Cú đấm của ‘thổi nồng độ cồn’: Công ty làm nắp chai bia của Habeco giảm 80% kế hoạch lợi nhuận 2024, doanh thu thấp nhất lịch sử

CTCP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát (mã CK: BAL), một công ty con của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội (Habeco - mã CK: BHN) mới đây đã công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2024. Theo đó, trong năm nay, BAL đặt kế hoạch dự kiến sản lượng tiêu thụ nắp chai các loại ở mức 300 triệu nắp, giảm nhẹ so với sản lượng gần 302 triệu nắp của năm 2023.

Mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập gần 41,8 tỷ đồng, giảm 9% so với kết quả thực hiện năm 2023, trong đó, doanh thu từ hoạt động sản xuất công nghiệp hơn 36,2 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện năm 2023. Mức doanh thu kế hoạch năm 2024 ở mức thấp nhất lịch sử từ năm 2009 đến nay. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm mạnh chỉ 438 triệu đồng, giảm đến 79% so với thực hiện năm 2023 và đây cũng là con số thấp nhất trong 4 năm. Tỷ lệ cổ tức dự trình cho năm 2024 cũng giảm chỉ 2,5%, trong khi năm ngoái là 4,5%.

Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát, tiền thân là Công ty Thủy tinh Hải Phòng – một doanh nghiệp Nhà nước. Hiện tại Công ty là thành viên của Habeco. Công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó cổ phần chi phối của Habeoco là 68,95%. Năm 2023, doanh thu từ Habeco và các công ty thành viên chiếm 1 nửa doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của BAL.

Ngành nghề chính của BAL là sản xuất nắp chai vương miện (crown cap) phục vụ cho ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát. Ngoài ra, Công ty còn có các ngành nghề kinh doanh khác như Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa, gỗ, plastic, kim loại; Sản xuất vật tư chuyên dụng cho ngành thủy tinh; Bán buôn, bán lẻ rượu, bia, nước ngọt, nước giải khát, nước tinh khiết; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Bốc xếp hàng hóa; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;...

Theo BAL, năm 2024 Công ty dự kiến đối mặt nhiều khó khăn, như tỷ giá USD tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nguyên vật liệu (chủ yếu là thép nhập khẩu), trong khi giá bán sản phẩm giảm do yếu tố cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Bên cạnh đó, lãi suất huy động giảm cũng khiến doanh thu tài chính của công ty giảm.

Thiết bị, dây chuyền sản xuất của công ty đã sử dụng nhiều năm nên nhiều chi tiết, phụ tùng quan trọng có chi phí lớn sẽ cần thay thế. Sản lượng sản xuất tiêu thụ chỉ đạt 30% công suất của thiết bị nên giá thành sản xuất tăng cao.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào tình hình tiêu thụ đồ uống đóng chai thủy tinh, nhưng xu hướng hiện tại người tiêu dùng sử dụng nhiều sản phẩm đóng lon và chai nhựa do tính chất tiện lợi, cơ động hơn đồ uống đóng chai thủy tinh. Ngoài ra, các cơ quan chức năng tiếp tục quyết liệt xử phạt theo Nghị định 100 đối với người sử dụng đồ uống có cồn tham gia giao thông, khiến sản lượng tiêu thụ bia chai càng sụt giảm (do bia chai thường đi theo kênh nhà hàng).

Ngoài ra, tình hình kinh tế khó khăn trên toàn quốc tiếp tục tác động trực tiếp đến đời sống người lao động, chi tiêu giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ các sản phẩm đồ uống, đặc biệt là đồ uống có cồn.