xem".



"Gạch đá" ngập tràn: Cư dân mạng phản ứng gay gắt trước trào lưu "content bẩn"

Ngay bên dưới các bài đăng bóc phốt và tại phần bình luận của các video, hàng ngàn lượt ý kiến chỉ trích đã nổ ra. Dư luận không giấu được sự bức xúc trước việc các bạn trẻ sẵn sàng "rẻ hóa" hình ảnh cá nhân và tình yêu đôi lứa để đổi lấy sự nổi tiếng ảo:

"Lướt trúng mà cứ thấy tởm tởm kiểu gì ấy, phải lướt vội luôn... coi mà rợn hết da gà";

"Content cứ nhai đi nhai lại mấy cái này, phản cảm thật sự";

"Toàn content như thế hỏi sao giới trẻ khiến tình trạng thối não"... – cư dân mạng lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của dạng nội dung này đối với nhận thức của người xem trẻ tuổi.

"Block từ mấy đời rồi, quay content tật lỗi", "Content bẩn nhìn là thấy ghét" – hàng loạt tài khoản đồng thanh kêu gọi tẩy chay và chặn kênh.

Không ít ý kiến còn thẳng thắn chỉ trích nhân vật nam trong clip khi cổ xúy, thậm chí lấy bạn gái ra làm công cụ để "câu view", cho rằng đây là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối phương và lệch lạc về tư duy sáng tạo.

Hệ lụy nguy hại của việc bất chấp "câu view" trên mạng xã hội

Hiện tượng các cặp đôi bất chấp thuần phong mỹ tục để sản xuất "content bẩn" không còn là chuyện hiếm gặp, nhưng mức độ biến tướng ngày càng tinh vi và lộ liễu. Các nội dung nhảm nhí, lạm dụng yếu tố nhạy cảm nếu xuất hiện với tần suất dày đặc trên xu hướng sẽ khiến người xem, đặc biệt là lứa tuổi học sinh dễ bị lệch lạc về góc nhìn nhận chuẩn mực văn hóa. Khán giả chính là bộ lọc quyền lực nhất. Việc kiên quyết "3 Không": Không xem - Không tương tác - Không chia sẻ và chủ động báo cáo các nội dung xấu độc sẽ trực tiếp triệt hạ nguồn sống của "content bẩn".