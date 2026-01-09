Cư dân làng sinh viên Hacinco “kêu cứu” vì tiếng ồn Pickleball tra tấn ngày đêm

Dù mới đi vào hoạt động khoảng một tháng, nhưng sân Pickleball tại Làng sinh viên Hacinco (Thanh Xuân, Hà Nội) đã khiến cuộc sống của hàng nghìn cư dân và sinh viên tại đây bị đảo lộn. Tiếng “pop-pop” vang vọng suốt ngày đêm đang trở thành nỗi ám ảnh, buộc người dân phải làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng.

Nhà càng cao, tiếng ồn càng lớn

Ghi nhận thực tế tại Làng sinh viên Hacinco, nhiều người dân bày tỏ sự mệt mỏi khi phải chịu đựng âm thanh từ mặt vợt và bóng pickleball va chạm nhau. Một cư dân chia sẻ về sự khác biệt kỳ lạ của loại tiếng ồn này: “Những nhà ở thấp không nghe thấy tiếng pop-pop nhưng càng trên cao càng nghe rõ. Ban đầu chúng tôi cũng không nghĩ nó kêu to thế, trên cao thì nó vọng lắm, nó như cái chợ”.

Trực tiếp đi cùng người dân lên các tầng cao của tòa nhà nằm sát sân chơi mới cảm nhận rõ áp lực âm thanh. Những tiếng bóng đập liên tục dội thẳng vào không gian sống của các hộ gia đình. Một người đàn ông sống tại đây cho biết sau một ngày đi làm vất vả, khi trở về nhà ông vẫn phải chịu đựng những âm thanh chát chúa: “Không chịu được đâu, nó cứ ầm ầm, cạch cạch suốt ngày, tiếng hô cứ oang oang”.

Người dân gần sân pickleball bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn (Ảnh: NVCC/Lannghiem)

Sinh viên đóng kín cửa vẫn không thể học bài

Không chỉ người dân, cộng đồng sinh viên tại đây cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Một nữ sinh sống tại tầng 9 cho biết âm thanh kéo dài từ sáng sớm đến tối mịt đã ảnh hưởng nghiêm trọng không gian học tập:

“Em ở tầng 9, âm thanh từ 6h00 sáng đến tối ảnh hưởng rất nhiều đến việc học. Chúng em đã phải đóng kín các cửa để tránh tiếng ồn nhưng cũng không có tác dụng nhiều. Chúng em mong sẽ có thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi”.

Nữ sinh này cũng tiết lộ thêm rằng trong các hội nhóm của sinh viên ở làng, mọi người đã phản ánh rất nhiều về vấn đề này nhưng đến nay vẫn chưa thấy có kết quả hay sự thay đổi nào đáng kể.

Cư dân lập nhóm, gửi đơn kiến nghị

Được biết, trước đây hoạt động chơi bóng bắt đầu từ 5h00 sáng, nhưng khoảng thời gian gần đây đã lùi xuống 6h00 và kết thúc vào lúc 22h00 đêm. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giờ giấc nhỏ nhặt này không giải quyết được gốc rễ vấn đề là tiếng ồn quá lớn trong suốt cả ngày.

Trước tình trạng này, người dân trong khu đã tự tạo một nhóm riêng để tập hợp ý kiến và cùng nhau ký đơn gửi lên các cơ quan có trách nhiệm, mong muốn sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm để trả lại môi trường sống yên tĩnh cho khu dân cư.

